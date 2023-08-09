В сейсмоопасных районах Казахстана сосредоточено 50% промышленного потенциала
Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан подготовило проект постановления "Об утверждении Комплексного плана развития сейсмологической отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы", передает корреспондент агентства.
Как говорится в проекте постановления, обеспечение сейсмической безопасности всегда имело приоритетное значение для страны, поскольку сейсмические районы территории Казахстана занимают порядка 40% от общей площади территории страны.
По состоянию на 2023 год в наиболее сейсмоопасных регионах - восток, юго-восток, юг страны - проживает более 7 млн человек, сосредоточено свыше 50% промышленного потенциала, расположено более 400 городов и населенных пунктов.
Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории городов Алматы и Шымкента, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей и области Абай, Жетісу. Катастрофическим землетрясениям наиболее подвержен город Алматы, расположенный в одной из самых сейсмоопасных зон во всей Центральной Азии.
Кроме того, добыча нефти и газа оказывает огромное воздействие на верхнюю часть литосферы, в результате она приходит в неустойчивое состояние, которое реализуется в виде различного рода техногенных катастроф, в том числе техногенных землетрясений. При этом отмечается, что возможная техногенная сейсмичность западных регионов Казахстана недостаточно исследована.
Отмечается, что состояние мониторинга в стране на данный период не в полной мере соответствует современным требованиям, как по количеству сейсмологических станций, уровню технического обеспечения, так и эффективности мониторинга в целом. Количество действующих станций и биостационаров в сейсмических районах Республики Казахстан на сегодняшний день не обеспечивает решения первостепенных задач по оценке сейсмической безопасности и оценке риска. Сейсмическое наблюдение проводится 69 сейсмологическими станциями ТОО "СОМЭ", 6 из них в нерабочем состоянии.
В целях качественного прогноза сейсмической опасности и оперативного предотвращения сейсмических рисков, а также регистрации поведения животных, на основе которых выявляются параметры, характерные для аномального поведения животных перед сильными землетрясениями, согласно расчетам специалистов, по всей территории республики требуется в первоочередном порядке выставление дополнительных 285 сейсмостанций и 11 биостационаров.
В настоящее время на территории крупных городов, расположенных в сейсмоактивных регионах, кроме города Алматы, не имеется ни одного современного пункта сильных движений. Расширение сети сейсмических наблюдений в исследуемых районах обеспечит представительную регистрацию сейсмических событий в области низких энергий и улучшит качество прогноза, оценки сейсмической обстановки и опасности на территории Казахстана.
Планом предлагается провести разработку карт сейсмического районирования , которые имеют достаточно большую информативность и позволяет получить следующие региональные сведения: выделенные районы различной интенсивности сейсмических воздействий в баллах; показанные на карте сейсмогенерирующие зоны, дифференцированные по ожидаемой максимальной энергии возможных землетрясений; выделенные неотектонические районы, которые позволяют в региональном плане оценить инженерно-геологические условия строительства и основные направления будущих работ по микросейсморайонированию территорий строительства.
Также отмечена необходимость проведения сейсмического микрорайонирования крупных городов с последующей их паспортизацией.
Для реализации проекта потребуются дополнительные средства республиканского бюджета на сумму 72 450 120 тысяч тенге", - говорится в проекте.
Ожидается, что результатами реализации проекта должна стать система, которая обеспечит: повышение уровня защищенности населения и территории за счет использования современных и перспективных методов расчета сейсмической опасности, сейсмологического оборудования, спасательных технологий и образцов спасательной техники и достижение такого уровня реагирования органов управления государственной системы гражданской защиты, который будет соответствовать прогнозируемым опасностям, возникающие при чрезвычайных ситуациях.
Напомним, экс-глава МЧС Юрий Ильин заявил о необходимости ужесточения требований к застройщикам, особенно к тем, кто ведет работы в сейсмоопасных регионах.
Зачастую принимаются и вводятся в эксплуатацию здания, жилые дома, которые построены в том числе из саманного кирпича, который никаким нормам не подлежит и не выдержит при разрушительном землетрясении", - сказал он.
Ранее директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев рассказал, что Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - сказал Сарсенбаев.
Жители Алматы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. Однако аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.