Когда определят подрядчиков для строительства АЭС в Казахстане, ответили в Минэнерго  

Ранее банковские гарантии РК не признавались в странах ЕАЭС

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок", сообщает пресс-служба Акорды.





Закон создает правовую основу для взаимного признания банковских гарантий между государствами - членами ЕАЭС, что позволит облегчить и упростить участие поставщиков в государственных закупках на территории других государств - членов Союза.





Банковские гарантии, выданные банками-резидентами одной страны можно будет использовать для участия в государственных закупках другой страны - члена Союза. Также закон определяет требования к банкам, которые могут выдавать такие гарантии, и механизмы ведения реестра банковских гарантий.





Это позволит укрепить сотрудничество в области государственных закупок на долгосрочной и стабильной основе.