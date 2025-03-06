Дизайн-код введут в Астане, Алматы и Шымкенте

Архитектурный облик столицы и других городов ухудшается за счет хаотичного размещения наружной рекламы, вывесок, указателей

Рассказать друзьям

Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения.





По мнению разработчиков законопроекта, в настоящее время архитектурный облик столицы и других городов ухудшается за счет хаотичного размещения наружной (визуальной) рекламы, вывесок, указателей, не гармонирующих между собой и портящих эстетический и архитектурный облик городов.





В рамках проекта закона предлагается расширить компетенции маслихатов городов республиканского значения и столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата - по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов.





Также предложено запретить распространение аудиорекламы на открытом пространстве, размещение наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах. По мнению разработчиков, это необходимо для безопасности граждан.





Вместе с тем с целью совершенствования механизмов регулирования миграции в столице законопроект предлагает нормы, запрещающие прописывать неограниченное количество граждан в одной квартире.





Как отметил министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, в Астане имеются факты регистрации собственниками жилья многочисленных граждан без фактического проживания. Поэтому документом предусмотрено, что маслихат определит необходимое количество квадратных метров на одного человека. При этом норма не будет распространяться на близких родственников.





Напомним, казахстанский архитектор Нурлан Камитов заявил , что отсутствие строгих требований в оформлении новых жилых комплексов в Казахстане нередко приводит к хаосу даже при наличии общих требований дизайн-кода города.





За 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.





Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.





В феврале прошлого гола против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.





По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.