Отсутствие строгих требований в оформлении новых ЖК приводит к хаосу - архитектор о системе дизайн-кодов в РК
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Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский архитектор, основатель INK Architects, почетный член Королевского института британских архитекторов, академик IAAM и почетный член AIA Нурлан Камитов заявил, что отсутствие строгих требований в оформлении новых жилых комплексов в Казахстане нередко приводит к хаосу даже при наличии общих требований дизайн-кода города, сообщает пресс-служба Ink Architects.
По мнению специалиста, это можно заметить в новых кварталах Алматы.
Как правило, в дизайн-коде указываются детали, как то: реклама, вывески, навигация, освещение и реновация исторических зданий. Но при этом на градсовете не требуют дизайна навигации, освещения, ландшафта и вывесок. В итоге все это застройщики либо владельцы коммерческих помещений обычно оформляют по своему усмотрению. То есть условно можно выполнить все вывески в палитре и в том формате, что регламентируется кодом, но из-за отсутствия микродизайна комплекса это может в целом выглядеть хаотично", - пояснил архитектор.
Нурлан Камитов подчеркнул, что для решения данного вопроса необходим контроль надзорных органов за единым стилем оформления.
Поэтому считаю важным, чтобы градостроительные советы в Казахстане расширили свои полномочия и включили в регламент не только проверку проектов на соответствие базовым нормативам, но также их оценку на соответствие требованиям дизайн-кода (...) Перспектива возможного отклонения проекта создала бы действенную мотивацию для проектировщиков учитывать требования дизайн-кода на ранних этапах разработки", - заявил эксперт.
Также для мотивации владельцев недвижимости и проектных организаций архитектор предложил внедрить систему поощрений и экономических льгот. По его мнению, это могут быть, специальные экономические стимулы за качественное озеленение территорий, внедрение современных графических решений и рекламных носителей, установку инновационных систем освещения. Подобная мотивация могла бы сподвигнуть владельцев бизнеса активно участвовать в улучшении городской среды, считает Нурлан Камитов.
Он также обратил особое внимание на оформление документации дизайн-кодов в Казахстане.
По его словам, в развитых странах мира дизайн-коды оформляются, как правило, в виде тщательно проработанных, всеобъемлющих альбомов, сравнимых по качеству с ведущими профессиональными изданиями. Международный опыт показывает, насколько важно представлять такую информацию в доступном, структурированном и интуитивно понятном формате для ее эффективного применения, отметил Нурлан Камитов.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого гола против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.