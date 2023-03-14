13.03.2023, 16:49 37876
Глава Комитета ветконтроля рассказал, когда Казахстан восстановит благополучный статус по ящуру
Эксперты ВОЗЖ в апреле проведут проверку проведенных Минсельхозом работ
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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК Аскар Жакупбаев в ходе брифинга СЦК сообщил, что решение Всемирной организации здоровья животных (ВОЗЖ) по ящуру ожидается к концу мая.
Как напомнил глава комитета, в прошлом году была зарегистрирована вспышка ящура в Карагандинской области. По его словам, были проведены все необходимые мероприятия и принято решение о проведении вакцинации по всей республике.
За счет этого мы снимаем все барьеры по перемещению внутри республики. В сентябре прошлого года мы подали заявку в ВОЗЖ. И 10-15 апреля к нам должна приехать миссия в составе 8 человек - это эксперты ВОЗЖ, которые проведут контроль проведенных работ. 25 мая на генеральной сессии будет приниматься решение", - сказал Аскар Жакупбаев.
Также он прокомментировал ситуацию с бруцеллезом в стране.
В прошлом году у нас было 185 неблагополучных пунктов, где проводились оздоровительные мероприятия. Из них 163 были в прошлом году завершены, в текущем году в остальных работы продолжаются. Дополнительно открыто 5 неблагополучных пунктов в текущем году", - заключил глава комитета.
Как сообщалось ранее, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
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14.03.2023, 19:17 651
Скандал с арестованным имуществом Роскосмоса на Байконуре прокомментировал Мусин
Сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако, это не значит, что решение принято окончательно, скорее всего судебные процессы будут продолжаться
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал скандал в Байконуре, связанный с арестом имущества Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
По решению суда с российского АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" взыщут более 13 миллиардов 684,5 миллиона тенге в пользу АО "Совместное казахстанско-российское предприятие "Байтерек", - цитирует министра Sputnik.
По данным "Казинформ", Мусин сообщил, что сейчас для урегулирования ситуации проводятся переговоры, однако, это не значит, что решение принято окончательно. Скорее всего судебные процессы будут продолжаться.
Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией и должны процедуры продолжены на уровне суда МФЦА. Судебное решение было о взыскании суммы, я не помню точно какой, где-то в районе 1 млрд тенге или 2 млрд рублей", - сообщает со ссылкой на Мусина Tengrinews.
Как сообщает Sputnik, дочерняя компания Роскосмоса должна была провести оценку воздействия на окружающую среду. Поскольку эту часть работ поставщик так и не выполнил, СП "Байтерек" обратилось в суд с требованием взыскать с АО "ЦЭНКИ" ее фактическую стоимость. Суд МФЦА удовлетворил соответствующий иск в ноябре 2022 года, АО "ЦЭНКИ" получило извещение о возбуждении исполнительного производства в январе 2023-го. Поскольку российское предприятие, очевидно, не стало выплачивать сумму взыскания добровольно, в рамках исполнительного производства его имущество в Казахстане арестовали.
По данным российских СМИ, возникший конфликт может привести к уходу России с Байконура, так как запрет на использование ресурсов и проведение финансовых операций затормаживает приоритетное направление работы на Байконуре - строительство новой стартовой площадки для ракеты "Союз-5", - пишет Tengrinews.
14.03.2023, 18:46 2176
Глава государства принял акима Алматинской области
Султангазиев проинформировал Токаева о реализации противопаводковых мер
Фото: Акорда
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматинской области Марат Султангазиев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе выполнения его поручений по обеспечению роста экономики региона, повышению качества жизни и доходов населения, а также развитию нового областного центра, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Марат Султангазиев, в 2022 году сохранена устойчивая динамика роста по всем ключевым направлениям социально-экономического развития. Создано 37,2 тысячи рабочих мест, 26,3 тысячи из которых - постоянные.
Глава государства был проинформирован о реализации противопаводковых мер, обеспечении безопасности населения и хозяйственных объектов, минимизации возможного ущерба от природных катаклизмов.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о разработке проекта комплексного плана развития областного центра до 2030 года.
Аким также доложил о ходе весенних полевых работ, решении проблем дачных массивов, реконструкции инженерной инфраструктуры и возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в госсобственность.
В завершение президент поручил продолжить совместно с центральными государственными органами системную работу по проработке плана развития Қонаева, а также выполнение задачи по сбалансированному территориальному развитию региона.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев принял послов России и Китая Алексея Бородавкина и Чжан Сяо.
14.03.2023, 17:51 2681
Свыше 130 тысяч тонн сахара планируют произвести в 2023 году в Жетысуской области
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Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Жетісу Бейбит Исабаев доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах социально-экономического развития региона за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В ходе встречи особое внимание было уделено мерам, направленным на развитие агропромышленного комплекса, в том числе возврату неиспользуемых земель и вовлечению их в сельскохозяйственный оборот, а также повышению урожайности за счет применения инновационных агротехнологий и восстановления ирригационных сетей.
На постоянном контроле находится развитие сахарной отрасли. Работы по запуску Аксуского сахарного завода близки к завершению. В текущем году на предприятии планируется переработать до 40 тысяч тонн сахарного тростника. Всего в регионе в 2023 году будет произведено до 132 тысяч тонн сахара, что позволит полностью покрыть потребности области и обеспечить поставки в другие регионы страны. К 2026 году планируется увеличить в два раза площади посева сахарной свеклы", - доложил Исабаев.
Главе государства также была представлена информация о ходе строительства жилья, поддержке малого и среднего предпринимательства, состоянии дорожной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, газоснабжении региона. На сегодня в области Жетісу газифицировано 22 населенных пункта, доступ к газу имеют 288 тысяч жителей. До конца текущего года к газу будет подключено еще 20 населенных пунктов.
Кроме того, до 2025 года в области запланировано строительство 23 новых школ, из них 10 - в рамках национального проекта "Комфортная школа". В рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" до 2025 года планируется построить 59 объектов, а также ввести 57 блочно-модульных пунктов за счет средств местного бюджета.
Президенту также было доложено о развитии специальной экономической зоны "Хоргос - Восточные ворота". На территории СЭЗ запланировано строительство индустриального парка.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил акиму эффективно использовать имеющийся потенциал области Жетісу в сферах туризма, транспорта и логистики для привлечения инвестиций. Глава государства подчеркнул важность развития в регионе агропромышленного комплекса и сахарной отрасли, а также продолжения работы по возврату неиспользуемых сельхозземель.
Ранее сообщалось, что сахарным заводам выделили 18,3 млрд тенге по оборотным схемам. По данным Министерства сельского хозяйства, общая суточная мощность сахарных заводов Казахстана составляет 8,7 тысячи тонн по переработке сахарной свеклы и 2,4 тысячи тонн по тростниковому сырцу. При этом годовое потребление сахара в стране составляет 530-550 тысяч тонн, обеспечение за счет отечественного сырья - менее 10%. Также в Казахстане увеличили субсидии на выращивание сахарной свеклы.
Меры были приняты после возникшего в прошлом году "сахарного" ажиотажа. Супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. За год цены на сахар выросли на 61%.
14.03.2023, 17:26 4331
Налицо откровенный сговор - аким Усть-Каменогорска о передаче земельных участков в частные руки
В последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского
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Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар рассказал о возвращении незаконно полученных земельных участков в государственную собственность.
Не секрет, что за годы независимости имела место практика незаконной, а иногда и откровенно преступной передачи земельных участков в частные руки. Сейчас мы часто сталкиваемся с последствиями этого. Работа с такими ситуациями сложна. Как бы ни хотелось вернуть все назад, право частной собственности в нашей стране установлено Конституцией, и пренебрегать им мы не вправе. Иначе мы не могли бы называться правовым государством", - написал Омар на своей странице в Instagram.
