Как будут пересматривать норму о прогреве авто не дольше 5 минут

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента Республики Казахстан вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы о наказании за прогрев автомобиля дольше пяти минут, передает корреспондент агентства.





Все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции. В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть и депутаты парламента, и научное сообщество... Если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден", - сообщила вице-министр.





По ее словам, в состав комиссии войдут порядка 10 госорганов, но это не ограничит участие иных заинтересованных должностных лиц по этой тематике.





Ранее депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге.