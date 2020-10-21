Аким ВКО выразил соболезнования семье погибшего в отделении полиции села Маканчи

Усть-Каменогорск. 20 октября. Kazakhstan Today - Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов выразил соболезнования семье погибшего в отделении полиции села Маканчи, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акима ВКО, 20 октября глава региона с рабочей поездкой посетил Урджарский район. Навестил мать и семью погибшего в отделении полиции села Маканчи Азамата Оразалы.

Приношу самые глубокие соболезнования всем его родным, близким, братьям и друзьям. Особо хочу подчеркнуть, что данная ситуация находится на личном контроле главы правительства. В настоящее время в районе работает специальная группа во главе с начальником департамента полиции и прокурором области. Уверяю, что досудебное расследование этого дела будет проведено максимально открыто и гласно в рамках закона, я в ближайшие дни ещё раз приеду в район", - сказал Даниал Ахметов.

Глава региона отметил, что виновные лица получат наказание, предусмотренное законом РК, что и является главной просьбой аксакалов и жителей сел Каратума и Маканчи.

Напомним , продолжается служебное расследование дела о смерти 33-летнего мужчины, подозревавшегося в краже скота в селе Маканчи Урджарского района. По факту гибели в ИВС задержаны трое полицейских.

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