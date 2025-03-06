05.03.2025, 11:35 24731

Дизайн-код введут в Астане, Алматы и Шымкенте

Архитектурный облик столицы и других городов ухудшается за счет хаотичного размещения наружной рекламы, вывесок, указателей
Дизайн-код введут в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития столицы и городов республиканского значения.

По мнению разработчиков законопроекта, в настоящее время архитектурный облик столицы и других городов ухудшается за счет хаотичного размещения наружной (визуальной) рекламы, вывесок, указателей, не гармонирующих между собой и портящих эстетический и архитектурный облик городов.

В рамках проекта закона предлагается расширить компетенции маслихатов городов республиканского значения и столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата - по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов.

Также предложено запретить распространение аудиорекламы на открытом пространстве, размещение наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах. По мнению разработчиков, это необходимо для безопасности граждан.

Вместе с тем с целью совершенствования механизмов регулирования миграции в столице законопроект предлагает нормы, запрещающие прописывать неограниченное количество граждан в одной квартире.

Как отметил министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, в Астане имеются факты регистрации собственниками жилья многочисленных граждан без фактического проживания. Поэтому документом предусмотрено, что маслихат определит необходимое количество квадратных метров на одного человека. При этом норма не будет распространяться на близких родственников.

Напомним, казахстанский архитектор Нурлан Камитов заявил, что отсутствие строгих требований в оформлении новых жилых комплексов в Казахстане нередко приводит к хаосу даже при наличии общих требований дизайн-кода города.

За 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.

Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.

В феврале прошлого гола против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.

По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Дизайн-кодАстанаАлматыШымкент

новости по теме

06.03.2025, 16:36 4681

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздничные дни

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздничные дни
Фото: Depositphotos
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска на границе с Китаем будут закрыты в дни празднования 8 марта и Наурыза, сообщает Комитет государственных доходов РК.

В связи с празднованием "Международный женский день" 8 марта и "Наурыз мейрамы" с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.


Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

В комитете просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

Ранее в госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как будут работать в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы.
 
06.03.2025, 14:08 15521

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни

Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: facebook/правительство для граждан
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".

В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут. Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 09.00 до 13.00", - сообщили в госкорпорации.


В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 09.00 до 13.00.

Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
 
06.03.2025, 12:27 21186

В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров

С начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов
В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров
Фото: акимат Алматы
Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.

Демонтированы киоски, торгующие продуктами быстрого питания, и силомеры. Снос 49 нестационарных торговых объектов и 59 силомеров был проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что с начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов, расположенных на землях государственного фонда. Кроме того, отметили в акимате, были убраны 222 развлекательных аппарата, которые, по мнению жителей, создавали шум и неудобства.

Работы по демонтажу оставшихся 210 незаконных НТО планируется завершить до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети этих объектов", - добавили в пресс-службе.


Ранее в акимате заявляли, что в Алматы с 27 января по 17 февраля планируется массовый демонтаж около 500 незаконно построенных торговых объектов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:объектыАлматыДемонтаж
06.03.2025, 10:30 24361

Казахстан и Катар договорились сотрудничать в расследовании уголовных дел

Казахстан и Катар договорились сотрудничать в расследовании уголовных дел
Фото: polisia.kz
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о выдаче разыскиваемых лиц и соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Республикой Казахстан и Государством Катар, передает корреспондент агентства.

В соглашениях регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности и вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам.

Соглашения предусматривают проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.

Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи, вручения документов или повесток, обыска и выемки, содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи, не противоречащие национальному законодательству.

Ожидается, что ратификация соглашений повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Напомним, сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара.
 
06.03.2025, 10:14 27626

С начала года 22,5 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek

Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец"
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года 22,5 тыс. граждан, из которых порядка 17,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.

Всего на платформе зарегистрировались 527,5 тыс. казахстанцев, из которых 28,8 тыс. - в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 433,4 тыс. человек.

Из 17,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,4 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской областей и города Шымкента.

С момента запуска авторы опубликовали на платформе 859 курсов по различным направлениям, из них 313 - бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и "Яндекс Казахстан" с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.

Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец".

На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию, туризму, нефти, газу, добыче ресурсов, юриспруденции и других", - отметили в министерстве.


Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на электронной бирже труда (Enbek.kz).

На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.

По окончании обучения необходимо сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.

Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.

Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МинтрудаПрофессиитрудОбучение
06.03.2025, 09:15 33416

Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области

Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
Фото: primeminister.kz
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством реализуются проекты по строительству социально важной инфраструктуры за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. Более 4 млрд тенге из возвращенных активов выделено на завершение строительства систем водоснабжения в Кызылординской области, сообщили в пресс-службе правительства.

Принято решение о выделении из Специального государственного фонда порядка 4,2 млрд тенге на строительство и модернизацию систем водоснабжения в Аральском районе Кызылординской области. С целью обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай и Абай с населением более 3 тыс. человек ведется строительство ветки подключения к магистрали Аральск - Токабай - Абай Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Реализация данного проекта началась в 2021 году. Для его завершения дополнительно требуется порядка 3,7 млрд тенге. Решение о выделении средств уже принято. Сдача объекта в эксплуатацию планируется до конца 2025 года", - проинформировали в правительстве.


Кроме того, в селе Акбасты, где проживает порядка 400 человек, на стадии завершения находится строительство ветки подключения к магистрали Косман - Акбасты Арало-Сарыбулакского группового водопровода. Стоимость проекта - порядка 2,4 млрд тенге, из которых 1,8 млрд тенге уже освоено. Оставшиеся 524 млн выделены из Специального государственного фонда. Объект планируется запустить в текущем году.

Реализация данных проектов позволит повысить уровень жизни сельских жителей, обеспечив прямым доступом к качественной воде и создавая новые экономические возможности", - отметили в пресс-службе.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВодоснабжениеАктивыВозврат
05.03.2025, 20:14 76596

Депутат назвала госорганы, чаще перенаправляющие обращения казахстанцев

За январь в адрес госорганов поступило свыше 400 тысяч обращений
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юлия Кучинская направила депутатский запрос по вопросу работы центральных государственных органов с обращениями граждан на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, генерального прокурора Берика Асылова, председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева.

В своем запросе депутат напоминает, что с 2019 года по поручению главы государства в Казахстане реализуется концепция "Слышащего государства".

Однако, как показывает практика, для того чтобы государственные органы обратили внимание на проблемы заявителей, надо поднимать волну негатива в социальных сетях. Тогда государственные органы не только слышат, но и готовы решать проблемы. В результате сегодня социальные сети замещают официальные каналы обращений граждан", - пишет Юлия Кучинская.


Она добавила, что уже два года к депутатам приходят обращения граждан, большую часть которых можно было решить на местах и не писать письма в вышестоящие инстанции.

Но чаще всего десятки писем снова спускаются к тому, на кого поступила жалоба или кто до этого вопрос не решил. И письма направляются не для предоставления информации в вышестоящий орган и последующего разбирательства, а для ответа заявителю", - добавила депутат.


По информации Комитета по правовой статистике и специальным учетам, только за январь в адрес госорганов поступило свыше 400 тысяч обращений. Четверть из них были перенаправлены в другие структуры. Лидеры по перенаправлению обращений граждан: аппарат правительства - 99,8%, Генеральная прокуратура - 71%, Агентство по противодействию коррупции - 67%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГосорганыГражданеобращения
05.03.2025, 19:52 82476

Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК

Должность получил Серик Сермагамбетов
Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
Фото: МСХ РК
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК назначен Серик Сермагамбетов, сообщает пресс-служба МСХ.

Серик Сагитжанович родился 29 января 1965 года в Казалинском районе Кызылординской области. Имеет два высших образования.

В разные годы работал экономистом-финансистом Кызылординского рыбного завода, старшим инспектором аппарата акима, руководителем аппарата Кызылординской области, заместителем акима Шиелийского района Кызылординской области, начальником управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Также работал акимом Жалагашского района, Аральского района Кызылординской области, заместителем председателя правления НК АО "СПК "Байконыр".

До назначения занимал должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:МСХКадрыперестановки

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?

      Архив опросов