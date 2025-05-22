21.05.2025, 20:30 29206

Казахстан возобновляет сотрудничество с Россией в области поставок нефтепродуктов

Казахстан планирует закупить почти 300 тыс. тонн бензина и 450 тыс. тонн дизтоплива
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана возобновляет сотрудничества с Россией в области поставок нефти и нефтепродуктов.

На портале "Открытые НПА" опубликован законопроект "О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года". Документ доступен для публичного обсуждения до 3 июня.

Согласно протоколу, возобновляется действие соглашения о беспошлинном ввозе российских нефтепродуктов в Казахстан от 2010 года.

В рамках индикативного баланса на 2025 год предусмотрено импортирование 285 тыс. тонн автобензина, 300 тыс. тонн авиатоплива, 450 тыс. тонн дизельного топлива и 500 тыс. тонн битума в пиковые периоды потребления.

Ратификация законопроекта, касающегося этого международного договора, будет соответствовать приоритетным направлениям стратегических и программных документов Республики Казахстан. Минэнерго подчеркивает, что решение позволит проактивно управлять рисками и обеспечит надежное функционирование предприятий, а также стабильное развитие отрасли", - сообщили в ведомстве.


Ранее в Министерстве энергетики РК подвели итоги работы крупных нефтеперерабатывающих заводов за первые четыре месяца 2025 года. В январе-апреле крупными НПЗ страны переработано 6,092 млн тонн нефти, что на 10,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
 
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Теги:бензинЗакупкиРоссия

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21.05.2025, 15:40 41421

Направленный на развитие торговли стран ОТГ документ предложил разработать президент Казахстана

В 2024 году объем торговли Казахстана с партнерами по ОТГ достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% внешнеторгового оборота республики
Направленный на развитие торговли стран ОТГ документ предложил разработать президент Казахстана
Фото: Depositphotos
Будапешт. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе участия в неформальном саммите Организации тюркских государств президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал активизировать торговлю между странами организации и расширить ее ассортимент, сообщает Акорда.

Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить ее ассортимент. В прошлом году объем торговли Казахстана с партнерами по организации достиг 11,4 миллиарда долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли", - сказал президент.


Глава государства также высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьезную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению Север - Юг, что позволит существенно укрепить позиции Тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров.

Токаев отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне. В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Также президент затронул вопрос совместного реагирования на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привел заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьезное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев также озвучил предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнерами по объединению.

В частности, назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть постоянное представительство; 11-12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств; город Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почетной миссии начата реализация конкретных мероприятий; по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана консультативная платформа избирательных органов, ее первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане; по согласованию сторон с июня текущего года Алматы станет молодежной столицей ОТГ. Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства", - добавил президент.


В рамках заседания также выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

По итогам саммита главы государств приняли следующие документы:

 1. Будапештская декларация Организации тюркских государств;

 2. Заявление совета глав государств по Афганистану;

 3. Решение о присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия;

 4. Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря Организации тюркских государств.
 
21.05.2025, 12:37 51406

Украина пока не комментировала атаку беспилотников на КТК - МИД РК

Украина пока не комментировала атаку беспилотников на КТК - МИД РК
Фото: КТК
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента первый заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин прокомментировал атаку беспилотников на Каспийский трубопроводный консорциум, передает корреспондент агентства.

Ответа той стороны пока не было. Я не думаю, что ответ будет в ближайшее время. Но мы об этом помним", - сказал журналистам Акан Рахметуллин.


Тем временем заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров отметил, что КТК работает в штатном режиме, Казахстан продолжает экспортировать нефть.

Напомним, нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" 17 февраля подвергся атаке беспилотников. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

Из-за атак беспилотных летательных аппаратов на НПС "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума объем прокачки нефти из Казахстана может сократиться на 30%.

Позже депутат заявил, что Казахстан должен призвать к ответственности украинскую сторону за понесенные убытки.
 
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Теги:МИДУкраинаБеспилотникКТКатака
21.05.2025, 12:18 53761

Порог для расчета отчислений в ОСМС предлагают снизить

Порог для расчета отчислений в ОСМС предлагают снизить
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли во втором чтении закон по вопросам обязательного социального медицинского страхования и оказания медицинских услуг, передает корреспондент агентства.

Предложено сохранить в пакете ГОБМП первичную медико-санитарную помощь при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний и отдельных скринингов. Также депутаты предложили снизить порог для исчисления отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-кратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей - до 40-кратного МЗП.

В целях обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение права на получение медицинской помощи в системе ОСМС до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц, непрерывно их оплачивавших", - говорится в документе.


Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:

- обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;

- возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Казахстан намерены увеличить в пять раз верхний порог взносов на ОСМС.
 
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Теги:МедстрахованиеОтчисленияОСМС
21.05.2025, 12:00 55606

Казахстан модернизирует пять таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном

До декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы e-Freight во всех аэропортах страны
Казахстан модернизирует пять таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном
Фото: primeminister.kz
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан до конца 2025 года модернизирует пять автомобильных таможенных постов на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.

В частности, будут модернизированы следующие таможенные посты:

  • Темир баба;
  • Казыгурт;
  • Тажен;
  • Майкапчагай;
  • Бахты.

Ведется поэтапная работа по оснащению интеллектуальными системами видеонаблюдения для мониторинга движения транспортных средств и грузов с момента въезда, маршрута следования и выезда из РК", - заявили в правительстве.


Кроме того, до декабря 2025 года намечено внедрение информационной системы e-Freight во всех аэропортах страны с полной интеграцией с системами "КЕДЕН" и Agriculture, что обеспечит полный переход на безбумажный документооборот. Также до декабря 2025 года запланировано завершение строительства вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной железнодорожной линии станции Алматы.

Между тем в правительстве приняли план мероприятий по исполнению поручений президента в области модернизации инфраструктуры и развития железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного видов транспорта, а также цифровизации отрасли.

Ранее сообщалось, что министерства транспорта Казахстана и Китая проработают вопрос улучшения условий для прохождения транзита на границе.
 
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Теги:РКТаможняпост
21.05.2025, 11:31 56881

Минводы будет публиковать ежегодный отчет об использовании водных ресурсов страны

Отчет будет публиковаться не позднее 1 мая
Минводы будет публиковать ежегодный отчет об использовании водных ресурсов страны
Фото: Минводы РК
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Ежегодный национальный отчет об использовании водных ресурсов страны будет публиковать Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Данная норма представлена в новом Водном кодексе, подписанном главой государства в апреле этого года.

Национальный отчет - это аналитический отчет за предыдущий календарный год о состоянии, охране и использовании водного фонда страны. В нем отражаются сведения о водности основных рек, анализ использования воды в разрезе водохозяйственных бассейнов, регионов и отраслей экономики, информация о количестве и состоянии водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе межгосударственных. Также в документе прописываются реализованные мероприятия по охране водного фонда, сведения о реализации инвестиционных проектов и внедрению современных технологий", - сообщили в министерстве.


Информацию для отчета центральные государственные и местные исполнительные органы должны предоставлять до 1 марта года, следующего за отчетным. Сам национальный отчет будет публиковаться не позднее 1 мая.

Это должно обеспечить прозрачность в управлении и использовании водных ресурсов Казахстана. Водный кодекс вступает в силу 10 июня этого года. Следовательно, публиковать данный отчет мы начнем с 2026 года", - сообщил директор департамента водной политики Серикжан Бекетаев.

 
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Теги:ОтчетВодные ресурсыМинводы
21.05.2025, 11:06 59306

Незаконно конфискованное здание общежития вернули университету имени Сатпаева в Алматы

Общежитие сдавалось в аренду под услуги в разных сферах бизнеса
Алматы. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Бостандыкского района Алматы вернула незаконно отчужденное здание общежития КазНТУ имени Сатпаева.

Несмотря на нехватку жилой площади, бывшее руководство университета без организации и проведения соответствующего тендера незаконно предоставило в арендное пользование частному вузу общежитие общей площадью более 2500 м2. В последующем вузом данное помещение выкуплено с нарушением требований действовавшего на момент сделки законодательства. На сегодняшний день общежитие административного корпуса используется не по целевому назначению, сдается в аренду под услуги в разных сферах бизнеса", - рассказали в прокуратуре.


По иску прокуратуры, вступившими в законную силу решениями судов спорное административное здание возвращено национальному университету.

Напомним, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернули в государственную собственность.

Ранее в Алматы учебные корпуса и стадион Казахского Национального педагогического университета имени Абая незаконно реализовали частным лицам.
 
21.05.2025, 11:01 58296

Гибель казахстанки в египетском аэропорту: в МИД рассказали подробности

Египетская сторона оплачивает транспортировку тела
Астана. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров прокомментировал трагедию в аэропорту Шарм-эш-Шейха, передает корреспондент агентства.

По предварительной информации, сегодня тело должно быть доставлено в Казахстан. Конечно же, взаимодействие осуществляется - консул находится там, держит этот вопрос на контроле. Создана соответствующая комиссия. Они оплачивают транспортировку, плюс есть покрытие расходов со стороны казахстанской страховой компании. По моральной компенсации вопрос решен", - сообщил Алибек Куантыров.


Напомним, в аэропорту Шарм-эш-Шейха на казахстанских туристов упал рекламный щит, погибла женщина.
 
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Теги:АэропортЕгипеттуристГибельМИД
20.05.2025, 18:19 74681

Токаев прибыл в Венгрию для участия в неформальном саммите ОТГ

Токаев прибыл в Венгрию для участия в неформальном саммите ОТГ
Фото: telegram/Aqorda
Будапешт. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Будапешт для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба лидера РК.

Глава государства сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном", - говорится в сообщении.



Напомним, саммит Организации тюркских государств состоится 20-21 мая в Будапеште.
 
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Теги:ТокаевВенгрияприбытие

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