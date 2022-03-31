Безопасность военных объектов обсудили в Алматы

Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 30 МАРТА - В Центре миротворческой подготовки состоялась рабочая встреча представителей управления начальника тыла и вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан и Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе информационного обмена рассмотрены вопросы сотрудничества в области обеспечения безопасности военных объектов.
Представители ВC Казахстана ознакомились с опытом по организации учета, хранения, контроля и оценки технического состояния боеприпасов, а также обменялись мнениями в вопросах строительства объектов хранения материального имущества и применения технических средств охраны.
В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Вооруженных силах Казахстана продолжается реализация мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения", - подчеркнули в Минобороны.
Напомним, 24 июня 2019 года в городе Арыси произошла серия взрывов на складе боеприпасов. В результате три человека погибли, в том числе один гражданский. Около 200 человек, включая детей, получили ранения. Всех жителей Арыси экстренно эвакуировали. Порядка 85% зданий в городе были повреждены или полностью разрушены, город охватили пожары. После окончания взрывов и тщательной работы саперов город пришлось отстраивать заново.
В августе прошлого года ЧП произошло на складе боеприпасов в Жамбылской области. Всю хронику ЧП можно посмотреть здесь.