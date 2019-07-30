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Более 5 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с порнографией выявили в Казахстане с начала года

29.07.2019, 12:47 13636
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Более 5 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с порнографическими материалами выявило Министерство внутренних дел РК с начала года, передает Kazakhstan Today.
 

С начала года органами внутренних дел выявлено порядка 14 тыс. зарубежных интернет-ресурсов с признаками противоправного содержания, в том числе порнографические материалы - 5,3 тыс., террористической и экстремистской направленности - 4,7 тыс., по линии наркопреступлений - 3,8 тыс., незаконному обороту оружия - 34 и 15 ресурсов суицидальной направленности", - сообщила пресс-служба министерства. 

 
В ведомстве добавили, что информация о выявленных противоправных отечественных и зарубежных ресурсах направляется в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан для блокирования доступа казахстанским пользователям.
 
Напомним, ранее Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" сообщила о выявлении 46 интернет-ресурсов, посредством которых по всей территории Республики Казахстан реализовывались наркотические продукты.
 

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