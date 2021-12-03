Парламент РК принял закон об амнистии заключенных

НУР-СУЛТАН. ДЕКАБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно закону, по некоторым статьям Уголовного кодекса осужденным будет сокращена неотбытая часть наказания, либо их снимут с пробационного учета, а производство по уголовным делам небольшой тяжести будет прекращено, пишет Kazpravda.kz

Амнистия будет применена дифференцированно с учетом тяжести совершенного деяния в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов I, II групп и других лиц, не представляющих серьезную угрозу безопасности граждан и государству", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

Рассчитывать на амнистию не смогут осужденные, совершившие террористические и экстремистские преступления.

Таким образом, по предварительным данным, амнистией будет охвачено более 14 тысяч осужденных. Из них на свободу выйдут лишь около одной тысячи человек.

Теперь закон направят на подпись президенту, применение амнистии произойдет в течение шести месяцев со дня введения его в действие. Кроме того, в законе прописано, что правительство и акиматы окажут социальную помощь амнистированным, в том числе по трудоустройству и лечению.

Отмечается, что это будет девятая амнистия за историю Независимости Казахстана.



