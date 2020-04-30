Парикмахерские, магазины, стоматологии и другие предприятия откроются 4 мая

Согласно принятому решению, с 4 мая текущего года возобновят работу во всех регионах:
- непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, до 17.00 (все виды);
- фотосалоны, цветочные киоски;
- парикмахерские (по записи);
- медицинские центры (по записи);
- стоматологические клиники (по записи);
- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
- компании информационно-коммуникационных технологий.
Также с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Кроме того, на заседании Госкомиссии были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и другие.
Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.
Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до 11 мая. Вместе с тем в республике постепенно смягчаются карантинные требования.
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