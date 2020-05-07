Алия Ракишева назначена руководителем аппарата сената

Распоряжением председателя сената парламента Республики Казахстан Маулена Ашимбаева руководителем аппарата сената назначена Ракишева Алия Галимжановна, сообщает пресс-служба палаты.
Ракишева А.Г. родилась в 1980 году. Окончила Казахскую государственную юридическую академию. В разные годы работала на руководящих должностях в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. С 2013 года занимала должность заведующей государственно-правовым отделом администрации президента Республики Казахстан, в 2018 году была назначена заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан. До назначения в сенат парламента РК работала советником президента Республики Казахстан.
Напомним, накануне помощником президента была назначена Тамара Дуйсенова.
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