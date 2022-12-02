Токаев поручил создать комиссию по проверке деятельности госорганов по подготовке к отопительному сезону

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя администрации президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила пресс-служба президента в Telegram.
Отмечается, что в состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.
Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней с выводами и рекомендациями.
Напомним, уже несколько суток устраняют последствия крупной аварии на теплосетях в Экибастузе. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.
Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что аварию на теплоэлектростанции Экибастуза можно было предотвратить, оказав своевременное финансирование.
Прокуратура проводит расследование по факту аварии на теплосетях в Экибастузе.
Также в других регионах отмечаются проблемы с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях. В частности, в Рудном в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм от отопления отключены 33 пятиэтажных дома и одна школа по улице Гагарина. В результате еще одной аварии отключены от отопления 13 частных домов по улице Шевченко. Аркалык накрыло черным дымом из-за аварии на ТЭЦ.
Ранее на ТЭЦ Усть-Каменогорска произошел сбой оборудования.
Также сообщалось о том, что на Жезказганской ТЭЦ вышли из строя два котла.
По данным МИИР, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.
Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность.