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Форум сотрудничества Казахстана и России перенесен из-за пандемии

06.11.2020 5077
Форум сотрудничества Казахстана и России перенесен из-за пандемии
Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России перенесен на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали, передает Kazakhstan Today.
 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации принято решение перенести на более поздний срок проведение XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - написал Берик Уали в Facebook.

 
Ранее предполагалось, что ежегодный форум с участием глав двух государств в Кокшетау состоится во второй декаде ноября 2020 года.
 

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