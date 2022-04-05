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На сегодня изъято похищенное в ходе январских событий имущество на сумму 338 млн тенге

04.04.2022, 18:33 22366
НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил предварительные результаты расследования январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2961 уголовное дело (из них прерваны по истечении сроков - 1997), по которым под стражей находятся 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП.
 

При этом ранее с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности 245 арестованных освобождены из-под стражи. Это граждане, не имеющие судимости и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде (68), залог (77), домашний арест (94) и личное поручительство (11)", - сообщил Санжар Адилов. 

 
Он отметил, что в целом в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась. 
 
Всего по уголовным делам признаны потерпевшими 1700 физических и юридических лиц, допрошено в качестве свидетелей и потерпевших свыше 13 тысяч граждан, назначено более 2400 экспертиз. Активно ведется работа по обнаружению и изъятию похищенного имущества граждан и субъектов предпринимательства.
 

На сегодня изъято похищенное имущество, оцениваемое в сумму 338 млн тенге (в том числе 12 автомашин, 319 единиц бытовой техники, 189 ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, 546 ед. одежды, 16 млн тенге)", - сообщил представитель МВД.

 

К примеру, в Алматы задержан житель Алматинской области, который 6 января в группе с другими лицами, воспользовавшись массовыми беспорядками, взломав входную дверь и проникнув в филиал "Народного банка", похитили оттуда компьютеры и телевизоры. Похищенное изъято, задержанный взят под стражу, в отношении соучастников преступления проводятся розыскные мероприятия.
 
Адилов подчеркнул, что обеспечение возмещения ущерба будет продолжено и остается наиболее приоритетным направлением работы. 
 

По результатам расследования в суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 лиц. Уже осуждены 152 лица, из них 133 к ограничению свободы, 17 - к лишению свободы, по одному - к общественным работам и штрафу", - рассказал представитель МВД. 

 
Ранее в Генпрокуратуре сообщили о ходе расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.
 
Продолжаются расследования фактов гибели людей.
 
Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам. 
 
Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия. 
 
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны. 
 

новости по теме

Аким Талгара покинул пост

05.04.2022, 19:36 616
Аким Талгара покинул пост
Фото: gov.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 5 АПРЕЛЯ - Кайрат Исабаев написал заявление об освобождении от занимаемой должности акима Талгара по собственному желанию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Исабаев ссылается на состояние здоровья, сообщает talgarnewskz.
 
Заявление уже поступило на имя председателя территориальной избирательной комиссии Талгарского района.
 

Постановление о прекращении полномочий выйдет завтра", - прокомментировал председатель комиссии Мухит Дюсебаев.

 

Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах

05.04.2022, 19:05 271
Токаев поручил Акчулакову разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра энергетики Болата Акчулакова об основных показателях развития топливно-энергетического комплекса страны и мерах, принятых в связи со сложившейся ситуацией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил президенту о ходе доработки комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает совершенствование ценообразования на сжиженный газ с учетом сдерживания цен для социально незащищенных слоев населения, увеличение ресурсной базы, дальнейшую газификацию регионов, модернизацию и расширение газотранспортной системы Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Касым-Жомарт Токаев поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями на теплоэнергетических объектах в стране, в частности, с ситуацией на петропавловской ТЭЦ-2.
 

В РК началось комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022"

05.04.2022, 18:45 961
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, в стране проводится учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" пройдет на территории Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, а также Алматы и Шымкент, сообщает пресс-служба Минобороны.
 
В мероприятиях задействованы соединения и части Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, центральные государственные и местные исполнительные органы.
 
На начальном этапе учения будут отработаны вопросы взаимодействия при усилении охраны государственной границы, обеспечении общественной безопасности, проведении антитеррористической операции, в условиях нарастания военных угроз.
 
Учение "Батыл Тойтарыс - 2022" продлится до 16 апреля.
 
Напомним, в Вооруженных силах Казахстана по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева продолжается контрольная проверка войск. В рамках контрольной проверки подразделения Вооруженных сил совершают марш на боевой технике.
 

Назначен аким Жанаозена

05.04.2022, 18:42 686
Назначен аким Жанаозена
Фото: Акимат Мангистауской области
МАНГИСТАУ. 5 АПРЕЛЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил депутатам Жанаозенского городского маслихата кандидатуру нового акима, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вместо Максата Ибагарова, перешедшего на другую работу, новым кандидатом, согласованным с администрацией президента РК, стал Айбек Косуаков", - сообщили в областном акимате. 

 
Айбек Косуаков окончил Каспийский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и Университет транспорта и права им. Кунаева по специальности "Экономист".
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году оператором в компании" Каражанбасмунай". 

В 2001-2004 годах занимался частным предпринимательством. 

В 2004-2006 годах был исполнительным директором АО "Жазык". 

С 2007 по 2020 годы работал председателем правления компании "Таушык ауыл шаруашылыгы".
 
С января 2020 года по настоящее время занимал должность акима Тупкараганского района Мангистауской области.
 

Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации

05.04.2022, 15:18 3321
Главы Казахстана и Узбекистана обсудили расширение региональной кооперации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Президенты обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства и расширения региональной кооперации. Особое внимание главы государств уделили активизации сотрудничества в торгово-экономической и других сферах, представляющих взаимный интерес", - сообщила пресс-служба Акорды

 
Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита узбекского лидера в Казахстан в декабре прошлого года.
 
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан.
 
По информации пресс-службы, телефонный разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
 

Назначен зампред Агентства по стратегическому планированию РК

05.04.2022, 12:12 6126
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Олжас Тулеуов назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, сообщает Акорда
 
Олжас Тулеуов ранее занимал должность советника председателя Национального банка. Кроме того, он находился на посту вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
 

Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ

05.04.2022, 12:06 6731
Дильманов освобожден от должности зампредседателя КНБ
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Распоряжением главы государства Дархан Дильманов освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Пограничной службы, информирует Акорда.
 

В РК создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа

05.04.2022, 08:46 9811
В РК создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - В правительстве РК обсудили предложения по выработке механизмов стимулирования возврата капитала в страну из-за рубежа. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по обсуждению предложений по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер, направленных на противодействие оттоку денежных средств из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Распоряжением премьер-министра РК создана комиссия, в рамках которой образованы пять рабочих групп. Рабочими группами проводится анализ по оттоку денежных средств, вырабатываются соответствующие предложения по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа, введению ограничительных мер, принятию мер по возврату выведенного капитала, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК
 
В частности, обсуждены предложения по наделению Комитета государственных доходов Министерства финансов отдельными функциями валютного контроля. Одной из стимулирующих мер является предложение возмещения в упрощенном порядке сумм НДС, предъявленных к возврату, при условии 80% конвертации поступившей валютной выручки. 
 
Также предлагаются такие ограничительные меры, как отмена налоговых льгот при выплате дивидендов нерезидентам, введение ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказанным взаимосвязанными лицами-нерезидентами. Разработаны нормы, направленные на совершенствование Закона РК "О трансфертном ценообразовании". 
 
Кроме того, прорабатываются и другие меры как по стимулированию возврата капитала в страну, так и по усилению налогового администрирования вывода капитала из страны. 
 
По итогам работы комиссии соответствующие предложения будут направлены на имя главы государства.
 

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