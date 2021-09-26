Стрельба в Алматы: президент наградил погибших

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НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга орденом "Айбын" ІІ степени посмертно награждены: участковый инспектор отдела полиции при управлении полиции Алатауского района департамента полиции Алматы Нурбол Байгазиев; участковый инспектор отдела полиции при управлении полиции Алатауского района департамента полиции Алматы Дархан Сулеев.

Медалью "Ерлігі ушін" посмертно награжден член Республиканской палаты частных судебных исполнителей Алматы Мурат Абенов.

Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.

22 сентября погибших на службе полицейских проводили в последний путь.

23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. В этот же день стало известно, что алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца.

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