По его словам, в каждой ситуации приходится применять разные подходы. Так, если участки были переданы по недосмотру или некомпетентности прежних чиновников, их владельцам предлагают компромиссные решения.
Таким образом, например, в последние годы удалось вернуть три участка на набережной Славского. Два из них планировались владельцами под несоответствующую нормативам застройку. Третий находится под всем известной "крепостью" - архитектурным сооружением, которое нам удалось сохранить". - написал аким.
Он отметил, что иногда налицо откровенный сговор представителей власти и бизнеса по завладению землей. В таких случаях участки изымаются.
Как только стало известно о том, что ТОО "AutoExclusiveKZ" является аффилированным лицом в уголовном деле бывшего акима ВКО Виктора Храпунова, акиматом совместно с городской прокуратурой были приняты меры по изъятию принадлежащих компании участков в городе. Три из них находятся в районе старого ипподрома. По генплану там предусмотрен район многоэтажной застройки. Сейчас на этой земле мы начнем проектировать строительство арендных многоквартирных домов для обеспечения жильем очередников. Еще один участок - в районе моста через Иртыш и амфитеатра", - рассказал Омар.
По его словам, в частной собственности оказалось даже находящееся там массовое захоронение времен гражданской войны.
На этой территории, как я уже говорил ранее, планируется обустройство проезда под мостом между Славского и Пермитина (разумеется, с учетом сохранения могилы и памятника)", - отметил глава города.
Ранее сообщалось, что в Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы. Помимо подснежников на грани исчезновения крокусы и ирисы. Также в горах Алматы продолжают уничтожать плодовые сады. Ущерб от вырубки превысил 3,6 млн тенге.
В Астане из-за нарушений приостановили строительство на 76 объектах.
Напомним, аким столицы Женис Касымбек обещал максимально препятствовать точечной застройке города.
В конце декабря в Астане прошел митинг против точечной застройки. Местные жители регулярно сталкиваются с проблемами. С начала строительства несколько раз происходили коммунальные аварии. Не выдерживали системы теплоснабжения, водообеспечения и канализации.
Стоит отметить, что застройка также приобрела невиданный размах в Алматы. В связи с этим в обществе нарастает социальная напряженность. Строительные компании, не считаясь ни с чем, пытаются занять каждый свободный сантиметр земли для строительства зданий, которые в свою очередь не могут соответствовать 10-бальной сейсмической зоне в мегаполисе.
Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.
Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы. Застройка на склонах гор несет угрозу схода оползней. Ранее специалист по экологии Ася Гейдт рассказала, что при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки.
Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий", - пояснила эколог.
Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.
Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.
В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.
Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.
В начале марта депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором предложила запретить строительство вблизи рек и озер.
14.03.2023, 17:09 6081
Токаев подписал законы об органах военной полиции и организации обороны
Закон "О военной полиции", в частности, регулирует вопросы применения военнослужащими физической силы, специальных средств и оружия
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны", сообщает Акорда.
Поправки в закон направлены на совершенствование деятельности органов военной полиции.
Так, в него внесены изменения в части определения задач, компетенций, структуры органов военной полиции, полномочий, а также законодательного закрепления уже осуществляемых функций.
Кроме того, закон регулирует:
- принадлежность и порядок подчинения органов военной полиции силовым ведомствам;
- порядок их взаимодействия между собой и с другими государственными органами;
- вопросы применения военнослужащими органов военной полиции физической силы, специальных средств, оружия;
- вопросы их кадрового состава и социального обеспечения и др.
Также глава государства подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам органов военной полиции и организации обороны", которым вносятся изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в восемь действующих законов.
14.03.2023, 16:13 7706
Мусин прокомментировал плохое качество связи в Астане и Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал, как будут решать проблемы со связью в Астане и Алматы.
По его словам, в Астане в настоящее время есть примерно 60 зон, где отсутствует мобильная связь. Раньше базовые станции стояли на крышах домов, но жильцы попросили операторов связи их снять. Теперь антенно-мачтовые сооружения ставить некуда.
Я встречался с акимом Астаны. Мы договорились, что он выделит соответствующие земельные участки. Операторы мобильной связи будут устанавливать специальные антенно-мачтовые сооружения, на которых будут установлены все базовые станции, которые мы вынуждены были снять с крыш домов. Эта проблема есть, мы ее признаем, но она будет решаться системно именно таким образом, чтобы в будущем нас никто не попросил уйти", - заявил Мусин.
В этом году, по его словам, планируется установить 67 антенно-мачтовых сооружений в Астане и 25 в Алматы. Также при планировании города городские власти должны выделять земельные участки для установки антенно-мачтовых сооружений.
Мусин также добавил, что за 2021-2022 годы за счет замены трансмиссии было улучшено качество связи в 800 сельских пунктах.
Напомним, сегодня, отвечая на вопросы журналистов о качестве связи в Казахстане, Мусин заявил, что в стране "приемлемый интернет за приемлемую цену".
Меня интернет устраивает. Потому что я езжу по разным странам, вижу, как пользователи пользуются в других странах, и я считаю, что у нас в Казахстане приемлемый интернет за приемлемую цену", - заявил министр.
В январе на заседании коллегии Министерства цифрового развития премьер-министр Алихан Смаилов сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину по поводу плохого качества интернета в Казахстане.
Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.
14.03.2023, 15:30 9551
Устранить "узкое горлышко" на границе с Китаем поручил Смаилов
На сегодняшний день на границе скопилась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы"
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кабмин обсудил меры по ускорению проезда грузовых автотранспортных средств через пункты пропуска на границе с Китаем. Грузопоток планируется увеличить со 100 грузовых машин в сутки до 1000, сообщает пресс-служба главы правительства.
На сегодняшний день сформировалась значительная очередь из перевозчиков, которым необходимо провезти коммерческие грузы через контрольно-пропускной пункт "Нұр Жолы". В частности, это связано с увеличением грузопотока на фоне снятия Китаем антиковидных транспортных ограничений", - говорится в сообщении.
Очередь ведется в электронном виде на платформе АО "Информационно-учетный центр" МФ РК посредством сайта Qoldau.kz.
Вместе с тем из-за ряда факторов, включая административные барьеры, пункт пропуска работает не в полную силу, обслуживая в сутки не более 100 грузовых транспортных средств. В свою очередь это негативно влияет на реализацию инвестиционных проектов, нуждающихся в оборудовании и комплектующих, и сдерживает развитие экономики страны в целом", - пояснили в правительстве.
Алихан Смаилов поручил в трехдневный срок подготовить нормативные изменения по снятию искусственных барьеров, что позволит оперативно устранить "узкое горлышко" на границе и увеличить таким образом суточный поток до порядка тысячи автомашин.
Нужно, чтобы сегодня-завтра все эти препятствия убрали. Если есть потребность пропускать тысячу машин через данный пункт, то это должно быть обеспечено. Бизнес к нам обращается за помощью. У людей грузы стоят, они ничего сделать не могут там", - сказал премьер-министр.
Он также поручил уполномоченным органам представить информацию об ответственных в возникновении простоев и проработать меры по дальнейшему увеличению пропускной способности пограничных пунктов.
Напомним, в феврале из-за закрытия пограничного перехода Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи" на границе с Польшей образовалась пробка, в которой в том числе оказались более 150 казахстанских автотранспортных средств. Казахстанские перевозчики, которые везли экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий, попали под новые ограничения и потерпели миллионные убытки.
14.03.2023, 13:21 15021
В Казахстане предлагают ввести скрининг для выявления наркозависимых среди подростков
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют внедрить систему скрининга, которая позволит выявлять наркозависимых на ранней стадии. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр внутренних дел Марат Ахметжанов.
