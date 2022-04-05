В Генпрокуратуре сообщили о ходе расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК проинформировал о ходе расследования преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Специальными прокурорами также продолжаются расследования в отношении отдельных руководителей силовых структур.

5 января руководители двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел по статье "Бездействие по службе", - сообщил Елдос Килымжанов.

Он также добавил, что 1 и 2 апреля задержаны и водворены в изоляторы временного содержания экс-заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области и начальник линейного отдела полиции в аэропорту Алматы.

В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.

Продолжаются расследования фактов гибели людей.

Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам.

Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия.