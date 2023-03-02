Казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании многоквартирных жилых комплексов

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После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.





Впрочем, прежде нужно понимать несколько нюансов. Во-первых, Алматы находится в сейсмоопасном регионе, однако это не всегда учитывалось при строительстве высотных зданий. Основанные на новых картах СНиПы в теории могут помочь избежать катастрофы в случае разрушительного землетрясения.





Фото: orda.kz/Карта разломов и нанесённые на нее ЖК





Фото: orda.kz





Карты сейсмического микрорайонирования Алматы разработали с учетом присоединенных к городу новых районов. Они показывают, где проходят разломы. В 2018 году ученые института сейсмологии разработали новую карту, однако сразу же отнесли ее к информации для служебного пользования.





Впрочем, известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.





Нужные карты есть в акимате и Министерстве науки, но находятся на проработке строительных норм. До тех пор документ не покажут.





BAZIS-A





Исходя из карты разломов четыре ЖК застройщика проходят по линии - "Долина роз", "Версаль", Lumiere, "Достык". Впрочем, в этой компании решили проигнорировать наши обращения. UPD: в отделе продаж рекомендовали обратиться в PR-отдел, однако контактов не предоставили. Cотрудница, чей контакт все же имелся, не отвечала до момента публикации. Затем оказалось, что она там не работает c декабря.





BI Group





Ответ касательно расположения ЖК "Chocolate" гласит, что комплекс находится вне зоны диагонального тектонического разлома.





Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях ТОО "Казахский геотехнический институт изысканий", западная граница зоны диагонального тектонического разлома расположена за пределами участка жилого комплекса. Проект данного ЖК, как и всех других объектов нашей компании, прошел двухэтапную проверку на соответствие нормативным требованиям по надежности, внутреннюю и государственную экспертизы", - отметили представители компании.





В BI Group добавили, что при проектировании всех зданий в сейсмических районах приняли все меры по недопущению разрушений. Показатели и методологии расчетов определены КазНИИСА на основании многочисленных исследований и испытаний, которые легли в основу нормативов РК и считаются одними из передовых в мире.





Расчет и проектирование, в том числе определение конструктивных систем зданий, выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан с учетом сейсмического воздействия 9 баллов. Главной ценностью нашей компании всегда был и остается клиент, а также его комфорт и безопасность. Именно поэтому холдингом уделяется повышенное внимание к контролю качества выполняемых работ при возведении жилых и других объектов", - заключил застройщик.





RAMS Qazaqstan





ЖК этого застройщика фигурируют на карте разломов больше других: ParkHouse, Ortau, "Восточный Парк", Forum Residence, Forum Plus, Alma.





Впрочем, в своем обращении "Рамс Казахстан" призывал клиентов верить фактам. По словам представителей компании, в дни, когда весь мир скорбит вместе с народами Турции и Сирии, участились информационные атаки от СМИ и недобросовестных блогеров. Предмет обсуждения - качество строительства ЖК компании.





Каждый жилой комплекс RAMS Qazaqstan от начала проектирования вплоть до сдачи в эксплуатацию реализуется согласно СП РК, СНиП РК и ГОСТ. До начала строительства Департамент контроля качества RAMS Qazaqstan проводит проверку сейсмопояса участка, устойчивости грунта и прочности бетона. Мы проверяем особенности района работ: климат, рельеф, сейсмичность. При строительстве объектов мы придерживаемся карты сейсмического зонирования, одобренной Национальным научным советом РК. Каждый объект RAMS Qazaqstan соответствует документу "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", - уверяет директор по строительству RAMS Qazaqstan Толга Метин Асутай.





Застройщик добавил, что использует известные методы определения расчетных сейсмических нагрузок. А на строительных площадках сейсмичностью 9 и 10 баллов при грунтах 3-й категории внедряет так называемые антисейсмические швы, а также возводит парные стены и рамы.





Антисейсмические швы разделяют здания по всей высоте, включая фундамент. Все проекты RAMS Qazaqstan имеют положительные заключения госэкспертизы РК. Также по заключению специалистов ТОО "Институт сейсмологии" МЧС РК сейсмическая обстановка в регионе и, в частности, в городе Алматы на данный момент не вызывает опасений", - добавили в компании.





НОВ-ЭК





Застройщик ТОО "НОВ-ЭК" возвел комплексы Shahar, Opera и "Акниет" на линии разлома. В компании сначала сказали, что запрещают какую-либо публикацию на этот счет, но затем просто отказались хоть как-то комментировать ситуацию и отвечать на наши вопросы.





Отметим, на сайте компании указано, что работают они на рынке строительства 18 лет. Исходя из открытых данных, подъем деятельности девелопера пришелся на 2019 год. А в 2021 году компания выплатила рекордную сумму налогов - 306 млн тенге. Всего отчислений с 2015 года - 434 млн тенге. Оценочная годовая выручка застройщика составляет 1,2 млрд тенге.





Именно эта компания возвела ЖК "Москва" около одноименной станции метро. И именно на этот комплекс поступают жалобы от жителей.





Фото: orda.kz/Отзывы на сайте vse.kz





Руководителем компании числится Сарсен Кокебаев. Учредители - ТОО "Алшын", Нурлан Абишев, Бейсенбек Кокебаев и Серкебай Тлекеев.





Среди учредителей ТОО "Алшын" значится все тот же Бейсенбек Кокебаев и Айдар Нуралиев. Налоговые отчисления компании с 2015 года составляют 105, 8 млн тенге. Примечательно, что девять ТОО зарегистрированы по тому же адресу:





trading house tsk (торговый дом тск)

аndrea palladio

объединение собственников имущества

нов-эк-плюс

нов-эк

аманат

синма-инвест

beag development

дога

Hayat Construction Group





У этого застройщика лишь один ЖК попадает на карту - Hayat Meliora. В компании отметили, что строить в зоне возможных тектонических процессов нормами не запрещено, но ограничивает этажность строений, а также предписывается провести уточняющие геологические изыскания и получить специальные технические условия.





Мы проводили уточняющие геологические изыскания на участках жилых комплексов Hayat Park и Hayat Meliora, на что имеется подтверждающее заключение (Инженерно-геологический отчет по объекту "Строительство Hayat Meliora" в Медеуском районе Алматы", выполненный "Алматы Строй Изыскания" в 2022 год), а так же получили спецтехусловия в КазНИИСА (Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры) по усилению оснований, расчетные коэфициенты, учитывающие специфику участков", - уверяют представители компании.





Проектно-строительные работы ведут в соответствии с полученными условиями, добавили в Hayat Construction Group.





Ежегодно в радиусе 80 километров от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Судя по характеру их распределения за последние 7 лет, основная сейсмическая деятельность развивается на юге и юго-востоке от города.





Более подробно про качество бетона и арматуры внутри всех указанных конструкций могут сказать лишь те, кто живет в указанных ЖК.





Новая карта





Новую карту сейсмического микрорайонирования утвердили в 2021 году. В ней якобы учли все известные разломы. Сейчас город живет исключительно по тем требованиям. Об этом на встрече с жителями города сообщил Ерболат Досаев. По словам акима, в Алматы "приоритетом идет сейсмоусиление необходимых зданий".





Фото: orda.kz/Карта развития Алматы от 2020 до 2030 года.





Как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генплане все необходимые требования по сейсмике учтены. Скажу официально как аким города: ни одного места нет, где не учтено сейсмозондирование города. Все, что выше Абая, - 10 баллов, ниже - есть зоны 9 и 10 баллов", - объяснил глава города.





К слову, генеральный директор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры Бегман Кульбаев недавно сообщил, что точно ответить на вопрос, выдержат ли здания в Алматы землетрясение, однозначно нельзя.





Под лупой





Территорию города пересекают пять тектонических разломов.





Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.





Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.





Алматинский разлом проходит с запада, через пересечение улицы Саина и прорспектв Райымбека, вдоль улицы Рыскулова до улицы Сейфуллина, затем севернее 700-800 метров по улицы Райымбека, далее через территорию на севере Медеуского района, который делит город на две части. Северо-Западный разлом проходит вдоль западной границы города через поселки Кок-Кайнар, Ожет, Карасу и далее на северо-восток.





К слову, на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.





Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.