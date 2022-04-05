На сегодня изъято похищенное в ходе январских событий имущество на сумму 338 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил предварительные результаты расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2961 уголовное дело (из них прерваны по истечении сроков - 1997), по которым под стражей находятся 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.

При этом ранее с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности 245 арестованных освобождены из-под стражи. Это граждане, не имеющие судимости и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде (68), залог (77), домашний арест (94) и личное поручительство (11)", - сообщил Санжар Адилов.

Он отметил, что в целом в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась.

Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2400 экспертиз. Активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства.

На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое в сумму 338 млн тенге (в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 ед. одежды, 16 млн тенге)", - сообщил представитель МВД.





К примеру, в Алматы задержан житель Алматинской области, который 6 января в группе с другими лицами, воспользовавшись массовыми беспорядками, взломав входную дверь и проникнув в филиал "Народного банка", похитили оттуда компьютеры и телевизоры. Похищенное изъято, задержанный взят под стражу, в отношении соучастников преступления проводятся розыскные мероприятия.

Адилов подчеркнул, что обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы.

По результатам расследования в суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 лиц. Уже осуждены 152 лица, из них 133 к ограничению свободы, 17 - к лишению свободы, по одному - к общественным работам и штрафу", - рассказал представитель МВД.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили о ходе расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.

Продолжаются расследования фактов гибели людей.

Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.

Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия.