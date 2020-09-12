Ильин назначен главой МЧС Казахстана

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Юрия Ильина министром по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Также президент подписал указ о назначении Ильина министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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