По словам министра, на сегодня в Казахстане нет точного учета наркозависимых. На учете Минздрава состоят 18 тысяч наркозависимых. По мнению экспертов, фактическое количество наркозависимых в пять раз превышает официальные данные. Для формирования полноценного отчета необходимо получать сведения из различных источников.
К сожалению, на сегодняшний день выявляются факты употребления наркотиков среди учеников. Поэтому в будущем планируется внедрение системы скрининга. Она позволит объективно оценить уровень наркотизации общества, а также выявлять наркозависимых на ранней стадии, в особенности среди подростков", - сказал Ахметжанов.
Кроме того, требуется повышение качества наркологической помощи и реабилитации. Для этого предусмотрена модернизация и ремонт наркодиспансеров и создание лечебно-трудовых мастерских для реабилитации наркозависимых.
После заседания правительства глава МВД уточнил журналистам, что скрининг предлагается проводить в рамках профосмотров при поступлении на работу, на госслужбу, в Вооруженные силы, при получении водительских удостоверений, а также при поступлении в высшие учебные заведения.
Он отметил, что сегодня синтетические наркотики распространены и легко доступны.
Научная экспертиза показывает, что если на ранней стадии будет выявлено употребление, то в 95% можно вернуть человека к нормальной жизни. На третьей стадии - только 15%. Есть много видов наркотиков, которые и в школах распространяются, мы этого не скрываем", - сказал глава МВД.
Министр внутренних дел в ходе заседания правительства сообщил, что в прошлом году правоохранительными и специальными органами было выявлено около трех тысяч наркопреступлений. Пресечена деятельность четырех организованных наркогрупп, ликвидировано 70 подпольных нарколабораторий, изъято 16 тонн наркотиков. При этом он добавил, что каждое седьмое зарегистрированное в этом году наркопреступление связано с продажей запрещенных веществ через интернет.
Для повышения эффективности борьбы с наркобизнесом по поручению главы государства разработан проект комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Его основными целями являются снижение оборота особо опасных видов наркотиков, в том числе синтетических, внедрение системы раннего выявления и учета наркозависимых, повышение компетенции и укрепление материально-технической базы уполномоченных органов.
В частности, современное аппаратно-программное оборудование позволит автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети и веб-сайты, а система "Кибернадзор" обеспечит блокировку электронных магазинов в онлайн-режиме.
Кроме того, спецподразделения будут оснащаться дронами с газоанализаторами для проведения воздушной разведки труднодоступных мест и обнаружения подпольных нарколабораторий.
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что проблема распространения наркотиков все более масштабно набирает обороты. В частности, синтетические наркотики с каждым годом становятся доступнее за счет новых способов их распространения - через интернет, почтовые отправления, "закладки", обезличенные электронные платежи. Это также исключает физический контакт по цепочке наркодилер - сбытчик - потребитель, что создает трудности для задержания распространителей.
Нужно принять меры по совершенствованию механизмов выявления и блокирования наркосайтов и подобных объявлений, а также проработать вопросы запрета на денежные переводы, связанные с оборотом наркотиков. Банки видят эти подозрительные операции, через такой перевод можно отследить наркоканал", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что прежде всего надо усилить профилактическую работу в учебных заведениях. Также требуется совершенствовать методики лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых, учитывая при этом лучший международный опыт.
Излечившиеся от зависимости не должны быть потеряны для общества. Здесь нужна не только мотивация к лечению, но и дальнейшая социализация этих людей. В данном направлении следует объединить усилия министерств здравоохранения и труда. Нужно предложить соответствующие меры", - указал он.
В заключение глава правительства акцентировал внимание на необходимости материально-технического оснащения органов судебной экспертизы, что напрямую влияет на качество и оперативность расследования наркопреступлений.
Министерству внутренних дел нужно ускорить завершение процедур согласования проекта комплексного плана и приступить к его реализации", - добавил Алихан Смаилов.
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