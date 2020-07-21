Более 1 млн казахстанцев получат выплаты за продуктово-бытовые наборы

Казахстанцы начнут получать выплаты на банковские карты с 20 июля текущего года до конца месяца", - рассказали в пресс-службе МТСН РК.
В ведомстве пояснили, что получателями станут граждане, относящиеся к 5 социальным группам на момент вступления приказа в силу. Местные исполнительные органы, на основании имеющихся данных, сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 2 МРП за июль, то есть на период действия ограничительных мер.
К 5 социальным группам относятся следующие категории лиц:
- дети в возрасте от 6 до 18 лет - из числа получателей адресной социальной помощи;
- дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
- инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;
- лица, воспитывающие ребенка-инвалида;
- безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.
Ранее сообщалось, что для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее 2 МРП, перечисляемой на банковские карты получателей.
В период с марта по май эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге", - проинформировали в министерстве.
Напомним, 14 июля премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение Министерству труда и соцзащиты населения РК начать выплачивать казахстанцам денежные средства за продуктово-бытовые наборы.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для поддержки оставшихся без доходов казахстанцев были выплачены пособия, единовременные выплаты, в том числе выданы продуктово-бытовые наборы.
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