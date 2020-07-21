Более 1 млн казахстанцев получат выплаты за продуктово-бытовые наборы

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Министерство труда и соцзащиты населения Республики Казахстан разработало и приняло приказ, предусматривающий выплату средств за продуктово-бытовые наборы за июль, передает Kazakhstan Today.

Казахстанцы начнут получать выплаты на банковские карты с 20 июля текущего года до конца месяца", - рассказали в пресс-службе МТСН РК.

В ведомстве пояснили, что получателями станут граждане, относящиеся к 5 социальным группам на момент вступления приказа в силу. Местные исполнительные органы, на основании имеющихся данных, сформируют список лиц, которым положено получение продуктово-бытовых наборов. После этого получателям будет направлена сумма в размере 2 МРП за июль, то есть на период действия ограничительных мер.

К 5 социальным группам относятся следующие категории лиц:

- дети в возрасте от 6 до 18 лет - из числа получателей адресной социальной помощи;

- дети-инвалиды до 16 лет за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

- инвалиды I, II, III группы всех возрастов за исключением инвалидов, постоянно проживающих в медико-социальных учреждениях;

- лица, воспитывающие ребенка-инвалида;

- безработные граждане, зарегистрированные в местном органе по вопросам занятости.

Ранее сообщалось, что для исключения прямого контакта людей в целях минимизации рисков заражения коронавирусной инфекцией продуктово-бытовые наборы были заменены соразмерной выплатой в размере не менее 2 МРП, перечисляемой на банковские карты получателей.

В период с марта по май эти выплаты были начислены 1 млн человек на общую сумму 13,5 млрд тенге", - проинформировали в министерстве.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для поддержки оставшихся без доходов казахстанцев были выплачены пособия, единовременные выплаты , в том числе выданы продуктово-бытовые наборы.

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