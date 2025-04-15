14.04.2025, 17:52 56811
Антикоррупционный портал появился в Казахстане
На ресурсе имеется возможность сообщать о фактах коррупции
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Публичный антикоррупционный портал появился в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он предназначен для систематизации информации по противодействию коррупции на одном ресурсе. Все желающие могут ознакомиться с деятельностью по противодействию коррупции. Также посетители могут найти интересные для себя обучающие курсы с возможностью онлайн-тестирования и получения сертификата. Отдельное внимание уделено социологическим исследованиям. Предусмотрена возможность пройти опрос. Его результаты будут использованы для корректировки антикоррупционных мер и оценки их эффективности", - заявили в агентстве.
Также на портале доступны результаты ежегодного исследования международной организации Transparency International и позиции Казахстана в индексе восприятия коррупции.
Важным элементом портала также является раздел, посвященный волонтерской деятельности, где представлены сведения о действующих волонтерах и организациях. Желающие могут направить анкету для рассмотрения кандидатуры в качестве волонтера. Также на данном ресурсе имеется возможность сообщать о фактах коррупции", - добавили в Антикоре.
Напомним, с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
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15.04.2025, 16:02 9706
Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Акорда.
Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.
Документом усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации. Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.
Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта, функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций, массовый спорт, развитие спортивной инфраструктуры.
Согласно новому закону, уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств. В свою очередь, приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта.
Вместе с тем, разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".
Кроме того, уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.
Напомним, за последние два года из бюджета Казахстана было выделено более 200 миллиардов тенге на зарплаты иностранных футболистов.
15.04.2025, 13:15 15511
Подтоплено более 100 жилых домов: Бектенов раскритиковал руководство Акмолинской области
Фото: Instagram/maxxerlo
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о неэффективности принимаемых мер при паводках в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.
Причинами подтопления послужило ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов. Очевидно некачественное планирование и проведение противопаводковых мероприятий. К примеру, в селе Старый Колутон работы по очистке, берегоукреплению и дноуглублению реки Колутон проведены только на участке 3 км, при этом проектом были предусмотрены работы на 11 км. В результате из-за разлива реки были подтоплены дома. Уровень воды невысокий, но и этого можно было избежать", - сказал премьер.
Он напомнил, что также оказался подтопленным город Макинск, потому что местные власти не предприняли необходимых мер вовремя.
В регионе ежегодно подтоплениям подвергаются одни и те же населенные пункты. Значит, в Акмолинской области недостаточно эффективны принимаемые меры. Марат Муратович (Ахметжанов, аким Акмолинской области. - Прим. ред.), пересмотрите ваши планы и в этом году выполните всю необходимую работу. Окажите необходимое содействие и помощь людям, чьи дома и участки были подтоплены", - поручил Олжас Бектенов.
В Акмолинской области оказались подтопленными более 100 жилых домов. По словам премьера, "сейчас ситуация некритичная, пик уже пройден". Он также отметил, что в целом по республике наблюдается стабильное прохождения паводкового периода.
Вместе с тем прогнозируется повышение уровня воды на реке Есиль в Северо-Казахстанской области. Также в горных районах Восточно-Казахстанской области еще имеются запасы снега - порядка 50%.
Ранее премьер поручил подготовиться к пожароопасному сезону.
15.04.2025, 11:54 19606
Лето будет аномально жарким: премьер поручил подготовиться к пожароопасному сезону
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов поручил акимам регионов обеспечить готовность к пожароопасному периоду с учетом прогнозов о засушливом лете, передает корреспондент агентства.
По данным РГП "Казгидромет", лето этого года будет аномально жарким.
Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне реализуется план мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областях. Это прямая угроза селам в случае степного или лесного пожаров", - заявил премьер.
Он отметил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областях до сих пор не проведены работы по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и мусора.
Кроме того, к пожароопасному сезону не готовы лесные учреждения Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей.
В этой связи поручаю акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль", - сказал Олжас Бектенов.
Вместе с тем МЦРИАП и компании "Казахтелеком" поручено увеличить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования ситуаций развития пожаров и алгоритмов их тушения.
До 10 мая акиматам необходимо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах, обеспечить в регионах необходимые запасы топлива для возможного привлечения воздушных судов, подготовить источники воды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами", - поручил премьер.
Также, по его словам, МВД должно принять меры по пресечению пребывания отдыхающих в лесах.
15.04.2025, 11:17 21141
Бектенов поручил провести расследование по фактам пожаров в Павлодарской и Абайской областях
Фото: МЧС РК
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал действия лесных учреждений при пожарах в Павлодарской и Абайской областях и поручил профильным ведомствам провести расследование с вынесением наказаний, передает корреспондент агентства.
