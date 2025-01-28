27.01.2025, 11:15 71961
Казахстан и Израиль обсудили строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений в республике
Израильские инвесторы выразили готовность реализовать проект совместно с казахстанскими компаниями
Фото: Акорда
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов и председатель правления израильской инвестиционной компании Dan Capital Шимоном Бен Хамо обсудили реализацию совместных проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений в республике, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
На сегодня израильские инженеры осмотрели 4 водохранилища и дали рекомендации по их реконструкции", - подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, отдельно стороны обсудили реконструкцию и увеличение объема Ынталинского водохранилища в Жамбылской области. Также министр предложил модернизировать ирригационные каналы Сарысуского района с внедрением современных водосберегающих технологий.
Подчеркивается, что израильские инвесторы выразили готовность реализовать проект совместно с казахстанскими компаниями. Помимо этого, иностранная делегация предложила организовать курсы повышения квалификации для специалистов "Казводхоза" в Израиле.
Дальнейшие обсуждения продолжатся в рамках совместной рабочей группы. Эксперты с обеих сторон рассмотрят техническую составляющую проекта. Также рабочая группа определит направление и тематику курсов повышения квалификаций наших специалистов", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, треть гидротехнических сооружений в РК - в неудовлетворительном состоянии.
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28.01.2025, 19:06 3741
Почему ввели запрет на вывоз картофеля, объяснили в правительстве
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин ответил на вопрос, зачем в Казахстане ввели запрет на вывоз картофеля, передает корреспондент агентства.
По 1600 тонн начали вывозить картофель. Цена подскочила до 400 с чем-то тенге. Резко, буквально за несколько дней. Поэтому мы вынуждены были принять меры. Прежде всего для того, чтобы защитить отечественных потребителей. Картошка, которая стоила 120, 150, 170 тенге, буквально за несколько дней подорожала до 400 с чем-то. Поэтому был введен запрет", - прокомментировал Жумангарин.
Напомним, сегодня в Казахстане вступил в силу запрет на вывоз картофеля.
28.01.2025, 18:20 4616
Токаев поздравил лидера Китая с праздником Чуньцзе
Фото: Акорда
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и его соотечественников с праздником Чуньцзе, сообщает Акорда.
С глубоким удовлетворением отмечаю, что с каждым днем крепнет вечное и всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая, ставшее образцом непоколебимой дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Высоко ценю Ваш личный вклад в это благородное дело и подтверждаю заинтересованность в дальнейшем углублении многогранного взаимодействия с Китаем", - говорится в телеграмме.
Также президент выразил теплые пожелания по случаю праздника, олицетворяющего обновление и единство, доброту и созидание. Он также пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации его стратегических инициатив и достижении благородных целей, направленных на обеспечение процветания страны.
Напомним, в 2025 году Чуньцзе начнется 29 января, а его торжественным завершением станет праздник фонарей 12 февраля. В Китае первая новогодняя неделя - выходная, и в 2025 году дни с 29 января по 4 февраля - нерабочие.
28.01.2025, 18:00 8321
Токаев подписал закон о ратификации Марракешского договора
Договор направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Марракешского договора, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям", - говорится в сообщении.
Напомним, договор направлен на облегчение доступа к литературным и художественным произведениям для лиц с нарушениями зрения, а также устранение преград и обеспечение равного доступа к знаниям и опубликованным произведениям для всех граждан, вне зависимости от их физических способностей.
Предусматривается стандартный набор ограничений и исключений в отношении авторских прав с целью предоставления возможности воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения и публичного опубликования произведений в форматах, доступных для слепых и слабовидящих лиц.
28.01.2025, 17:30 9406
Не спровоцирует ли повышение цен на топливо повторение январских событий, ответил вице-премьер
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах правительства рассказал, не спровоцирует ли повышение цен на топливо повторение январских событий, передает корреспондент агентства.
Если это сейчас не сделать, то мы точно нарвемся на гнев народа. Потому что у нас средств не будет, чтобы завтра его поддержать. Вот в чем проблема (...) Нам необходимо пополнить бюджет таким образом, чтобы поддержать прежде всего социально уязвимые слои населения (...) Но у январских событий (...) была другая подоплека. Надеюсь, она не повторится", - заявил Серик Жумангарин.
