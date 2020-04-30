Парикмахерские, магазины, стоматологии и другие предприятия откроются 4 мая

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвердила перечень видов деятельности, возобновляемых с 4 мая, передает Kazakhstan Today.

Согласно принятому решению, с 4 мая текущего года возобновят работу во всех регионах:

- непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, до 17.00 (все виды);

- фотосалоны, цветочные киоски;

- парикмахерские (по записи);

- медицинские центры (по записи);

- стоматологические клиники (по записи);

- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;

- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;

- компании информационно-коммуникационных технологий.

Также с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Кроме того, на заседании Госкомиссии были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и другие.





Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.





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