Активы более чем на 486 млрд тенге возвращены государству в 2024 году - Антикор

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по противодействию коррупции Асхата Жумагали отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о принимаемых агентством мерах по противодействию коррупции в стране, а также проинформировал о планах и ключевых задачах на текущий год, в том числе по реализации принципа "закон и порядок", сообщает Акорда.





По словам главы Антикора, в прошедшем году зарегистрировано 1641 коррупционное преступление, установлено 68 фактов системной коррупции, выявлена преступная деятельность 2 ОПГ, в отношении 2 групп вынесены приговоры. В совершении коррупции изобличено 1493 лица, в том числе 229 руководителей различного уровня. Осуждено 914 лиц.





Он также проинформировал Токаева о том, что агентством с 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству на сумму 1,12 трлн тенге, в том числе 486,5 млрд - в прошлом году.





Кроме того, в ходе мониторинга государственных закупок и целевого расходования средств Антикор предотвратил нерациональное использование на сумму 87,7 млрд тенге.





Жумагали также рассказал, что по результатам анализа в сфере здравоохранения снижены наценки на лекарства, что окажет положительный эффект в решении социальных проблем и потребностей граждан. По всей стране запущен проект по выдаче бесплатных лекарств пациентам через QR-код, что снижает риски выписки фиктивных рецептов и хищения лекарств, а также экономит бюджетные средства.





Также он проинформировал президента о результатах международного сотрудничества, в том числе о подписании меморандумов с антикоррупционными ведомствами Азербайджана, России, Гонконга, Иордании и Катара. Рассказал, что продолжается работа по реализации рекомендаций ОЭСР, ГРЕКО, в рамках которой в мажилис внесено 2 законопроекта по имплементации передового международного опыта.





В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.