Дарын Туяков освобожден от должности заместителя министра обороны

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Напомним, вчера указом президента РК Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК. До этого назначения он занимал должность заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан - главнокомандующего Национальной гвардией.
Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин - "откупщики". Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительству обеспечить запрет на такую деятельность законодательно", - сказал Токаев.
Застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики", - заявил глава государства.
Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой и фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые "правила игры". Более честные, прозрачные и справедливые", - считает Токаев.
Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты (в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять", - убежден президент.
Хочу еще раз подчеркнуть - реформа, о которой идет речь, не преследует цель "отнять и перераспределить". Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производства, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства адмресурса, коррупции и фаворитизма", - сказал президент.
Важнейший вопрос - обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе законодательного характера. В суды призываются новые кадры - специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса", - подчеркнул глава государства.
Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в нашу страну. В этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип "зарабатываем здесь, тратим - там" уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям - стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Уплата налогов крупнейшими компаниями - это "песня печальная по своей сути". У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой и обеспечить казну полагающимися ей средствами", - потребовал президент.
Этого явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше: Украина - 40 % ВВП, Россия - 35,4 %, Кыргызстан - 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На этом фоне критически выросли трансферты из Национального фонда, с 2019 по 2021 годы - 12 трлн тенге, то есть без малого 30 млрд долларов", - сообщил глава государства.
Нам нужна новая налоговая политика. Политика без "подводных камней" и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству", - полагает глава государства.
Государственные закупки - огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок неконкурентными способами. Особое внимание следует обратить на закупки компаний фонда "Самрук-Казына". Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами необходимо срочно разобраться. Даю месяц. Не будет решения, последуют жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня формула "Платон мне друг, но истина дороже" имеет целевое значение", - заявил Президент.
Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квазигосударственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и условия участия государства в предпринимательской деятельности", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру. Непрозрачность, назначение "политически значимых людей", неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность и незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание - этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были построены еще в советское время. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с Саткалиевым. Не справится с задачей реформирования, уйдет в небытие, и вместе с ним - и сам фонд", - сказал президент.
Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего), службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной безопасности", - сообщил глава государства.
Мы строим "слышащее государство" и наша встреча - это знак того, что бизнес будет услышан и все конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках", - отметил президент.
Еще раз подчеркну - это не бюджетный фонд, это фонд народа Казахстана. Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации проектов", - резюмировал президент.
Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто…Бизнесу, особенно крупному бизнесу, надо проявлять нетерпимость к "мутным" партнерам", - сказал Токаев.
Важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я дал, жду конкретных и оперативных результатов", - добавил Токаев.
Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены - с этими фактами надо срочно разобраться. Даю месяц, причем в последний раз", - сказал Токаев.
Я надеюсь, все убедились, что формула "Платон мне друг, но истина дороже" для меня имеет ключевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня выше добрых отношений с кем-либо. Если нужно для государства - я готов. Я уже принял очень трудные решения. И такие решения я буду принимать и в будущем", - высказался президент.
Непрозрачность, назначение политически значимых людей, так сказать. Неэффективная система закупок, трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание. Этот список вопросов приводит к возмущению общества, как впрочем и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время. В то же время, соседний Узбекистан умудрился построить 2-3 завода, как говорится, с нуля. Роль совета директоров и участие независимых директоров во многом формальное. Ставлю здачу кардинального реформирования фонда" - поручил глава государства.
Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - заявил президент.
Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных рабочих", - сказал президент.
Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток" - высказался он.
Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы", - заявил президент.
Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки. Но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Проверка осуществляется только в отношении импортеров, имеющих статус уполномоченных экономических операторов. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные законодательством РК. Проводимая проверка не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу, добросовестный бизнес осуществляет внешнеэкономическую деятельность без ограничений", - уточнили в КГД.
Особенно на границе с Китаем. Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев.
Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации. Развитие, стабильность и реформы невозможны в условиях хаоса. Закон и порядок - основа нашей стабильности", - написал президент.
Казахстан остается приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Мы никогда не свернем с курса дальнейшей политической модернизации.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 20, 2022
Сейчас мы объявили о добровольной сдаче оружия, при этом граждане к уголовной ответственности привлекаться не будут, если, конечно, они лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений. Те же, у кого оружие будет изъято в ходе опермероприятий, понесут самую жесткую уголовную ответственность согласно действующим законам страны. Для розыска тех, кто участвовал в похищении оружия, создана специальная следственно-оперативная группа, не считая того, что на это ориентирован весь личный состав. Министерство держит этот вопрос на особом контроле", - сказал Таймерденов.
О формализме в сложившихся обстоятельствах не может идти речи. Это установка и министра, и наше требование к сотрудникам - четко соблюдать законность. По-другому в такое время действовать нельзя. При этом люди должны понимать, что в мы одночасье могли потерять мир в нашей стране. И многие это понимают. В эти дни многие мирные граждане собирались в группы, организовывали дружины и сумели защитить от мародеров много объектов. То есть, гражданское общество в эти дни оказало немалую поддержку. Люди приезжали, кормили наших сотрудников, предлагали помощь по многим вопросам, в том числе и семьям погибших. На самом деле, все эти дни мы ощущали мощную поддержку", - резюмировал Канат Таймерденов.
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?