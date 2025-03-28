27.03.2025, 14:41 68106
Износ оборудования на казахстанских электростанциях достигает 56%
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ввод новых мощностей, модернизацию инфраструктуры, вопросы объединения электрических сетей западной зоны с единой электроэнергетической системой страны рассмотрели сегодня на республиканском совещании по вопросам развития энергетики под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.
В Казахстане функционируют 227 электрических станций. Средний уровень износа оборудования станций достигает 56%. По итогам прошлого года объем выработки электроэнергии вырос на 4%. Ввод новых мощностей предполагается путем модернизации существующих станций и строительства новых генерирующих установок", - рассказал на совещании министр энергетики Ерлан Аккенженов.
В прошлом году введено 771 МВт новых мощностей, в том числе восстановлен блок № 1 на Экибастузской ГРЭС-1, заменена турбина № 6 на Атырауской ТЭЦ, котел № 8 на ТЭЦ в городе Жезказгане. Также введены проекты альтернативной энергетики суммарной мощностью 163 МВт.
Заключены 14 инвестиционных соглашений на модернизацию, расширение, реконструкцию и обновление генерирующих установок общей мощностью порядка 2 ГВт. В текущем году планируется ввод 621 МВт, в 2026 году - 2,6 ГВт. Для покрытия потребностей экономики в электроэнергии будут реализованы 68 проектов до 2029 года. В целом до 2035 года в планах провести модернизацию, реконструкцию и расширение существующих станций на суммарную мощность 4,2 ГВт", - доложил министр.
Также завершен проект по реконструкции воздушной линии 220-500 кВ филиалов KEGOC актюбинских, западных, сарбайских межсистемных электрических сетей, в рамках которого выполнен ремонт существующих 24 линий электропередачи общей протяженностью 2 тыс. км, которые достигли нормативного срока службы. Также министр доложил о модернизации Алматинской ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
На совещании премьер-министр подчеркнул, что несвоевременная реализация запланированных проектов тормозит развитие экономики.
Это недопустимо. Нам нужно работать на опережение. Ряд крупных проектов нуждаются в электроэнергии уже сейчас", - заявил Бектенов.
Он отметил в числе важных проектов ввод современных угольных станций в городах Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау, строительство современной станции ГРЭС-3 в Экибастузе.
По итогам совещания глава правительства дал ряд поручений.
В текущем году KEGOC необходимо приступить к строительно-монтажным работам по объединению электрических сетей Западной зоны с ЕЭС с завершением работ в 2027 году. Данный проект повысит надежность электроснабжения потребителей. Премьер-министр акцентировал внимание на развитии углехимической отрасли и поручил активно использовать инновационные технологии по переработке угля для производства продукции с высоким переделом", - говорится в информации.
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28.03.2025, 16:45 4626
Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии и модернизации инженерных сетей Алматы
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-февраль 2025 года и перспективах развития города.
В ходе встречи с акимом мегаполиса Касым-Жомарт Токаев поручил уделить особое внимание вопросам экологии, модернизации инженерной и социальной инфраструктуры, обеспечению качественного наружного освещения до конца 2025 года, а также реализации его поручений по устойчивому развитию города.
Ерболат Досаев, за отчетный период краткосрочный экономический индикатор ускорился до 7%, по итогам года ожидается рост валового регионального продукта на 6,4%.
Он также рассказал, что в соответствии с поручением президента в Алматы продолжается диверсификация экономики и работа по привлечению инвестиций. По словам акима, до конца 2025 года в городе будет запущено 33 новых инвестиционных проекта на сумму более 450 млрд тенге, а общий объем привлекаемых инвестиций достигнет 2,2 трлн тенге - на 10% больше по сравнению с прошлым годом.
Также Досаев отчитался об эффективной реализации инициированной Главой государства программы "Таза Қазақстан" по формированию культуры бережного отношения к окружающей среде. Для комплексного содержания дворовых территорий, улично-дорожной сети и зеленых зон внедрены трехлетние договоры.
Токаев также был проинформирован об исполнении его поручений по улучшению экологической ситуации в городе, переходу к полной экологизации общественного транспорта до конца 2025 года и о ходе реализации проектов по формированию транспортного каркаса Алматы.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?"
