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Ильин назначен главой МЧС Казахстана

11.09.2020, 12:14 7453
Ильин назначен главой МЧС Казахстана
Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Юрия Ильина министром по чрезвычайным ситуациям, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Ильин Юрий Викторович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также президент подписал указ о назначении Ильина министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
 

Назначить Ильина Юрия Викторовича министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

 
Напомним, выступая 1 сентября с посланием народу Казахстана, Токаев поручил воссоздать Министерство по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ был подписан 9 сентября
 

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