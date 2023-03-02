01.03.2023, 12:05 5241
Казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании многоквартирных жилых комплексов
Фото: Depositphotos
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Казахстанские сейсмологи не присутствуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов. Об этом рассказал директор ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулет Сарсенбаев в фильме о готовности страны к возможному сильному землетрясению "Безопасное завтра".
Наши специалисты не участвуют при проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов и при акте ввода в эксплуатацию, соответственно, тоже", - сказал Даулет Сарсенбаев.
По его словам, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
В нашей стране по сей день нет закона о сейсмической безопасности, а это большая проблема. У нас нет права на ошибку. Если произойдет разрушительное землетрясение, мы просто откатимся назад", - говорит Даулет Сарсенбаев.
Он подчеркнул, что Казахстан должен извлечь урок из турецких событий, должен принять решительные комплексные меры.
Специалисты констатируют ряд проблем в отрасли: отсутствует полноценная законодательная база в области сейсмической безопасности, отрасль ощущает острую нехватку квалифицированных кадров, современного технического оснащения.
Кадры у нас выпускает факультет физики КазНТУ. Раньше были 2-3 выпуска сейсмологов. К сожалению, в Институте сейсмологии работают только 5-6 человек из них. Остальные ушли в некоммерческие структуры", - рассказал заместитель директора института Нурсарсен Узбеков.
Как констатировала главный научный сотрудник лаборатории региональной сейсмичности Галина Хачикян, при зачислении студентов гранты выделяют по приоритетным направлениям, а слова "сейсмология" в приоритетных научных направлениях Казахстана нет.
Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей.
Казахстан, будучи в центре континентальной Азии, является одним из самых сейсмоопасных, сейсмогенерирующих зон ввиду его позиции геологического строения, где у нас проходит огромный пояс современного горообразования. То есть в результате раздроблений этих горных сооружений благодаря сжимающим усилиям с севера и юга огромные так называемые тектонические плитки растут вверх", - пояснил главный научный сотрудник лаборатории флюидного режима земной коры"Абдулазис Абдуллаев.
В Казахстане в сейсмоопасной зоне находится огромная территория от ВКО до Кызылординской области, поэтому перед уполномоченными органами стоит задача обеспечения сейсмической безопасности региона. Это прежде всего контроль строительной сферы, гидротехнических сооружений, объектов повышенной опасности. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
Напомним, в результате землетрясений, которые произошли на границе Турции и Сирии в начале февраля, обрушились или были серьезно повреждены 173 тысячи зданий. Многие разрушенные дома были построены с использованием некачественных материалов и технологий и часто не соответствовали госстандартам.
Число жертв в обеих странах превысило 50 тысяч. По оценке ВОЗ, в результате катастрофы пострадали до 23 млн человек. По оценкам экспертов, ущерб от землетрясений превысил 20 млрд долларов США.
В Турции начаты расследования в отношении более 600 человек, которых подозревают в причастности к обрушению зданий во время землетрясений.
Накануне в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
В то же время в турецком городе Эрзинь, находящемся в зоне землетрясения, удалось избежать жертв, поскольку все здания построены в соответствии с требованиями, объяснил мэр Оккеш Эльмасоглу в интервью телеканалу ТВ5. Он отметил, что в городе с населением 42 тысячи человек не зафиксировано ни одного обрушения, хотя некоторые здания повреждены. При этом населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков.
У нас не было ни человеческих жертв, ни травм, ни обрушений. <...> У меня есть четкие представления в этом вопросе - никакого незаконного строительства. Разумеется, люди всегда находят способ строить без разрешения и надзора. Но даже если невозможно предотвратить это на 100%, можно сократить размах. Я не пошел на компромисс, и это стоило мне ссоры со множеством людей", - заявил Эльмасоглу журналистам.
Мэр отметил, что не разрешал строительство без лицензии в том числе и своим родственникам. Должность градоначальника политик занимает с 31 марта 2019 года. Всю жизнь он прожил в Эрзине.
