Террористы подожгли тело офицера, чтобы скрыть улики во время январских событий

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Продолжаются расследования фактов гибели людей. К настоящему времени установлены обстоятельства гибели 19 действующих и будущих офицеров, героически погибших при исполнении служебного долга по охране общественного порядка в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях.
Так, особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего - подполковника Хаирова, участвовавшего в охране здания акимата Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания. Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата осталась семья и двое несовершеннолетних детей", - сообщил Елдос Килымжанов.
При попытке захвата преступниками управления полиции Алмалинского района и телевышки "Кок-Тобе" от огнестрельных ранений погибли сотрудники Камбетов, Асылханов и Алмасов, защищавшие по долгу службы стратегические объекты.
В Талдыкоргане группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Национальной гвардии Аманова, который исполнял свой долг при обеспечении общественного порядка на площади. В результате жестокого избиения 18-летний Аманов получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
По всем фактам смерти людей в ходе январской трагедии ведется тщательное расследование, их результаты будут освещаться по мере установления неоспоримых доказательств.
Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.
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