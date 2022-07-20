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Казахстан и Россия намерены укреплять многостороннее сотрудничество в Азии

19.07.2022, 10:17 33541
Казахстан и Россия намерены укреплять многостороннее сотрудничество в Азии
Фото: depositphotos
МОСКВА. 19 ИЮЛЯ - В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Адиль Турсунов встретился с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития казахстанско-российского сотрудничества в многосторонних форматах в Азии. 
 
Собеседники уделили особое внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). 
 
Кроме того, с учетом текущего председательства казахстанской стороны в Совещании Адиль Турсунов проинформировал российского дипломата о ходе подготовки к 6 саммиту СВМДА в октябре 2022 года, в том числе повестке дня мероприятия, его содержательных и организационных аспектах.
 

Российская сторона высоко оценила проводимую казахстанским председательством работу по активизации деятельности форума и выразила поддержку трансформации совещания в международную организацию", - отметили в пресс-службе. 

 
Стороны также обсудили предстоящий график мероприятий в рамках СВМДА.
 
По итогам переговоров дипломаты договорились продолжить активные контакты в целях успешного проведения 6 саммита СВМДА, а также укрепления сотрудничества двух стран в многосторонних форматах в Азии.
 

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Состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана

20.07.2022, 20:38 2436
Фото: Telegram-канал БОРТ №1
ЧОЛПАН-АТА. 20 ИЮЛЯ - В Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств в ходе прогулки на теплоходе по Иссык-Кулю обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимоотношений между странами, обменялись мнениями по ряду вопросов региональной повестки, сообщает Telegram-канал "БОРТ №1".
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля.
 

Зампреду Комитета лесного хозяйства сделано предупреждение о неполном служебном соответствии

20.07.2022, 18:44 3806
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - 20 июля в Агентстве по делам государственной службы состоялось очередное заседание комиссии по этике, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На повестке дня рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по вопросу оказания неправомерного предпочтения физическим и (или) юридическим лицам при подготовке и принятии решений, сообщает пресс-служба АДГС РК.
 
По итогам рассмотрения дисциплинарного дела комиссия по этике рекомендовала привлечь к дисциплинарной ответственности должностное лицо в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
 
Также заслушаны итоги деятельности дисциплинарной комиссии Министерства здравоохранения РК и уполномоченного по этике Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 
 
В завершение заседания членами комиссии выработаны рекомендации руководству министерств о необходимости усиления разъяснительной и профилактической работы среди государственных служащих, обеспечении законности при рассмотрении дисциплинарной ответственности и соблюдения прав государственных служащих.
 

Ввести госконтроль за использованием земель и лесов планируют в Казахстане

20.07.2022, 15:52 5441
Ввести госконтроль за использованием земель и лесов планируют в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - В Казахстане планируют ввести государственный контроль за использованием земель и лесов. Соответствующие поправки планируется внести в Земельный, Лесной и Водный кодексы республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Госконтроль может осуществляться в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) или без такового в соответствии с Земельным кодексом и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
 

Государственный контроль также осуществляется при проведении инвентаризации, обследовании земель, разработке схем и проектов, связанных с использованием земель, ведении государственных кадастров и мониторинга земель", - сообщается в законопроекте Министерства нацэкономики, опубликованном на портале "Открытые НПА". 

 
Соответствующая норма также добавлена в Лесной кодекс РК. Она предполагает осуществление государственного контроля и надзора за состоянием, охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством лесов и лесоразведением.
 

В рамках госконтроля могут применяться меры оперативного реагирования, если деятельность контролируемых субъектов представляет непосредственную угрозу сохранению биоразнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия", - говорится в тексте документа.

 
К ним относятся: 
 
  1. задержание и доставление в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения в области лесного законодательства, а также контроль за несанкционированным изъятием объектов растительного и животного мира, соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;
  2. изъятие у физических и юридических лиц, а также должностных лиц незаконно добытых лесных ресурсов и ресурсов животного мира, орудия их добывания, а также транспортных средств;
  3. приостановление деятельности государственных лесовладельцев или лесопользователей путем приостановления на срок не более трех рабочих дней действия лесорубочного билета или лесного билета;
  4. ограничение видов лесопользования;
  5. прекращение права лесопользования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь
 

В составе маслихата Алматы произошли изменения

20.07.2022, 13:54 6551
АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В маслихате Алматы произошли кадровые изменения. На внеочередной XXIII сессии была произведена ротация 11 депутатов согласно поданным заявлениям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новые мандаты предоставлены следующим депутатам:
 
  1. Матыжанов Кенжехан Слямжанович - директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова, доктор филологических наук, член партии AMANAT.
  2. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович - директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
  3. Жандай Сана Шайханкызы - директор ТОО "ADANAZ", член партии AMANAT.
  4. Жумабаев Бакытбек Ашимович- генеральный директор ТОО "Жан-М", вице-президент Казахстанской федерации хоккея на траве, член партии AMANAT.
  5. Карагулов Ерулан Серикович - директор КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания", член партии AMANAT.
  6. Котенёв Артур Эдуардович - директор ТОО "AlmatyEngineering", член партии AMANAT.
  7. Шамова Арайлым Матжанкызы - директор КГУ "Школа-гимназия № 201", член партии AMANAT.
  8. Ерлан Диана Ерлановна - член общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии AMANAT.
  9. Рамазан Бекбол Батыржанулы - проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б. Гончарова, член общественного совета Алматы, член партии AMANAT.
  10. Султангалиев Тамерлан Мэлсович - председатель алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии "Народная партия Казахстана".
  11. Мухамедгалиев Талгат Аблаевич - руководитель алматинского филиала РОО "Союз защиты прав потребителей и предпринимателей", член партии "Народная партия Казахстана".
 