На фоне событий в Турции в нашей стране тоже пронеслась волна переживаний об опасности землетрясений в крупнейшем мегаполисе Казахстана - Алматы.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
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22.02.2023, 12:43 21611
Эхо Турции: застройщики Алматы и их ЖК на карте сейсмических разломов
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После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Впрочем, прежде нужно понимать несколько нюансов. Во-первых, Алматы находится в сейсмоопасном регионе, однако это не всегда учитывалось при строительстве высотных зданий. Основанные на новых картах СНиПы в теории могут помочь избежать катастрофы в случае разрушительного землетрясения.
Карты сейсмического микрорайонирования Алматы разработали с учетом присоединенных к городу новых районов. Они показывают, где проходят разломы. В 2018 году ученые института сейсмологии разработали новую карту, однако сразу же отнесли ее к информации для служебного пользования.
Впрочем, известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно, разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Нужные карты есть в акимате и Министерстве науки, но находятся на проработке строительных норм. До тех пор документ не покажут.
BAZIS-A
Исходя из карты разломов четыре ЖК застройщика проходят по линии - "Долина роз", "Версаль", Lumiere, "Достык". Впрочем, в этой компании решили проигнорировать наши обращения. UPD: в отделе продаж рекомендовали обратиться в PR-отдел, однако контактов не предоставили. Cотрудница, чей контакт все же имелся, не отвечала до момента публикации. Затем оказалось, что она там не работает c декабря.
BI Group
Ответ касательно расположения ЖК "Chocolate" гласит, что комплекс находится вне зоны диагонального тектонического разлома.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях ТОО "Казахский геотехнический институт изысканий", западная граница зоны диагонального тектонического разлома расположена за пределами участка жилого комплекса. Проект данного ЖК, как и всех других объектов нашей компании, прошел двухэтапную проверку на соответствие нормативным требованиям по надежности, внутреннюю и государственную экспертизы", - отметили представители компании.
В BI Group добавили, что при проектировании всех зданий в сейсмических районах приняли все меры по недопущению разрушений. Показатели и методологии расчетов определены КазНИИСА на основании многочисленных исследований и испытаний, которые легли в основу нормативов РК и считаются одними из передовых в мире.
Расчет и проектирование, в том числе определение конструктивных систем зданий, выполнены в соответствии с требованиями строительных норм и правил Республики Казахстан с учетом сейсмического воздействия 9 баллов. Главной ценностью нашей компании всегда был и остается клиент, а также его комфорт и безопасность. Именно поэтому холдингом уделяется повышенное внимание к контролю качества выполняемых работ при возведении жилых и других объектов", - заключил застройщик.
RAMS Qazaqstan
ЖК этого застройщика фигурируют на карте разломов больше других: ParkHouse, Ortau, "Восточный Парк", Forum Residence, Forum Plus, Alma.
Впрочем, в своем обращении "Рамс Казахстан" призывал клиентов верить фактам. По словам представителей компании, в дни, когда весь мир скорбит вместе с народами Турции и Сирии, участились информационные атаки от СМИ и недобросовестных блогеров. Предмет обсуждения - качество строительства ЖК компании.
Каждый жилой комплекс RAMS Qazaqstan от начала проектирования вплоть до сдачи в эксплуатацию реализуется согласно СП РК, СНиП РК и ГОСТ. До начала строительства Департамент контроля качества RAMS Qazaqstan проводит проверку сейсмопояса участка, устойчивости грунта и прочности бетона. Мы проверяем особенности района работ: климат, рельеф, сейсмичность. При строительстве объектов мы придерживаемся карты сейсмического зонирования, одобренной Национальным научным советом РК. Каждый объект RAMS Qazaqstan соответствует документу "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", - уверяет директор по строительству RAMS Qazaqstan Толга Метин Асутай.
Застройщик добавил, что использует известные методы определения расчетных сейсмических нагрузок. А на строительных площадках сейсмичностью 9 и 10 баллов при грунтах 3-й категории внедряет так называемые антисейсмические швы, а также возводит парные стены и рамы.
Антисейсмические швы разделяют здания по всей высоте, включая фундамент. Все проекты RAMS Qazaqstan имеют положительные заключения госэкспертизы РК. Также по заключению специалистов ТОО "Институт сейсмологии" МЧС РК сейсмическая обстановка в регионе и, в частности, в городе Алматы на данный момент не вызывает опасений", - добавили в компании.
НОВ-ЭК
Застройщик ТОО "НОВ-ЭК" возвел комплексы Shahar, Opera и "Акниет" на линии разлома. В компании сначала сказали, что запрещают какую-либо публикацию на этот счет, но затем просто отказались хоть как-то комментировать ситуацию и отвечать на наши вопросы.
Отметим, на сайте компании указано, что работают они на рынке строительства 18 лет. Исходя из открытых данных, подъем деятельности девелопера пришелся на 2019 год. А в 2021 году компания выплатила рекордную сумму налогов - 306 млн тенге. Всего отчислений с 2015 года - 434 млн тенге. Оценочная годовая выручка застройщика составляет 1,2 млрд тенге.
Именно эта компания возвела ЖК "Москва" около одноименной станции метро. И именно на этот комплекс поступают жалобы от жителей.
Руководителем компании числится Сарсен Кокебаев. Учредители - ТОО "Алшын", Нурлан Абишев, Бейсенбек Кокебаев и Серкебай Тлекеев.
Среди учредителей ТОО "Алшын" значится все тот же Бейсенбек Кокебаев и Айдар Нуралиев. Налоговые отчисления компании с 2015 года составляют 105, 8 млн тенге. Примечательно, что девять ТОО зарегистрированы по тому же адресу:
- trading house tsk (торговый дом тск)
- аndrea palladio
- объединение собственников имущества
- нов-эк-плюс
- нов-эк
- аманат
- синма-инвест
- beag development
- дога
- Hayat Construction Group
У этого застройщика лишь один ЖК попадает на карту - Hayat Meliora. В компании отметили, что строить в зоне возможных тектонических процессов нормами не запрещено, но ограничивает этажность строений, а также предписывается провести уточняющие геологические изыскания и получить специальные технические условия.
Мы проводили уточняющие геологические изыскания на участках жилых комплексов Hayat Park и Hayat Meliora, на что имеется подтверждающее заключение (Инженерно-геологический отчет по объекту "Строительство Hayat Meliora" в Медеуском районе Алматы", выполненный "Алматы Строй Изыскания" в 2022 год), а так же получили спецтехусловия в КазНИИСА (Акционерное общество "Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры) по усилению оснований, расчетные коэфициенты, учитывающие специфику участков", - уверяют представители компании.
Проектно-строительные работы ведут в соответствии с полученными условиями, добавили в Hayat Construction Group.
Ежегодно в радиусе 80 километров от города Алматы происходит до 200 слабых землетрясений. Судя по характеру их распределения за последние 7 лет, основная сейсмическая деятельность развивается на юге и юго-востоке от города.
Более подробно про качество бетона и арматуры внутри всех указанных конструкций могут сказать лишь те, кто живет в указанных ЖК.
Новая карта
Новую карту сейсмического микрорайонирования утвердили в 2021 году. В ней якобы учли все известные разломы. Сейчас город живет исключительно по тем требованиям. Об этом на встрече с жителями города сообщил Ерболат Досаев. По словам акима, в Алматы "приоритетом идет сейсмоусиление необходимых зданий".
Как вы знаете, в Алматы в 2020-2021 годах появились новые тектонические разломы. В новом генплане все необходимые требования по сейсмике учтены. Скажу официально как аким города: ни одного места нет, где не учтено сейсмозондирование города. Все, что выше Абая, - 10 баллов, ниже - есть зоны 9 и 10 баллов", - объяснил глава города.
К слову, генеральный директор Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры Бегман Кульбаев недавно сообщил, что точно ответить на вопрос, выдержат ли здания в Алматы землетрясение, однозначно нельзя.
