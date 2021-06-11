Глава государства заявил о готовности Казахстана наладить экспорт вакцины QazVac за границу

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НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В ходе 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, проходящего онлайн, глава государства сообщил, что вакцину QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан - одна из немногих стран, которая, благодаря своему научному потенциалу, смогла создать и выпустить собственную вакцину от коронавируса QazVac.

Буквально на прошлой неделе я провел встречу с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Эта организация рассмотрит включение QazVac в список медикаментов, рекомендованных для использования в чрезвычайных ситуациях. Хочу отметить, что мы готовы наращивать производство вакцины и наладить ее экспорт за границу", - сказал президент.

Ранее президент сообщил, что Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и заявил, что 3,5% составит рост экономики к концу 2021 года. Также глава государства поручил Минэнергетики и НК "КазМунайГаз" освоить технологию по производству водорода.

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