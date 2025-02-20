Аким Алматы и глава China Eastern Airlines обсудили возможность открытия рейса Алматы - Шанхай

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Шанхай. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае состоялась встреча акима Алматы Ерболата Досаева с председателем China Eastern Airlines Co., Ltd. Ван Чжицин, по итогам которой подписан меморандум об оказании содействия в открытии прямого рейса между Алматы и Шанхаем, сообщает пресс-служба акимата.





На встрече были обсуждены перспективы запуска прямого рейса, который свяжет Алматы с одним из ведущих деловых и туристических центров Азии - Шанхаем. По этому вопросу на сегодня проводится активная работа с получением необходимых согласований со стороны Национальной службы гражданской авиации КНР. В рамках встречи аким Алматы также отметил укрепление партнерских отношений между городами-побратимами Алматы и Шанхаем. С 2024 года города активно развивают сотрудничество в различных сферах, а объявление 2025 года Годом туризма Китая в Казахстане открывает дополнительные возможности для совместных инициатив и продвижения туристического потенциала.





Китай остается одним из приоритетных рынков для Алматы. В 2024 году город посетили около 100 тыс. туристов из КНР, и ожидается, что их количество в ближайшие годы увеличится. На сегодня Алматы уже связан прямыми рейсами с Пекином, Урумчи, Сиянем, Ханчжоу и Саньей, обеспечивая 151 рейс в месяц. Дополнительным подтверждением растущего интереса стало присуждение Алматы награды "Самое перспективное новое направление 2025 года" от китайского агентства Tongcheng Travel.





Для справки: China Eastern Airlines Co., Ltd. является государственной авиакомпанией Китая со штаб-квартирой в Шанхае. Она входит в тройку крупнейших китайских авиаперевозчиков и является членом глобального авиационного альянса SkyTeam. Флот авиакомпании насчитывает порядка 780 самолетов, а маршрутная сеть охватывает свыше 1150 направлений в 175 странах.