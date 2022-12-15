Аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года

По поручению главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры

Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, сообщил на заседании правительства министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков.





Проверка, по словам министра, позволит выявить проблемы и их текущее техническое состояние.





Далее по поручению главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры", - сказал Акчулаков.





Он также проинформировал, что в 2023 году будет принят закон "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов.





В рамках закона будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора.





Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени", - пояснил министр.





Ранее Акчулаков сообщил, что около 17 энергетических объектов Казахстана нуждаются в незамедлительном ремонте.





Выступая на расширенном заседании правительства, президент РК Токаев назвал аварию на ТЭЦ в Экибастузе катастрофой. По его словам, эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону госорганов и субъектов естественных монополий.





Уполномоченный госорган в лице Министерства энергетики никак себя не показал в такой ситуации. Также недостаточно слаженно и оперативно сработала служба по ЧС", - подчеркнул Токаев.





Заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов.





По информации МЧС РК, с 28 ноября по 11 декабря в Экибастузе была задействована группировка МЧС в составе более 150 человек и 50 единиц техники.





Проведена оценка обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Развернуты 15 стационарных пунктов обогрева. Для населения и привлеченных сил обеспечено 3-разовое горячее питание. Всего было эвакуировано 349 человек (269 детей и 80 взрослых). Тепловыми пушками более двухсот раз отогревались системы тепло- и водоснабжения. Круглосуточно обогревались жилые, подвальные и технические помещения, откачивалась сетевая вода", - отчитались в ведомстве.





На базе пунктов обогрева развернуты 7 участков приема заявлений от пострадавших юридических и физических лиц. Во время обходов оказывалась психологическая помощь, организована доставка и выдача гуманитарной помощи.





Всего было задействовано порядка 860 человек и 100 единиц техники экстренных служб, подытожили в МЧС.



