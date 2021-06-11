Президент поручил Министерству энергетики и НК "КазМунайГаз" освоить технологию по производству водорода

НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В ходе 33-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева, проходящего онлайн, глава государства поручил определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов центра компетенции в новых технологиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Я принял во внимание предложение компании Ernst & Young по производству водорода. Действительно, топливо будущего и Казахстан как энергетическая держава должен освоить технологию его получения, использования и экспорта. Эта работа уже начата, я внимательно за ней наблюдаю, и буду продолжать делать это в будущем", - сказал во время пленарного заседания Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев.

Он поручил Министерству энергетики, НК "КазМунайГаз" определить водородную энергетику в качестве одного из приоритетов в деятельности создаваемого центра компетенции в новых технологиях.

Мы продолжим активную работу по привлечению инвестиций. В данном направлении стремимся создать максимально выгодные и удобные условия именно для производителей и экспортеров в высокотехнологичных товаров и услуг", - отметил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня экспорт казахстанских сырьевых товаров почти в три раза превышает экспорт обработанных.

В этой связи изменение структуры экспорта тождественно изменили структуру самой экономики и роль Совета в достижении общего успеха крайне высока. Надеемся на вашу поддержку, активное участие в структурных изменениях экономики нашего государства", - обратился к членам Совета иностранных инвесторов глава государства.

Ранее президент сообщил, что Казахстан предпринимает активные шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и заявил, что 3,5% составит рост экономики к концу 2021 года.

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