Под лупой
Территорию города пересекают пять тектонических разломов.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Алматинский разлом проходит с запада, через пересечение улицы Саина и прорспектв Райымбека, вдоль улицы Рыскулова до улицы Сейфуллина, затем севернее 700-800 метров по улицы Райымбека, далее через территорию на севере Медеуского района, который делит город на две части. Северо-Западный разлом проходит вдоль западной границы города через поселки Кок-Кайнар, Ожет, Карасу и далее на северо-восток.
К слову, на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
17.02.2023, 22:22 35126
Ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона Эксклюзив КТ
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В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
Все события, которые происходят в мире, связаны с геологическими процессами в земной коре, с ее изменениями. Почти во всех странах, где сейсмическая активная зона, имеются свои карты оценки сейсмической опасности с разными вероятностями повторения. Земная кора одно целое, и землетрясения не имеют границ, но разные участки реагирует на события по-разному согласно своему строению. А мелкие события в мире всегда происходили и будут происходить, и они фиксируются только сейсмическими приборами, сейсмометрами, только некоторые могут быть ощутимыми в зависимости от глубины очага и расстояния", - проинформировали в институте сейсмологии.
Отмечается, что у каждого региона сейсмическая активность разная.
В целом сейсмический режим выглядит таким образом. В течение последних пяти лет на территории Казахстана сейсмическими приборами зарегистрировано около 40 тысяч землетрясений. В 2018 году - 8500, в 2019-м - 7800, 2020-м - 9500, в 2021-м - 6700, в 2022-м - 6900. Это сейсмический фон, сейсмическая жизнь геологического района. То есть это общие малозаметные толчки. Есть более сильные, которые ощущает население", - сообщили в институте.
По информации организации, в течение последних пяти лет на территории Казахстана зарегистрированы 66 сейсмических событий. В 2018-м - 20, 2019-м - 11, 2020-м - 15, 2021-м - 11, 2022-м - 9.
Буквально на днях у нас разработано заключение о среднесрочном прогнозе землетрясения на территории Алматинского полигона, которое передано в уполномоченные органы. Согласно этому заключению, в течение 2023 года на территории Алматинского полигона не ожидается сильного землетрясения в семь баллов. В научно-поисковом отношении разрабатывается еженедельное краткосрочное заключение, которое составляется на основе анализа более 200 прогнозных параметров. По этим заключениям у нас в ближайшую неделю тоже все будет спокойно", - заверили в институте.
В целом, подчеркнули в организации, сейсмическая активность Алматинского региона находится в своем фоновом режиме.
Распространенное мнение о цикличности сильных толчков в Алматинском регионе
Что касается цикличности сильных землетрясений. В разных регионах цикличность может проявляться в разном времени, но это твердо установленная закономерность, это тенденция сейсмического процесса во времени", - сообщили в институте.
Отмечается, что на одних регионах эта тенденция может проявиться 70-90 лет, для других районов это может быть 150-200 лет.
Что касается нашего региона, исходя из произошедших сильных землетрясений в начале прошлого века и в конце позапрошлого века таких сильных сейсмических событий нет, чтобы точно установить тенденцию. Исходя из произошедших слабых событий по отношению к сильным событиям - Байсорунское событие (1990 год), Саракамышское (1970 год), Жаланаш-Тюпское (1978 год) - примерно можно установить проявление цикличности сильных событий, что составляет 120-130 лет", - проинформировали в организации.
Система раннего оповещения о сильных подземных толчках в городе Алматы
По информации института сейсмологии, выполнены работы для территории Алматинского сейсмоопасного региона, которые являются основой для создания автоматизированной системы раннего предупреждения (АСРО) о сильном землетрясении, направленной на обеспечение сейсмической безопасности одного из крупнейших городов Республики Казахстан - города Алматы.
На сегодняшний день при поддержке акимата города Алматы наш институт совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям города работает над проектом по установке системы раннего оповещения о сильных землетрясениях", - сообщили в организации.
