Главы МИД Казахстана и Польши договорились об укреплении двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и Польши Яцек Чапутович договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, передает Kazakhstan Today.
В ходе телефонного разговора стороны достигли договоренности укреплять двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках глобальных усилий по преодолению кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава польского внешнеполитического ведомства выразил признательность за помощь в возвращении 19 граждан Польши из Казахстана в Варшаву. В свою очередь, министр М. Тлеуберди поблагодарил польского коллегу за содействие в вывозе 207 казахстанских граждан на родину", - сообщили в пресс-службе МИД РК.
Как известно, 23 марта в Польшу был направлен специальный чартерный рейс казахстанской авиакомпании Scat, который одновременно вывез группу польских граждан, остававшихся в РК.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе польской стороны.
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