70% участников опроса ответили: "Ввести запрет на въезд и транзит иногороднего транспорта, оставить только электротранспорт в городе и развивать туристическую инфраструктуру; 8% выбрали ответ: "В Алматы не нужно развивать туризм, только бизнес, торговля и миграция"; 15% считают, что туристы в Алматы должны заставить себя наслаждаться пробками и плохой экологией, а 7% ответили: "Мне все равно".
Казахстан в рейтинге IQAir оказалсясреди 40 стран с самым грязным воздухом.
28.03.2025, 10:11 21611
Началось строительство нового аэропорта в Зайсане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Начались строительные работы на площадке нового аэропорта в Зайсанском районе ВКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Проектом предусмотрено строительство аэропорта на базе бывшего военного аэродрома вблизи села Сатпай, примерно в 25 километрах от города Зайсана. Участок площадью 184,5 га был выбран с учетом географических и метеоусловий, а также логистической доступности.
Аэропорт будет оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2,2 тыс. метров, с возможностью последующего расширения. Это обеспечит прием современных воздушных судов регионального класса, таких как Bombardier Q400, ATR-72 и других аналогичных типов. Сейчас казахстанская авиакомпания прорабатывает вопрос закупа ATR-72. В состав инфраструктуры войдут рулежные дорожки, перрон на 4 воздушных судна, современный аэровокзал площадью до 4 тыс. м2 с пропускной способностью до 150 пассажиров в час, командно-диспетчерский пункт с вышкой, аварийно-спасательная служба, метеостанция и радионавигационное оборудование.
После запуска воздушной гавани планируем международные направления в Урумчи, Алтай и Канас в Китае. Зайсан станет важным звеном в развитии приграничного туризма и укреплении торговых связей. Внутренние маршруты в Астану, Алматы и Усть-Каменогорск обеспечат стабильную связь с крупнейшими городами страны, открывая новые горизонты для бизнеса и улучшая социальную мобильность населения", - отметил министр транспорта Марат Карабаев.
Перспективы региона подтверждаются динамикой турпотока. В настоящее время Зайсан посещает около 23 тыс. туристов ежегодно, но с запуском аэропорта и улучшением инфраструктуры прогнозируется рост до 136 тыс. туристов.
Марат Карабаев отметил, что создание воздушной гавани откроет дополнительные возможности для развития логистического потенциала Казахстана. Строительство аэропорта в селе Сатпай и завершение реконструкции автодороги Калбатау - Майкапшагай закладывают основу для открытия крупного логистического хаба в Зайсане. Сейчас этот вопрос казахстанская сторона обсуждает с партнерами из РФ и КНР.
Речь идет о том, что будет построен речной порт в поселке Тугыл. Будет обеспечена на первоначальном этапе автотранспортом перевозка грузов до порта Тугыл, дальше в сторону Российской Федерации будет установлено речное судоходство. Предполагается, что первоначальный объем грузов составит 2 млн тонн с увеличением до 10 млн тонн. Следующий этап, который обсуждается с представителями Китая, это четвертый железнодорожный пункт перехода, который соединит железной дорогой порт Тугыл и будет направлен на создание мультимодального логистического маршрута Китай - Казахстан - Россия с выходом на Обь и далее к Северному морю.
Кроме того, в этом году будут отремонтированы все пять вокзалов ВКО (Өскемен-1, Алтай, Күмістау, Риддер, Шемонаиха).
27.03.2025, 18:45 58641
Казахстан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о деятельности международного центра промышленной кооперации
Фото: Акорда
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Республика Казахстан ратифицировала соглашение с Республикой Узбекистан о регулировании деятельности международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", сообщает Акорда.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно документу, международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" станет комплексом промышленной кооперации, экономического и инвестиционного сотрудничества, состоящим из казахстанской и узбекской частей. Каждая часть центра будет находиться под юрисдикцией своего государства.
27.03.2025, 12:38 75071
Мониторинг паводков: Минводы продолжает сброс воды из водохранилищ
Фото: 24.kz
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации продолжает сброс воды из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.
По данным Минводы, на 27 марта ситуация такова:
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 1,5 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 150 кубометров в секунду, из Чаглинского водохранилища - 8,3 кубометра в секунду.
