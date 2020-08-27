Постоянный координатор ООН завершил свою миссию в Казахстане

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди принял постоянного координатора ООН в Казахстане Норимасу Шимомуру по случаю завершения его миссии в нашей стране, передает Kazakhstan Today.

Дипломаты подчеркнули взаимную приверженность сторон к дальнейшему углублению и расширению сотрудничества между Казахстаном и ООН, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Представителю ООН было вручено благодарственное письмо от имени президента Касым-Жомарта Токаева. Глава внешнеполитического ведомства выразил признательность постоянному координатору за вклад в развитие отношений с ООН, а также за активную поддержку в продвижении казахстанских инициатив на площадке Всемирной организации", - отметили в ведомстве.

Шимомура, со своей стороны, поблагодарил правительство Казахстана за конструктивное сотрудничество и выразил уверенность в дальнейшем развитии прочных и доверительных отношений между РК и ООН.

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