Напомним, министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев заявил, что рост цен на горюче-смазочные материалы начнется с февраля.
28.01.2025, 14:49 18281
Проведут ли еще один референдум по строительству второй АЭС Дополнено
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге после расширенного заседания правительства Казахстана министра энергетики РК Алмасадама Саткалиева спросили, будут ли проводить еще один референдум по строительству второй атомной электростанции, передает корреспондент агентства.
Нет необходимости в проведении референдума. В соответствии с законодательством станция будет строиться по решению правительства. Вопросы будут рассмотрены на заседании соответствующей межведомственной комиссии и будут подготовлены предварительные предложения", - сказал Саткалиев.
Минэнерго отметил, что критериями при выборе места строительства второй АЭС будут прогнозный баланс, степень развития национальной электрической сети и близость к "центру нагрузок", в том числе город Курчатов в Абайской области.
Дополнено 28.01.2025, 16.30
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал возможность параллельного строительства АЭС в Казахстане.
По словам министра Саткалиева, исходя из прогнозного дефицита электроэнергии, Казахстану необходимо ускоренное строительство энергетических мощностей. Создание ядерного кластера поспособствует введению мощностей и снижению углеродного следа, тем самым обеспечить наши обязательства по зеленой повестке.
Я считаю, реализация параллельных проектов строительства возможна, у нас есть необходимые ресурсы. Строительство будет осуществляться на разных площадках. В целом такой сценарий имеет место для реализации", - ответил министр.
Напомним, 6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС, на котором 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство атомной электростанции.
28.01.2025, 14:45 21631
Акиматам поручено определять приоритетные для регионов специальности и ориентировать колледжи на подготовку кадров
Президент поручил начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда, об этом на расширенном заседании правительства заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе, по его словам, должны принять активное участие все профильные ведомства и частный сектор.
Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров", - отметил глава государства.
При этом он отметил важность сохранения темпов и качества реформ в сфере науки и высшего образования. На контроле правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов.
Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования", - добавил президент.
28.01.2025, 13:34 26136
Президент Казахстана поручил оперативно проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС
Фото: ФОМС
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы обязательного социального медицинского страхования, сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее я давал поручение обеспечить более справедливое финансирование государственных социальных программ. Правительство начало эту работу. Только в прошлом году в сфере здравоохранения выявлены и оптимизированы неэффективные затраты на сумму более чем 140 миллиардов тенге. Следовательно, при ответственном подходе всегда можно найти резервы.Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии", - заявил глава государства.
Он также сообщил, что в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" за два года построено 460 объектов первичного звена, еще 195 планируется завершить в этом году.
Однако модернизация многопрофильных центральных районных больниц продвигается не так, как хотелось бы. Половина из 32 больниц, запланированных на текущий год, еще на стадии разработки и экспертизы проектно-сметной документации. Вопрос их оснащения медицинским оборудованием тоже не решен. Правительству и акимам до конца этого года следует обеспечить ввод всех объектов первичного звена, а модернизацию центральных районных больниц завершить до конца 2026 года", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.
Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.
Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.
Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
28.01.2025, 13:17 27046
Создать "школу акимов" в Казахстане поручил президент
Фото: Акорда
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата, заявил президент на расширенном заседании правительства.
Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих - избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект "Школа акимов". При этом надо учесть положительный опыт партии Аmanat, которая уже проводит такую работу", - сообщил глава государства.
Главная задача госаппарата - решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними, подчеркнул Токаев.
Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны - почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год. С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", - добавил президент.
Он отметил, что многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке. Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия.
Деятельность правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами. В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан", - считает Токаев.
Он еще раз подчеркнул, что принцип "закон и порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании.
Важно продвигать и воплощать на практике принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства", - заявил президент.
По его словам, отдельные граждане превращают Казахстан в объект насмешек.
В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", - сказал глава государства.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?