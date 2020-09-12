Ильин назначен главой МЧС Казахстана

Распоряжением главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Также президент подписал указ о назначении Ильина министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Напомним, выступая 1 сентября с посланием народу Казахстана, Токаев поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ был подписан 9 сентября.
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