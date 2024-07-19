Качеством дорог в Талдыкоргане заинтересовались прокуроры

Фото: МСХ РК

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Уральск. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе внеплановой проверки департамента по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области в Теректинском и Аксуатском аульных округах было выявлено нарушение в виде незаконного снятия плодородного слоя почвы, сообщает пресс-служба МСХ.





За допустившее нарушение на ТОО был наложен и взыскан в доход государства административный штраф в размере 22 152 000 тенге.





В соответствии со статьей 140 Земельного кодекса РК собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.





Департаментом по выданному предписанию внесены рекомендации ТОО о принятии в трехмесячный срок после завершения проекта реконструкции автомобильной дороги Подстепное - Федоровка - граница РФ комплексных мероприятий по устранению выявленных нарушений норм земельного законодательства путем разработки проекта рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия.



