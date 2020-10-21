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В ВКО по факту гибели подозреваемого в ИВС задержаны трое полицейских

20.10.2020 7237
Усть-Каменогорск. 20 октября. Kazakhstan Today - Продолжается служебное расследование дела о смерти 33-летнего мужчины, подозревавшегося в краже скота в селе Маканчи Урджарского района, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает YK-news.kz, управление внутренней безопасности выявило троих сотрудников отдела полиции, они признаны подозреваемыми в деле о пытках. Все трое уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района в рамках досудебного расследования по статье 146 УК РК.
 
Кроме того, за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона РК "О правоохранительной службе" и ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.
 

Все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - сообщил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 

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