В ВКО по факту гибели подозреваемого в ИВС задержаны трое полицейских

Усть-Каменогорск. 20 октября. Kazakhstan Today - Продолжается служебное расследование дела о смерти 33-летнего мужчины, подозревавшегося в краже скота в селе Маканчи Урджарского района, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает YK-news.kz , управление внутренней безопасности выявило троих сотрудников отдела полиции, они признаны подозреваемыми в деле о пытках. Все трое уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и водворены в изолятор временного содержания отдела полиции Урджарского района в рамках досудебного расследования по статье 146 УК РК.

Кроме того, за дискредитацию государственной службы, несоблюдение требований закона РК "О правоохранительной службе" и ненадлежащий контроль за деятельностью и поведением подчиненных на службе из органов внутренних дел уволены двое руководителей отдела полиции Урджарского района.

Все обстоятельства произошедшего тщательно проверяются. Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - сообщил начальник Департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

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