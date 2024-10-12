Госаудит в ФСМС: 11 руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности

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Уральск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АЗРК по Западно-Казахстанской области представил итоги работы за 9 месяцев. Департамент провел 10 анализов состояния конкуренции в таких сферах, как розничная реализация электрической энергии, услуги телекоммуникаций и интернета, транспортировка нефтепродуктов и другие. Кроме того, департамент провел два расследования, сообщает пресс-служба ведомства.





Первое касалось ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" по фактам злоупотребления доминирующим положением, что привело к ущемлению прав потребителей газа. Судом компания была признана виновной и оштрафована на 3,47 млн тенге.





Второе расследование касалось ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД города Уральск", где были подтверждены факты антиконкурентных действий при проведении государственных закупок, выразившихся в необоснованном укрупнении лотов.