Глава государства примет участие юбилейной сессии Генассамблеи ООН

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Юбилейная сессия пройдет под девизом "Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму", передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

В связи с тем что сессия Генеральной ассамблеи состоится в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, выступления глав государств запланированы в форме видеообращений.

21 сентября президент Казахстана примет участие во встрече высокого уровня, посвященной 75-летию ООН, 23 сентября - в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН", - написал Берик Уали.

Он также сообщил, что Касым-Жомарт Токаев сделает два видеообращения на английском языке, одно из них посвящено 75-летию ООН, другое - дебатам по повестке дня.

Предполагается, что в своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев отметит, что, несмотря на критику в адрес ООН, эта универсальная организация остаётся безальтернативной. Глава государства также коснется реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, консолидации усилий мирового сообщества в решении актуальных международных проблем, включая борьбу с коронавирусом, восстановление глобального экономического роста, противодействие терроризму, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата. Кроме того, Глава государства остановится на вопросах региональной кооперации в Центральной Азии, а также выступит с рядом международных инициатив", - написал пресс-секретарь президента.

26 августа министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял постоянного координатора ООН в Казахстане Норимасу Шимомуру по случаю завершения его миссии в нашей стране.

27 августа Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев удостоился статуса "Чемпион за мир, свободный от ядерных испытаний". Об этом было объявлено на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, организованной по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний - 29 августа.

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