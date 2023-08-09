В сейсмоопасных районах Казахстана сосредоточено 50% промышленного потенциала

В настоящее время на территории крупных городов, расположенных в сейсмоактивных регионах, кроме города Алматы, не имеется ни одного современного пункта сильных движений

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан подготовило проект постановления "Об утверждении Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы", передает корреспондент агентства.





Как говорится в проекте постановления, обеспечение сейсмической безопасности всегда имело приоритетное значение для страны, поскольку сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны.





По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны - проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.





Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.





Кроме того, добыча нефти и газа оказывает огромное воздействие на верхнюю часть литосферы, в результате она приходит в неустойчивое состояние, которое реализуется в виде различного рода техногенных катастроф, в том числе техногенных землетрясений. При этом отмечается, что возможная техногенная сейсмичность западных регионов Казахстана недостаточно исследована.





Отмечается, что состояние мониторинга в стране на данный период не в полной мере соответствует современным требованиям, как по количеству сейсмологических станций, уровню технического обеспечения, так и эффективности мониторинга в целом. Количество действующих станций и биостационаров в сейсмических районах Республики Казахстан на сегодняшний день не обеспечивает решения первостепенных задач по оценке сейсмической безопасности и оценке риска. Сейсмическое наблюдение проводится 69 сейсмологическими станциями ТОО "СОМЭ", 6 из них в нерабочем состоянии.





В целях качественного прогноза сейсмической опасности и оперативного предотвращения сейсмических рисков, а также регистрации поведения животных, на основе которых выявляются параметры, характерные для аномального поведения животных перед сильными землетрясениями, согласно расчетам специалистов, по всей территории республики требуется в первоочередном порядке выставление дополнительных 285 сейсмостанций и 11 биостационаров.





В настоящее время на территории крупных городов, расположенных в сейсмоактивных регионах, кроме города Алматы, не имеется ни одного современного пункта сильных движений. Расширение сети сейсмических наблюдений в исследуемых районах обеспечит представительную регистрацию сейсмических событий в области низких энергий и улучшит качество прогноза, оценки сейсмической обстановки и опасности на территории Казахстана.





Планом предлагается провести разработку карт сейсмического районирования , которые имеют достаточно большую информативность и позволяет получить следующие региональные сведения: выделенные районы различной интенсивности сейсмических воздействий в баллах; показанные на карте сейсмогенерирующие зоны, дифференцированные по ожидаемой максимальной энергии возможных землетрясений; выделенные неотектонические районы, которые позволяют в региональном плане оценить инженерно-геологические условия строительства и основные направления будущих работ по микросейсморайонированию территорий строительства.





Также отмечена необходимость проведения сейсмического микрорайонирования крупных городов с последующей их паспортизацией.





Для реализации проекта потребуются дополнительные средства республиканского бюджета на сумму 72 450 120 тысяч тенге", - говорится в проекте.





Ожидается, что результатами реализации проекта должна стать система, которая обеспечит: повышение уровня защищенности населения и территории за счет использования современных и перспективных методов расчета сейсмической опасности, сейсмологического оборудования, спасательных технологий и образцов спасательной техники и достижение такого уровня реагирования органов управления государственной системы гражданской защиты, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям, возникающие при чрезвычайных ситуациях.





Напомним, экс-глава МЧС Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам, особенно к тем, кто ведет работы в сейсмоопасных регионах.





Зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении", - сказал он.





Ранее директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев рассказал, что Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.





В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - сказал Сарсенбаев.





Жители Алматы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. Однако аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил , что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.



