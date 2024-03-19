Пациентов с ВИЧ, сахарным диабетом и другими социально значимыми заболеваниями будут лечить бесплатно - Минздрав
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пациенты с подозрением на социально значимые заболевания смогут получать медицинскую помощь бесплатно независимо от статуса застрахованности, рассказала в мажилисе министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
В системе ОСМС их будут регистрировать как льготную категорию. Всего в нее входят около 200 тыс. казахстанцев.
Ранее поступали многочисленные жалобы на ограничение доступности медицинской помощи для установления диагноза. Теперь лицам с подозрением на социально значимые заболевания будут доступны диагностические исследования на бесплатной основе вне зависимости от статуса в системе ОСМС", - сообщила Альназарова.
В перечень социально значимых заболеваний входят такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез, онкологические заболевания, сахарный диабет, ДЦП и другие.
Также в Минздраве хотят пересмотреть систему оплаты взносов в ОСМС.
Все группы налогоплательщиков будут уплачивать взносы по равнозначным эффективным ставкам. Люди с низкими доходами не должны платить больше, чем более обеспеченные граждане", - отметили в Минздраве.
Также Альназарова рассказала о многочисленных фактах нарушений финансовой дисциплины, хищений и необоснованных выплат заработной платы и премий в системе здравоохранения.
По выявленным фактам нарушений ряд должностных лиц привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнений, по отдельным фактам материалы переданы в правоохранительные органы для уголовного преследования", - рассказала министр.
По ее словам, ведомство намерено ужесточить контроль за целевым рациональным использованием средств, выделенных на оказание медицинской помощи и лекарственное обеспечение.
Для покрытия дефицита финансовых средств на оказание медицинской помощи будут изысканы внутренние резервы в системе здравоохранения. Это будет сделано через оптимизацию лечебно-диагностических процессов и пересмотр перечня амбулаторного лекарственного обеспечения, что позволит более эффективно расходовать средства", - говорится в сообщении Минздрава.
Ведомство также намерено пересмотреть подход к закупу дорогостоящего медицинского оборудования, потенциал которого полностью не используется, и решить вопрос с дефицитом базовых лекарств для населения. В Минздраве признали, что бесконтрольное расширение перечня заболеваний и списка лекарственных средств привели к ситуации нехватки необходимых препаратов.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. Премьер-министр Олжас Бектенов заявил о недопустимости увеличения финансирования ОСМС при его неэффективности.