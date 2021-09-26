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Стрельба в Алматы: президент наградил погибших

25.09.2021, 13:20 10585
Стрельба в Алматы: президент наградил погибших
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 СЕНТЯБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга орденом "Айбын" ІІ степени посмертно награждены: участковый инспектор отдела полиции при управлении полиции Алатауского района департамента полиции Алматы Нурбол Байгазиев; участковый инспектор отдела полиции при управлении полиции Алатауского района департамента полиции Алматы Дархан Сулеев.
 
Медалью "Ерлігі ушін" посмертно награжден член Республиканской палаты частных судебных исполнителей Алматы Мурат Абенов.
 
Напомним: 20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии. 
 
22 сентября погибших на службе полицейских проводили в последний путь.
 
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. В этот же день стало известно, что алматинского стрелка, убившего пять человек, арестовали на два месяца.
 

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