В ЕАЭС усилят контроль за происхождением экспортных товаров

Мажилис одобрил ратификацию соглашения, направленного на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис - Мажилис ратифицировал соглашение, подписанное 4 декабря 2023 года, которое устанавливает единые правила определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза.





Документ направлен на унификацию подходов государств - членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и обеспечивает единый порядок контроля.





Реализация соглашения позволит контролировать вывоз казахстанских товаров с территорий других стран Союза в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения для предотвращения использования серых схем реэкспорта.





Кроем того, мажилис ратифицировал протокол, вносящий изменения в соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза.





Протокол был подписан 8 мая 2024 года в Москве и направлен на устранение противоречий между правом ЕАЭС и национальным законодательством государств - членов Союза, а также на снижение возможных репутационных рисков для предпринимателей.





Документ уточняет формулировки соглашения. В частности, по всему тексту выражение "об опасной продукции" заменяется на "о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Союза".