- В Актюбинской области из Актюбинского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Каргалинского водохранилища сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 67%.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 620 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 660 кубометров воды в секунду.
- В Западно-Казахстанской области из Кировского водохранилища сбрасывается 12,2 кубометра воды в секунду, из Битикского водохранилища сбрасывается 9,3 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 2,2 кубометра воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 10 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 5 кубометров в секунду.
Ранее сообщалось, что 3 области Казахстана находятся в зоне высокого риска паводков.
27.03.2025, 10:57 80681
В Талдыкоргане главного бухгалтера районного отдела образования осудили на 8 лет
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении главного бухгалтера отдела образования по Сарканскому району, еще двух бухгалтеров этого же отдела, начальника районного участка АО "Казпочта", и.о. заведующей яслей-сада "Айдана" и руководителя отдела камерального контроля ДВГА области Жетысу. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции.
Трое бухгалтеров и начальник участка Казпочты признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 1,6 млрд тенге путем перечисления сверх установленной заработной платы на счета сотрудников отдела образования.
Кроме того, сообщается, что и.о. заведующей детсада и один из бухгалтеров признаны виновными в покушении на дачу взятки руководителю отдела камерального контроля ДВГА, который под предлогом непроведения аудиторской проверки в яслях-саде завладел их денежными средствами.
Сообщается, что главному бухгалтеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы, еще двум бухгалтерам и начальнику районного участка Казпочты - по 7 лет лишения свободы.
И.о. заведующей яслей-сада и руководитель отдела камерального контроля ДВГА приговорены к штрафу в размере 1,2 млн тенге и 1 млн тенге соответственно.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Судебный акт в законную силу не вступил.
27.03.2025, 10:55 79926
Запрет на финансирование легионеров за счет госбюджета одобрили в сенате
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента приняли поправки в закон о физической культуре и спорте, передает корреспондент агентства.
Вводится запрет на финансирование за счет бюджетных средств спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан", - говорится в заключении на закон.
Вместе с тем законом предусматривается формирование приоритетных видов спорта по результатам выступлений национальных команд на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских играх и осуществление в первоочередном порядке финансирования спорта высших достижений, в том числе приоритетных видов спорта.
Сенаторы предложили изменить статус республиканских и региональных спортивных федераций на национальные спортивные федерации; установить требования для аккредитации спортивных федераций и обязанности для аккредитованной спортивной федерации принимать меры по профилактике религиозного экстремизма и терроризма.
Также в отдельной статье закона регламентируется деятельность Национальной организации спортивной медицины и реабилитации.
Кроме того, закон устанавливает 18-часовую нормативную учебную нагрузку в неделю для тренеров-преподавателей детских юношеских спортивных организаций образования.
В сенате ожидают, что новые нормы обеспечат эффективное использование бюджетных средств, направленных на развитие приоритетных видов спорта.
Ранее сообщалось, о предотвращении необоснованных трат бюджета на 160 млн тенге в области Абай.
Напомним, по данным Антикора, более 200 млрд тенге потратил Казахстан на легионеров. Министр спорта рассказал, на что направят деньги от зарплат легионеров.
27.03.2025, 09:21 85186
Сколько иностранцев осуществляют трудовую деятельность в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 марта 2025 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 4711 и 1010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1217 человек, а в рамках корпоративного перевода - 3563 человека.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства - 5052 человека, сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1296 человек, обрабатывающей промышленности - 1281 человек, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1263 человека, административное и вспомогательное обслуживание - 975 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 4945 человек, Индия - 1169 человек, Турция - 1165 человек, Узбекистан - 1056 человек.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тыс. единиц.
26.03.2025, 21:20 109286
Глава государства подписал указ о медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны и тружеников тыла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об учреждении единой юбилейной медали "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл", сообщает пресс-служба Акорды.
Единой юбилейной медалью "Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл" будут награждены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и иные лица в соответствии с правилами.
Списки лиц, награждаемых юбилейной медалью, составляются местными органами военного управления областей, городов республиканского значения, столицы.
По состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане проживает 85 203 ветерана, из них 120 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 983 ветерана, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, 26 506 ветеранов боевых действий на территории других государств, 41 594 труженика тыла в годы Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2025 году отмечается 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
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