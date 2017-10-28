К 2025 году переход на латинский алфавит произойдет во всех сферах общества Казахстана

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Представители этнокультурных объединений Казахстана прокомментировали указ о переходе казахского языка на латинскую графику, подписанный сегодня президентом Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как отметила председатель Туркменского общественно-культурного центра Гульнара Аннакулиева, до подписания указа о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, была проделана значительная организационная и разъяснительная работа.

"Переход на латиницу - это историческое событие, это уверенный шаг в укреплении и развитии казахского языка. Ни для кого не секрет, что последние годы все новейшие технологии, поступающие в нашу страну, основаны на английском языке. И в их освоении нам поможет переход на латиницу. Этот алфавит находится в основе языкового пространства западноевропейского мира, экономически развитых стран. Тем более что в Казахстане уже имелся опыт использования латиницы", - сказал она.

Председатель Ассоциации армянских культурных центров Республики Казахстан "Наири" Артуш Карапетян выразил аналогичную точку зрения. По его мнению, подписание указа стало важным историческим шагом в развитии казахского языка.

"С помощью ученых и широкой общественности был принят единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике, выстроен план работы по переходу казахского языка на латиницу. И чтобы к 2025 году переход на латинский алфавит произошел во всех сферах казахстанского общества, всем нам необходимо будет хорошо потрудиться", - подчеркнул Карапетян.

Смена кириллицы на латиницу - это требование времени и настоящая необходимость, считает председатель РОО "Белорусский культурный центр" Леонид Питаленко. По его мнению, латинский алфавит будет плотно укрепляться в повседневной жизни казахстанцев и положительно повлияет на дальнейшее повышение авторитета Казахстана на мировой арене.

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