Отмечается, что в настоящее время реализовывается проект создания СРО для города Алматы, в рамках которого предусмотрено разместить 28 сейсмических станций СРП по периметру города вблизи сейсмогенерирующих зон, с которыми связаны очаги возникновения сильных землетрясений, представляющих потенциальную опасность для города Алматы.
Кроме того, в рамках данного проекта установлены 11 сейсмических станций системы раннего оповещения в окрестностях Алматы в 2022 году. Также в 2023 году планируется установка еще 17 станций.
Целью создания СРО является внедрение для Алматы с возможностью получения в автоматическом режиме сигнала о приближении разрушительной сейсмической волны к городу Алматы и заблаговременное оповещение населения с помощью мобильного приложения и сиренно-речевых устройств города", - подчеркнули в организации.
Метод прогнозирования землетрясений по уровню содержания радона в источниках
Перед землетрясением, во время его реализации и после землетрясения наблюдается повышенное содержание радиоактивного газа радона в почвенном воздухе и грунтовых водах, негативное воздействие которого на окружающую среду установлено многими исследованиями.
По информации института, изменения тектонических напряжений в зонах разломов, которые предшествуют землетрясениям, могут привести к значительным колебаниям градиентов температуры и давления и, как следствие, приводят к увеличению конвективных потоков, способствующих переносу почвенных газов с больших глубин к поверхности земли.
В результате этого увеличение сейсмической активности, которая способна привести к изменению скорости конвекции, приводящей к аномальным вариациям концентрации радона и других почвенных газов в почвенном воздухе. Регистрируя данное изменение объемной активности почвенного радона (ОАР), мы можем иметь представление о процессах, происходящих в земной коре. Ввиду своих особенных свойств тяжелый радиоактивный газ радон (222Rn) представляет собой оптимальный индикатор при изучении различных современных геодинамических процессов", - пояснили в организации.
К числу весьма важных и незаменимых его свойств следует отнести:
- Во-первых, то, что он непрерывно генерируется в горных породах в процессе радиоактивного распада, то есть всегда присутствует в любом горном массиве. Уменьшение его концентрации как за счет распада, так и за счет миграции из массива в воздух постоянно компенсируется новой генерацией этого газа. Поэтому среднее содержание радона в массиве всегда постоянно и определяется концентрацией урана (радия) в этом массиве.
- Во-вторых, миграция радона в горном массиве и его выделение с поверхности почвы определяются коэффициентом диффузии, который зависит от многих факторов. Наиболее важными из них являются пористость, проницаемость и трещиноватость. При наличии трещиноватости (проницаемости) верхней части массива и восходящих газовых потоков конвекционный перенос радона с газовыми струями может осуществляться с глубин до 200 метров.
- В-третьих, несмотря на то что содержание радона в этих потоках составляет ничтожные доли, проблем с его регистрацией не возникает.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
После трагедии в Турции и Сирии многострадальная тема градостроительства в Алматы зазвучала с новой силой. На карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года, информирует orda.kz.
Известно о 50 разломах, из которых около половины активные. Это те, которые могут "сыграть свою роль" при землетрясении. Их и стало больше из-за того, что территория города значительно увеличилась. Соответственно разломы, которые проходили по области, теперь переместились в город.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Отмечается, что на юге от Заилийского разлома параллельно ему проходит активная Чилико-Кеминская серия глубинных разломов, в зоне которых и произошли в прошлом сильные землетрясения.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности", - сообщает информационно-аналитический портал.
14.02.2023, 15:58 47556
Казахстанские вдовы обратились к государству: в традициях народа всегда была помощь овдовевшим матерям
Фото: pixabay.com
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С начала года в социальных сетях распространяется сообщение с просьбой откликнуться всех граждан Республики Казахстан из категории семей, потерявших кормильца.
Данная просьба вызвана тем, что инициативная группа по вопросам семей, потерявших кормильца, вышла с предложениями в правительство и парламент РК для решения социально-бытовых вопросов", - говорится в сообщении.
