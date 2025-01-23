22.01.2025, 10:35 36511
Какие пособия получают многодетные семьи и матери в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге; пособия награжденным матерям - 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет вне зависимости от их дохода.
Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:
- с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;
- с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;
- с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;
- с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;
- с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге, на каждого ребенка.
Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.
Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:
- награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;
- награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.
Напомним, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.
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22.01.2025, 18:00 41626
АЗРК выявило способствующие удорожанию лекарств в Казахстане проблемные аспекты
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан выявлены проблемные аспекты, способствующие значительному удорожанию лекарств, сообщает пресс-служба агентства.
Причинами, способствующими необоснованному завышению цен на медикаменты, являются несовершенство нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и недостатки в работе его подведомственных организаций", - заявили в пресс-службе.
В частности, отмечается, что действующая методика формирования предельных цен позволяет искусственно завышать цены на воспроизведенные медикаменты.
В то время как в международной практике такие препараты стоят дешевле на 30 и более процентов. Серьезные недочеты в работе усматриваются в деятельности РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий", который "поверхностно" сравнивает цены на препараты в соседних странах, ограничиваясь только данными, представленными заявителями", - сообщили в агентстве.
Кроме того, отметили в АЗРК, непрозрачность процедуры поставки медикаментов и недостаточный уровень ориентированности ТОО "СК-Фармация" на прямые закупки препаратов у производителей также приводят к увеличению расходования бюджетных средств.
Существует риск того, что ТОО "СК-Фармация" не заинтересовано в наличии ценовой конкуренции, поскольку его прибыль формируется за счет наценки от 5% до 7% от стоимости закупаемых лекарств. Из этого следует, что чем выше стоимость препарата, тем больше прибыли получит единый дистрибьютор", - добавили в пресс-службе.
Ранее премьер-министр РК заявил, что "СК-Фармация" должна максимально способствовать развитию отечественного производства фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Он поручил до конца года завершить все процедуры закупа и поставок лекарственных средств для больниц и поликлиник на 2025 год.
22.01.2025, 16:16 50971
Казахстан и Россия создали рабочую группу по контролю за паводками
Стороны договорились об обмене информацией в паводковый период
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Создана совместная казахстанско-российская рабочая группа по взаимодействию при пропуске половодий и паводков, об этом сообщила официальный представитель Министерства ресурсов и ирригации Казахстана Молдир Абдуалиева.
Утверждены состав, положение и план работы на 2025 год. То есть Казахстан и Россия договорились об обмене информацией в паводковый период", - пояснила спикер.
Также, по ее словам, с Китаем сотрудничество в период паводков работает по двустороннему соглашению - действует порядок экстренного уведомления сторон в случае возникновения стихийных бедствий при паводках на трансграничных реках.
С Кыргызстаном наши переговорщики договорились об увеличении подачи воды по реке Талас. Это сделано для того, чтобы распределить сбросы воды из Кировского водохранилища и избежать подтоплений в паводковый период", - рассказала Абдуалиева.
Кроме того, проходит обмен опытом с иностранными государствами. При поддержке посольства Японии специалисты Японского агентства международного сотрудничества провели осмотр 13 гидротехнических сооружений в четырех областях Казахстана. Эксперты обследовали объекты в Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях, испытавшие высокую нагрузку во время паводков.
Ране сообщалось, что в рамках подготовки к паводковому периоду в водохранилищах страны освобождают свободные емкости.
22.01.2025, 15:08 59006
Токаев проведет расширенное заседание правительства 28 января
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - 28 января 2025 года под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе главы государства.
В ходе заседания будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и сформулированы ключевые задачи правительства на предстоящий период.
Также будут заслушаны доклады премьер-министра Олжаса Бектенова, председателя Национального банка Тимура Сулейменова и акимов ряда регионов.
22.01.2025, 12:35 67671
В Казахстане вводится служба в резерве
Фото: МО РК
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, передает корреспондент агентства.
Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений. Введение службы в резерве запланировано с 2025 года", - сообщили в мажилисе.
Также законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.
На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться исходя из потребности армии.
Отмечается, что закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан РК, при этом главный принцип набора на службу - добровольность.
К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет. Резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях в регионе своего проживания", - проинформировали в парламенте.
Финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета. Военные резервисты будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов - выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.
Вместе с тем депутаты предложили ввести в структуру закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" новую главу "Воинская служба в резерве" по аналогии с воинской службой по призыву и по контракту. Ею регулируются требования, предъявляемые при поступлении на воинскую службу в резерве, права и обязанности военных резервистов, а также порядок прохождения ими воинской службы в резерве.
Кроме того, по инициативе депутатов военные резервисты будут отнесены к субъектам воинских уголовных правонарушений наравне с остальными военнослужащими. При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах предлагается использовать единое понятие "военнослужащий" ко всем видам военнослужащих.
Ранее сообщалось, что военные кафедры в Казахстане пересмотрят программы подготовки студентов.
