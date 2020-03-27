Система Orphus

Главы МИД Казахстана и Польши договорились об укреплении двустороннего сотрудничества

26.03.2020, 09:41 7426
Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Министры иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и Польши Яцек Чапутович договорились об укреплении двустороннего сотрудничества, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе телефонного разговора стороны достигли договоренности укреплять двустороннее сотрудничество, в том числе в рамках глобальных усилий по преодолению кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
 

Глава польского внешнеполитического ведомства выразил признательность за помощь в возвращении 19 граждан Польши из Казахстана в Варшаву. В свою очередь, министр М. Тлеуберди поблагодарил польского коллегу за содействие в вывозе 207 казахстанских граждан на родину", - сообщили в пресс-службе МИД РК. 

 
Как известно, 23 марта в Польшу был направлен специальный чартерный рейс казахстанской авиакомпании Scat, который одновременно вывез группу польских граждан, остававшихся в РК. 
 
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе польской стороны.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая