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Парикмахерские, магазины, стоматологии и другие предприятия откроются 4 мая

29.04.2020, 18:23 39043
Парикмахерские, магазины, стоматологии и другие предприятия откроются 4 мая
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК утвердила перечень видов деятельности, возобновляемых с 4 мая, передает Kazakhstan Today.
 
Согласно принятому решению, с 4 мая текущего года возобновят работу во всех регионах:
 
- непродовольственные магазины площадью до 500 квадратных метров, до 17.00 (все виды);
 
- фотосалоны, цветочные киоски;
 
- парикмахерские (по записи);
 
- медицинские центры (по записи);
 
- стоматологические клиники (по записи);
 
- компании по операциям с недвижимым имуществом, рекламные агентства, адвокаты, нотариусы;
 
- микрофинансовые организации, страховые компании, ломбарды, обменные пункты;
 
- компании информационно-коммуникационных технологий.
 
Также с 4 мая разрешаются спортивные занятия и тренировки на улице, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 
Кроме того, на заседании Госкомиссии были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных проектов в условиях ЧП, проведения внешнеторговых операций и другие. 

Акиматам регионов поручено принять соответствующие меры и обеспечить жесткий контроль санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах, деятельность которых возобновится.

Как сообщалось ранее, режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до 11 мая. Вместе с тем в республике постепенно смягчаются карантинные требования.
 

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