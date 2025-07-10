Казахстанские ученые впервые оцифровали запасы подземных вод страны

Сервис должен будет решить несколько проблем с ценами

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Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования "Яндекс.Такси", проведенного агентством совместно с МЦРИАП, а также с привлечением компетентных специалистов, сообщает пресс-служба - В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования "Яндекс.Такси", проведенного агентством совместно с МЦРИАП, а также с привлечением компетентных специалистов, сообщает пресс-служба ведомства





Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на "Яндекс.Такси" в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса "Яндекс", в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси.





Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе - несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие", - говорится в сообщении.





Отдельные риски были устранены, по другим "Яндекс" приняты обязательства по их устранению. На основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа "Яндекс+"). В результате изменений "Яндекс" полностью взял на себя все расходы по этой программе (предоставляемые клиентам скидки).





В действующий комплаенс "Яндекса" также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.





В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы водителей "Яндекс.Такси", сформированные на основании поступающих в агентство обращений. Также заслушан отчет представителей "Яндекс.Такси" по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за I квартал 2025 года.



