Какие пособия получают многодетные семьи и матери в Казахстане

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачено 818,1 тыс. человек на общую сумму 546,3 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 579,5 тыс. семей на сумму 474,1 млрд тенге; пособия награжденным матерям - 238,5 тыс. человек на сумму 72,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.





На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет вне зависимости от их дохода.





Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2025 году составляют:





с 4 детьми - 16,03 МРП, или 63 030 тенге;

с 5 детьми - 20,04 МРП, или 78 798 тенге;

с 6 детьми - 24,05 МРП, или 94 565 тенге;

с 7 детьми - 28,06 МРП, или 110 332 тенге;

с 8 и более детьми - по 4 МРП, или по 15 728 тенге, на каждого ребенка.





Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени.





Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:





награжденным подвеской "Күміс алқа" - 6,40 МРП, или 25 165 тенге;

награжденным подвеской "Алтын алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени - 7,40 МРП, или 29 097 тенге.





Напомним, что с 1 января 2025 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 6,5%.