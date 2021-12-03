Система Orphus

Парламент РК принял закон об амнистии заключенных

02.12.2021, 11:47 52867
Парламент РК принял закон об амнистии заключенных
НУР-СУЛТАН. ДЕКАБРЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан приняли закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно закону, по некоторым статьям Уголовного кодекса осужденным будет сокращена неотбытая часть наказания, либо их снимут с пробационного учета, а производство по уголовным делам небольшой тяжести будет прекращено, пишет Kazpravda.kz.
 

Амнистия будет применена дифференцированно с учетом тяжести совершенного деяния в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов I, II групп и других лиц, не представляющих серьезную угрозу безопасности граждан и государству", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

 
Рассчитывать на амнистию не смогут осужденные, совершившие террористические и экстремистские преступления.
 
Таким образом, по предварительным данным, амнистией будет охвачено более 14 тысяч осужденных. Из них на свободу выйдут лишь около одной тысячи человек.
 
Теперь закон направят на подпись президенту, применение амнистии произойдет в течение шести месяцев со дня введения его в действие. Кроме того, в законе прописано, что правительство и акиматы окажут социальную помощь амнистированным, в том числе по трудоустройству и лечению.
 
Отмечается, что это будет девятая амнистия за историю Независимости Казахстана.

 

Комментарии

новости по теме

Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом

03.12.2021, 18:52 5212
Глава Антикоррупционной службы отчитался перед президентом
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель антикоррупционного ведомства представил президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба. 
 
Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам. 
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы. 
 
Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.
 

В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд

03.12.2021, 16:39 41500
В Нур-Султане для завершения проекта строительства LRT потребуется еще $1 млрд
Фото: paryz.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ -  Для строительства LRT в столице потребуется еще $1 млрд. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким отметил, что проект очень сложный и капиталоемкий. Сейчас необходимо привлечь порядка 1 млрд долларов для завершения проекта.

В 2016 году подписано было соглашение с консорциумом и с банками, но в связи с проблемами в некоторых банках проект был приостановлен. Сейчас продолжается работа, чтобы привлечь инвестиции через банки и завершить проект", - сказал Алтай Кульгинов.

 
Напомним, 8 октября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании по дальнейшему развитию столицы поручил активизировать расследование по делу LRT, проверив в том числе экс-руководителей акимата столицы. 

Ранее депутат Максат Раманкулов в своем депзапросе назвал дело об LRT "памятником воровству и безнаказанности" и обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела.    

Процесс по делу "Астана ЛРТ" начался в Нур-Султане осенью 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях на сумму 5,8 млрд тенге. Прокурор запросил виновным до 11 лет лишения свободы. 

 

Сенаторы предложили решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства

03.12.2021, 13:55 53812
Сенаторы предложили решение проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства
Фото: Пресс-служба сената РК.
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Парламентские слушания на тему "Актуальные проблемы и перспективы развития сельского хозяйства" состоялись в сенате. Об этом сообщили в пресс-службе сената РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей для нашей страны. Глава государства уделяет этой сфере особое внимание. Между тем эта сфера имеет важное социальное значение. Более 40% наших граждан проживают в аулах, а значит их доходы и качество жизни непосредственно связаны с развитием аграрной отрасли. Поэтому это направление работы является одним из приоритетных для сената", - отметил Маулен Ашимбаев.

 
Однако спикер отметил, что на сегодняшний день ещё существуют проблемы, которые необходимо решать. В их числе решение проблемы дефицита пастбищ, развитие личных подсобных хозяйств и сельхозкооперации, улучшение сферы ветеринарии и агробиотехнологии, регулирование цен на продовольственные товары и другие.
 
Депутат Мухтар Жумагазиев отметил необходимость работы над существующими проблемами в области ветеринарной безопасности. Сенатор считает, что важно развивать процессы оцифровки, сбора и автоматизации данных, а также разработать стратегию по обучению высококвалифицированных кадров.
 

В целях развития агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности депутаты Сената усиленно работают над принятием Законов о качестве и дальнейшим совершенствованием существующего законодательства. Приняты Законы по оздоровлению ветеринарной отрасли, а также другие документы, которые позволят повысить деловую активность агробизнеса и создать благоприятный инвестиционный климат. Вместе с тем, в этом году установлен полный запрет на продажу и аренду земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и лицам без гражданства", - сказал сенатор.

 
Министр Ербол Карашукеев рассказал о текущем положении дел в области сельского хозяйства. Он отметил, что по поручению главы государства утвержден и уже запущен нацпроект по развитию агропромышленного комплекса, который позволит повысить производительность труда в сельском хозяйстве в 2,5 раза, обеспечить казахстанцев основными продуктами питания отечественного производства, а также удвоить экспорт продукции агробизнеса.
 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов