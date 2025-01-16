Год рабочих профессий: Акмолинская область готовит специалистов через дуальное обучение

Совет станет платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ

Фото: Акорда

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Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочего визита в ОАЭ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта, информирует Акорда.





Выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.





В Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала. В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества", - сказал президент.





Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. По его словам, успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.





Глава государства также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений





Он отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.





В сфере образования мы представили инновационную программу Al-Sana, которая призвана способствовать развитию человеческого капитала в области ИИ. Программа обеспечивает междисциплинарную подготовку специалистов из разных отраслей и способствует разработке передовых решений в сфере ИИ", - добавил Токаев.