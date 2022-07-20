Казахстан и Россия намерены укреплять многостороннее сотрудничество в Азии

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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития казахстанско-российского сотрудничества в многосторонних форматах в Азии.
Собеседники уделили особое внимание вопросам взаимодействия двух стран в рамках совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Кроме того, с учетом текущего председательства казахстанской стороны в Совещании Адиль Турсунов проинформировал российского дипломата о ходе подготовки к 6 саммиту СВМДА в октябре 2022 года, в том числе повестке дня мероприятия, его содержательных и организационных аспектах.
Российская сторона высоко оценила проводимую казахстанским председательством работу по активизации деятельности форума и выразила поддержку трансформации совещания в международную организацию", - отметили в пресс-службе.
Стороны также обсудили предстоящий график мероприятий в рамках СВМДА.
По итогам переговоров дипломаты договорились продолжить активные контакты в целях успешного проведения 6 саммита СВМДА, а также укрепления сотрудничества двух стран в многосторонних форматах в Азии.