Комитет языковой политики передан из Минкультуры в МОН

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - В соответствии с постановлением правительства "О некоторых вопросах Министерства образования и науки Республики Казахстан", Комитет языковой политики передан из Минкультуры в Минобразования и науки, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с указом президента РК "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", правительство постановило переименовать Комитет языковой политики Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в Комитет языковой политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Комитету государственного имущества и приватизации Минфина поручено в установленном законодательством порядке передать Комитету языковой политики МОН права владения и пользования государственным пакетом акций некоммерческого акционерного общества "Национальный научно-практический центр "Тіл-Казына" имени Шайсултана Шаяхметова".

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