Демонтаж резиденции президента в Алматы: в бюджет вернут 750 млн тенге

Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - В ходе рабочей поездки аким Алматы Ерболат Досаев ознакомился с перспективами развития и проблемными вопросами индустриальной зоны, сообщила пресс-служба акима, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ерболат Досаев ознакомился с работой завода по производству легковых автомобилей Hyundai Trans Kazakhstan. На предприятии налажен производственный процесс по крупноузловой и мелкоузловой сборке, сварке кузова, нанесению лакокрасочного покрытия, установке интерьера и сборке. В прошлом году заводом было произведено 26 тысяч автомобилей, осуществлено 9,4 млрд тенге налоговых отчислений в бюджет страны. В текущем году предприятие намерено выйти на полную мощность и выпустить 45 тысяч автомобилей.

Акиму представили проект завода по производству автокомпонентов. Новое предприятие будет производить сиденья, пластиковые детали и аксессуары для автомобилей, а также мультимедийные системы. Начало строительства завода запланировано на осень текущего года. В компании также сообщили о планах по строительству еще одного автомобильного завода и запуску штамповочного производства кузовных деталей. Предприятие намерено увеличить локализацию производства.

Аким Алматы также посетил завод по производству стальных сварных труб большого диаметра Asia Steel Pipe Corporation c проектной мощностью 100 тысяч тонн продукции в год (готовую продукцию компания планирует экспортировать в страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, РФ, Китай, Кыргызстан), тепличный комплекс BRB APK мощностью 7,2 тысячи тонн овощей в год (помимо казахстанского рынка сбыта компания поставляет продукцию на экспорт в РФ и ОАЭ), строящийся завод по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов Valtherm мощностью 20 млн единиц продукции в год (планируется экспорт в основном в РФ). В общей сложности в данные проекты инвестировано 71,5 млрд тенге, создано более 1200 рабочих мест.

Глава города осмотрел состояние инженерной инфраструктуры индустриальной зоны. На сегодня построенная еще в 2017 году железнодорожная станция "Индустриальная" закрыта инспекцией транспортного контроля из-за угрозы схода составов. Другой объект - подъездные железнодорожные пути принят с нарушениями в 2018 году. Строительство железнодорожной станции и путей должно было обеспечить эффективную логистику для резидентов и положительно отразиться на себестоимости производимой ими продукции. Ерболат Досаев поручил обеспечить завершение необходимых работ для ввода станции и подъездных путей в эксплуатацию, а также тщательно разобраться с фактами нарушения их приемки до 30 октября текущего года.

Аким Алматы также ознакомился с неработающей системой ливневой (дождевой) канализации, построенной в 2018 году и не введенной в эксплуатацию. Глава города поручил уполномоченным управлениям акимата города провести ревизию обязательств подрядной организации и обеспечить передачу материалов в правоохранительные органы.

Мы однозначно разберемся с нерадивым подрядчиком, но сейчас нам важнее привести в порядок систему ливневой канализации и запустить ее в промышленную эксплуатацию", - сказал Ерболат Досаев.

В ходе рабочей поездки глава города также ознакомился с проблемными вопросами по энергообеспечению индустриальной зоны. В настоящее время в ремонте нуждается здание подстанции № 12, в несущих конструкциях которой возникли трещины из-за просадки грунта, на сегодня необходимо провести ремонтно-восстановительные работы. Ерболат Досаев поручил завершить их также до 30 октября текущего года.

Аким Алматы провел совещание с участием членов регионального координационного совета, действующими и потенциальными резидентами индустриальной зоны. На сегодня функции обслуживающих компаний в индустриальной зоне выполняют сразу две компании - это ТОО "Индустриальная зона Алматы" и ТОО "Оператор инфраструктуры ИЗА".

Для облегчения работы инвесторов по принципу "оne - stop - shop" поручаю оставить одного уполномоченного оператора в лице ТОО "Индустриальная зона Алматы", переданные функции и активы необходимо вернуть в распоряжение компании. В данном конкретном случае один оператор будет работать в целях развития и поддержки индустриальной зоны", - отметил Ерболат Досаев.

В ходе совещания были обсуждены вопросы расширения территории индустриальной зоны, подготовки кадров на базе одного образовательного кластера, а также трудоустройства жителей города.

В текущем году запланирована реализация 13 проектов на сумму 13,3 млрд тенге, а к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 40 промышленных парков с общей площадью производственных помещений 250 тысяч квадратных метров, сообщили в городском акимате.