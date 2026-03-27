Казахстан ратифицировал соглашения ЕАЭС о происхождении товаров и техрегулировании

Казахстан призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Астана. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики отметил, что РК выступает против втягивания нейтральных государств в военные действия на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.





Кроме того, по словам главы государства, Казахстан призывает к прекращению эскалации и нарушения суверенитета и территориальной целостности ОАЭ и стран Залива, не участвующих в данном военном конфликте, и переходу к дипломатическому урегулированию кризиса. Он напомнил, что Казахстан одним из первых государств выступил с осуждением вооруженных атак на гражданскую инфраструктуру этой страны, о чем было заявлено в ходе телефонного разговора с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.





Также в ходе встречи глава государства отметил неизменную приверженность Казахстана развитию традиционно дружественных и братских отношений, а также укреплению сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами по широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.





Помимо этого, президент подтвердил готовность нашей страны в духе доброй воли предоставить площадку для проведения мирных переговоров, если в этом возникнет необходимость.





Посол Мухаммед Саид Мухаммед аль-Арики выразил признательность за твердую приверженность Казахстана принципам устава ООН и уважение суверенитета, территориальной целостности, безопасного существования ОАЭ и всех участников совета сотрудничества арабских государств Залива.





Напомним, 28 февраля и 1 марта Иран начал наносить удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.





На фоне эскалации над странами Ближнего Востока было закрыто воздушное пространство. Были отменены сотни рейсов. Тысячи пассажиров по всему миру не смогли вылететь транзитом через страны Персидского залива. Множество туристов оказались заблокированы в аэропортах Дохи, Дубая и Абу-Даби.





На фоне обострения ситуации Министерство иностранных дел Республики Казахстан заявило, что прорабатываются меры и маршруты по возможной эвакуации граждан РК из зон эскалации.





По информации МИД, на данный момент данных о пострадавших среди казахстанцев не поступало. Загранучреждения переведены на усиленный режим работы, открыты линии экстренной связи, созданы оперативные чаты для связи с соотечественниками.





Продолжается уточнение количества граждан Казахстана, находящихся в регионе, включая транзитные зоны.





МИД призвал граждан сохранять спокойствие, соблюдать требования местных властей и внимательно следить за официальными сообщениями.





Тем временем Израиль и США объявили о начале совместной операции против Ирана. В ходе массированных авиаударов по Тегерану был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.





Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, по его резиденции было сброшено около 30 бомб. В момент удара там проходило совещание с участием высших военных и политических лиц. Иранские агентства также подтвердили гибель начальника Генштаба Абдулрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и ряда командиров Корпуса стражей исламской революции.





Армия обороны Израиля заявила о ликвидации 40 высокопоставленных иранских командиров в рамках "превентивной операции".





В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. В Тель-Авиве прогремели взрывы, были зафиксированы разрушения жилых зданий.





После гибели Хаменеи иранское руководство объявило о начале ответной операции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что убийство верховного лидера является "объявлением войны мусульманам всего мира". Видный шиитский богослов Макарем Ширази объявил "священную войну" против США и Израиля.