АЛМАТЫ. 16 ИЮЛЯ - Как будут отдыхать казахстанцы на Курбан айт, передает KAZKAHSTAN TODAY.

Первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем (без переносов).

В 2021 году первый день Курбан айта приходится на 20 июля, вторник, соответственно, этот день будет выходным.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Нур-Султане и Алматы усилены ограничительные и карантинные меры. Запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей (в том числе айт намаза) в организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях и медресе. Поручено обеспечить проведение жертвоприношения горожанами (курбандык шалу) в онлайн режиме с подачей заявок на сайт qurban2021.kz.

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