Таким образом, количество представителей сферы науки и образования в составе маслихата увеличилось вдвое и составило 20%, представителей НПО и СМИ - выросло до 21%. Новыми депутатами маслихата стали две многодетные матери.
 
В настоящее время в партийном резерве городского филиала партии AMANAT состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала Народной партии Казахстана - более 10 членов партии.
 

В Акорде рассмотрены вопросы реализации концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы

19.07.2022, 20:23 17566
В Акорде рассмотрены вопросы реализации концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание комиссии при президенте РК по вопросам противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании рассмотрены вопросы реализации концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы и рекомендации группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО, сообщает пресс-служба Акорды
 
В ходе рассмотрения первого вопроса Ерлан Карин отметил, что системное противодействие коррупции - одно из важнейших направлений президентских реформ. В соответствии с этим в начале года была принята концепция антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы. Она нацелена на достижение стратегических задач, проведение комплексной работы по устранению предпосылок коррупции и снижению ее уровня, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.
 
Концепция включает в себя институциональные и точечные направления, предусматривает проработку новых антикоррупционных механизмов, а также участие в работе по искоренению коррупции государственных органов и субъектов гражданского общества.
 
Государственный советник подчеркнул, что эффективность этой работы зависит от надлежащего исполнения ответственными государственными органами и организациями закрепленных за ними мероприятий.
 
В связи с этим на заседании комиссии были высказаны замечания и рекомендации по проблемным моментам, связанным с реализацией заложенных в концепции мер.
 
В рамках второго вопроса обсуждены перспективы участия страны в составе международной антикоррупционной инициативы ГРЕКО.
 
По мнению Ерлана Карина, взаимовыгодное сотрудничество в рамках ГРЕКО позволяет перенимать проверенные и уже реализуемые во многих развитых странах механизмы противодействия коррупции.
 
С учетом состоявшегося обсуждения комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал по рассмотренным вопросам ряд поручений.
 

Новый гендиректор назначен на Атырауском НПЗ

19.07.2022, 16:03 22001
Новый гендиректор назначен на Атырауском НПЗ
Фото: kmg.kz
АТЫРАУ. 19 ИЮЛЯ - Генеральным директором ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" назначен Досмуратов Мурат Абиевич, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нового руководителя Атырауского НПЗ коллективу предприятия представил заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии Арман Кайрденов.
 
Мурат Досмуратов с ноября 2020 года по настоящее время занимал должность председателя правления Нефтегазохимической ассоциации - ТОО "KLPE". 
 
Напомним, экс-директора НПЗ Шухрата Данбая задержали в феврале сотрудники АФМ. Его подозревают в хищении в особо крупном размере. 
 

Верховный суд оправдал Сейтказы и Асета Матаевых

19.07.2022, 12:42 29606
Верховный суд оправдал Сейтказы и Асета Матаевых
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Верховный суд рассмотрел уголовное дело в отношении осужденных Сейтказы и Асета Матаевых по протесту генерального прокурора. Они оправданы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщается, что протест поступил в Верховный суд 24 июня.
 

Генеральный прокурор просил отменить состоявшиеся по делу судебные акты ввиду неполноты судебного следствия по обстоятельствам, имеющим существенное значение для дела, и направить уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в составе 7 судей, рассмотрев сегодня, 19 июля т.г., протест, отменила судебные акты. Производство по делу прекращено за отсутствием в деяниях Сейтказы и Асета Матаевых состава преступления", - проинформировали в Верховном суде.

 
Отмечается, что в соответствии со статьей 39 УПК за оправданными признано право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс.
 
Протест удовлетворен частично.
 

США окажет Казахстану содействие в возврате преступных активов

19.07.2022, 11:28 32181
ВАШИНГТОН. 19 ИЮЛЯ - Делегация Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки провела рабочие встречи с руководством департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Представители департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РК. 

 
В ходе встречи первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев довел до сведения американского коллеги информацию о создании 5 июня указом главы государства межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, одной из основных целей которой является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны. 
 
Сообщается, что стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов. 
 
Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка StAR Initiative (Инициатива по возвращению похищенных активов).
 
Со Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведению тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества. 
 
Представители банка поддержали данные инициативы казахстанской стороны. 
 
По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию. 
 

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