Для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый алгоритм действий государственных органов. Однако первые в этом году природные пожары в Павлодарской и Абайской областях показали неисполнение данного алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений не оповестили Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю Министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний", - сказал премьер-министр.
По данным Минэкологии, с начала года на территории государственного лесного фонда страны зарегистрировано 25 возгораний на общей площади свыше 4,4 тысячи гектаров.
Напомним, 4 апреля в Абайской области произошло возгорание сухой травы. Порывистый ветер до 26 метров в секунду способствовал быстрому распространению огня - степной пожар частично перешел в лесной массив Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".
В тот же день загорелась трава в Павлодарской области. Площадь пожара составила 20 гектаров.
15.04.2025, 10:44 23591
В Казахстане лесхозам выделят более 26 млрд тенге на обновление пожарной техники Дополнено
Фото: акимат области Абай
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - До конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплексов и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.
По его словам, с начала года для учреждений Министерства экологии и природных ресурсов поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов на сумму 3,7 млрд тенге. Еще 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов на сумму 11,3 млрд тенге будут поставлены до конца июня.
Акиматами областей на оснащение лесхозов из местного бюджета в текущем году выделено 6,3 млрд тенге и за счет лизинга - 20 млрд тенге. Таким образом, до конца года запланировано приобрести лесхозам акиматов 186 пожарных машин, 186 малых лесных пожарных комплекса и 247 тракторов на сумму 26,3 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обновить и 100% оснастить лесхозы в 11 наиболее пожароопасных регионах страны", - подчеркнул министр.
Дополнено 15.04.2025, 11.05
В ходе выступления на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил о нехватке средств на авиационную охрану лесов.
Он подчеркнул, что авиационная охрана лесов является эффективным способом обнаружения и ликвидации лесных пожаров.
К сожалению, выделенное из республиканского бюджета финансирование недостаточно. Уважаемый Олжас Абаевич, прошу вашего содействия в решении этого важного вопроса" - сказал министр.
Отмечается, что дополнительно на авиационную охрану лесов требуется 11 миллиардов тенге.
15.04.2025, 09:46 25891
В Министерстве водных ресурсов РК рассказали о ситуации на водохранилищах
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщили в пресс-службе ведомства.
По состоянию на 15 апреля на водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.
В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 50 кубометров в секунду, из Селетинского водохранилища - 41,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 5 кубометров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 510 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 386 кубометров в секунду.
Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 3247 кубометров воды в секунду.
В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 2 кубометра в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 44,1 кубометра в секунду.
Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 44,66 кубометра воды в секунду.
В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1113,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 1499,2 кубометра воды в секунду.
14.04.2025, 18:55 53791
Государству возвращены активы на 610 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, сообщает primeminister.kz.
Рассмотрены результаты исполнения предыдущих решений, а также заслушан отчет о проводимой работе по управлению возвращенными активами. Возвращены активы на порядка 610 млрд тенге, из которых 506 млрд тенге - денежные средства, а также имущество стоимостью более 103 млрд тенге. Из Специального государственного фонда выделены средства для реализации 280 социальных объектов в сферах образования, здравоохранения, спорта, социального обеспечения, а также для модернизации коммунальной инфраструктуры.
По результатам очередного заседания комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов. В Специальный государственный фонд будет дополнительно направлено порядка 150 млрд тенге. Наряду с этим субъектами закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" взяты обязательства по инвестированию в экономику Казахстана 10,5 млрд долларов.
Кроме того, комиссией поддержано внесение в суд исков в отношении лиц, подпадающих под действие закона РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов", об обращении в доход государства активов на общую сумму более 84 млрд тенге.
Ранее председатель Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что с начала 2025 года в стране зарегистрировано 521 коррупционное преступление, изобличено 257 должностных лиц, в том числе 141 руководитель различного уровня. Кроме того, главе государства было доложено, что в текущем году государству возмещено 15 млрд тенге, в целом с 2022 года обеспечен возврат активов на сумму 1,13 трлн тенге.
14.04.2025, 17:17 53121
В Алматы снесли свыше 100 незаконных торговых объектов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алатауском районе Алматы снесли 119 незаконных торговых объектов, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
На сегодня в Алатауском районе уже демонтировано 119 незаконных НТО и 40 силомеров. В частности, на днях снесены незаконные киоски в микрорайонах Мадениет, Саялы и Айгерим", - заявили в акимате.
Подчеркивается, что местные жители поддерживают инициативу.
Теперь наш двор стал просторнее и чище, раньше эти киоски создавали беспорядок и мешали проходу", - добавил житель микрорайона Саялы.
Напомним, в Алматы массово демонтируют незаконно построенные торговые объекты.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
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