22.01.2025, 12:34 70541
Институт профессиональных приемных семей появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения намерено утвердить положение о приемных профессиональных семьях в Казахстане.
Соответствующий законопроект опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 февраля 2025 года.
В проекте документа дано определение приемной профессиональной семьи. Это форма временного устройства в семью, принявшую на воспитание без предварительного выбора не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, за исключением братьев и сестер.
Изменение формы приемной профессиональной семьи на другие формы устройства предусматривается при нахождении ребенка (детей) в семье от 6 месяцев до 1 года в случае невозможности их возврата в кровную семью, передачи на усыновление (удочерение), в приемную семью или на патронатное воспитание, под опеку (попечительство)", - говорится в положении.
Отказ в принятии ребенка в приемную профессиональную семью без уважительной причины не допускается.
В положении также подробно расписано, кто и на каких условиях может стать профессиональным приемным родителем, а также какие документы необходимо предоставить для усыновления/удочерения.
Ранее заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Юлия Овечкина разъяснила журналисту Kazakhstan Today законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья".
22.01.2025, 11:48 76071
Морозы до минус 40 градусов ожидаются в Казахстане
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ожидается резкое похолодание до минус 40 градусов.
23-24 января ложбина северо-западного циклона сохранит свое влияние на восточные и юго-восточные регионы страны - здесь ожидается сильный снег. В остальных областях осадков не ожидается", - сообщает РГП "Казгидромет".
Синоптики прогнозируют в ближайшие трое суток метель, гололед, туман, порывистый ветер и дальнейшее понижение температуры по всей стране.
- на севере республики ночью температура понизится до минус 20-30°C, в отдельных районах ожидается сильный мороз минус 35°C, днем минус 13-20°C;
- в центре и на востоке Казахстана похолодает до минус 20-35°C, в отдельных регионах ожидается сильный мороз минус 40°С;
- на юге столбики термометров покажут минус 15-25°C, в отдельных районах ночью минус 28°C, днем минус 5-15°C.
В связи с резким похолоданием учащихся 0-9-х классов в Астане перевели на дистанционку, сообщает столичное управление образования.
В связи с ухудшением погодных условий 22 января 2025 года учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.
Ранее МВД РК обратилось к участникам дорожного движения в связи со сложными погодными условиями.
22.01.2025, 11:09 78191
Дорога Кызылорда - Аральск станет платной для автобусов и грузовиков
Фото: КазАвтоЖол
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Кызылорда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога Кызылорда - Аральск с 26 января 2025 года станет платной для автобусов и грузового автотранспорта.
В пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол" уточнили, что платным станет участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Платная система начнет функционировать с 26 января 2025 года.
На сегодняшний день на участке Кызылорда - Аральск автодороги республиканского значения граница РФ (Самара) - Шымкент уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн на сайте www.kaztoll.kz в разделе "Онлайн-трансляция", - сообщает ведомство.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.
Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже", - рассказали в пресс-службе.
Стоимость проезда в одном направлении (454 км):
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны: по предоплате - 2840 тенге, по постоплате - 3330 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: по предоплате - 8570 тенге, по постоплате - 10 100 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: по предоплате - 11 470 тенге, по постоплате - 13 470 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 14 290 тенге, по постоплате - 16 830 тенге.
Владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда - Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Собранные средства обеспечат самофинансирование дороги, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. Дорожные службы будут осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".
22.01.2025, 10:59 81736
Генпрокуратура РК поставила окончательную точку по всем делам о пожаре в резервате "Семей орманы"
По факту пожара в РГУ "ГЛПР "Семей орманы" завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц уполномоченных государственных органов, не обеспечивших ликвидацию пожара
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Окончательная точка по всем уголовным делам поставлена спецпрокурорами по факту пожара "Семей орманы". Об этом заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
Уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Генерального директора резервата и директора Новошульбинского филиала направлено в суд, по решению которого фигуранты в мае 2024 года признаны виновными за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 292 УК) и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. В августе 2024 года апелляционный суд области Абай оставил приговор без изменения, а также жалобы осужденных, адвокатов и защитника без удовлетворения", - сообщили в Генпрокуратуре.
По следующему уголовному делу в октябре 2024 года суд №2 города Семей приговаривает начальника отдела информационных технологий и связи резервата по факту халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия (часть 2 статьи 371 УК), к 2 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 3 года.
Также в октябре прошлого года Бородулихинский районный суд выносит решение в отношении и.о. Генедиректора РГКП "Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства" и приговаривает его к 2 годам лишения свободы по статья 371 часть 2 УК с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 2 года.
Таким образом все виновные осуждены к различным срокам наказания", - отметили в ведомстве.
Кроме того, по представлению Генеральной прокуратуры 10 должностных лиц Министерства экологии и природных ресурсов, а также работники Министерства по чрезвычайным ситуациям также привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.
Также в ряд нормативно-правовых актов надзорным ведомством внесены изменения, направленные на повышение уровня социальной защиты работников лесных и природоохранных организаций.
Ранее сообщалось, что десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?