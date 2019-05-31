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Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Казахстан на 10 пунктов улучшил позицию в мировом рейтинге по показателю "Взяточничество и коррупция", передает Kazakhstan Today.

Официально опубликован рейтинг мировой конкурентоспособности 2019 года, который составляет Международный институт развития менеджмента, расположенный в швейцарской Лозанне, сообщила пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Улучшение позиции Казахстана достигнуто по таким факторам, как "Состояние экономики" (+4 позиции), "Эффективность правительства" (+4), "Эффективность бизнеса" (+5). Значительное улучшение позиции Казахстана по фактору "Эффективность правительства" достигнуто за счет показателя "Взяточничество и коррупция", который рассчитывается на основе опросных данных (респонденты - руководители бизнес-компаний). По данному показателю Казахстан занял 29-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с 2018 годом (39-е место).

Стоит отметить, что результаты Казахстана 2019 года по данному показателю являются лучшими за все время нахождения страны в рейтинге IMD с 2008 года. Это лучший результат среди стран СНГ. Более того, Казахстан опередил такие страны, как Южная Корея (30-е место), Израиль (32-е), Китай (35-е), Испания (40-е), Чехия (41-е). Значительное улучшение Казахстаном своих позиций в рейтинге стало возможным благодаря последовательной реализации установок Первого Президента страны - Елбасы и главы государства по системному противодействию коррупции", - отметили в ведомстве.

По данным АДГСПК, каждый показатель рейтинга имеет равный вес. При расчете используются данные международных организаций, среди которых Организация Объединённых Наций, Организация экономического сотрудничества и развития, Всемирная торговая организация, Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие институты, а также 57 партнёрских институтов по всему миру. Бизнес-климат в странах, охваченных данным исследованием, оценивается на основе мнения аналитиков, опросов руководителей крупных корпораций и специалистов в области управления.

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