Организатор инициативной группы - Карлыгаш Байжанова, вдова с 2009 года. Когда ее супруг погиб, она осталась с тремя несовершеннолетними детьми. Пятый год Карлыгаш без устали предпринимает попытки взаимодействовать с государством, отслеживает законопроекты и нововведения в надежде обрести поддержку и помощь. Однако у ее семьи по-прежнему нет своего жилья, уже тринадцать лет она ждет своей очереди.
Справляться с горем в одиночку крайне трудно, но времени на слезы и жалобы нет - нужно воспитывать детей, успевать зарабатывать, а еще постоянно искать в себе силы, чтобы просто не сойти с ума от круговорота выживания", - со слезами на глазах рассказывает женщина.
Психологическая составляющая в таких обстоятельствах государством не учитывается. Выдержать всю боль и груз, свалившийся на плечи, под силу не всем. Организм ослабевает, условий для полноценной поддержки физического и ментального здоровья практически нет.
Например, Шолпан, - говорит Карлыгаш, указывая на сидящую напротив женщину, - у нее двое детей, у одного из них аутизм. За таким ребенком постоянно надо следить, из-за чего Шолпан не может работать полный день. Далеко из дома уходить тоже нельзя, поэтому ей осталось мыть пол в подъезде. Пособие сына уходит на покупку продуктов. А зарплата целиком - на оплату жилья".
Лаура похоронила и первого, и второго мужа, оставшись с тремя детьми в общежитии за 95 тысяч тенге. По словам одинокой матери, после обращения в акимат за помощью в виде адресного социального пособия женщине отказали, упрекнув ее в безработице.
При обращении за АСП наличие льгот учитывается и приравнивается к доходу семьи, при этом при обращении в банк пособие за доход не принимается.
Для нашей категории не предусмотрены никакие скидки в образовательном процессе, даже при покупке школьной одежды. А этот пункт мог бы помочь сэкономить, хотя бы во благо другого ребенка", - поддержала беседу Айман.
Женщины негодуют, что государство несправедливо определяет в одну категорию неполных семей вдов/вдовцов и многодетных родителей в разводе.
У многодетных семей, где супруги разведены, есть пособия, все еще есть двое родителей, которые взаимозаменяемы и оба имеют возможность обеспечивать детей. В неполных семьях, где умер один из родителей, вся ответственность ложится на плечи одного человека, часто женщины. Так почему же мы, у кого умерли мужья, находимся в одной категории с многодетными семьями, где супруги просто развелись?" - недоумевает Карлыгаш.
Триггером активизации инициативной группы стало осеннее заявление "Отбасы банка" о том, что неполные семьи исключены из программы "Бакытты отбасы". Банк объяснил эту новеллу участившимися фиктивными разводами с целью быстрого получения жилья. Семьи, потерявшие кормильца, тоже лишились очереди на квартиры, так как находились в одной категории с фиктивно разведенными. В очереди на жилье в ипотеку под 2% женщины стояли от 10 лет.
После этого Карлыгаш Байжанова приступила к разработке дорожной карты, где стала подробно описывать проблемы, касающиеся категории неполных семей, и предлагать решения этих вопросов. В настоящее время в документе 18 пунктов, которые продолжают дополняться.
Дорожная карта была передана мажилису до роспуска депутатов, сенату, правительству и администрации президента. Однако до сих пор реальных действий по вопросам данной категории предпринято не было.
В одном из пунктов инициативная группа предлагает вывести из пункта 11 статьи 68 Закона "О жилищных отношениях" лиц по потере кормильца в отдельный пункт.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития развели руками - нижнюю палату парламента распустили, работа приостановлена. В ведомстве не прогнозируют желаемых результатов в обозримом будущем.
Это же не от нас зависит, а от бюджета, от стройки. Я не могу сказать, сколько должно пройти времени", - ответил сотрудник департамента градостроительства на вопрос, существует ли регламент получения жилья.
По словам представителей госведомства, даже если категорию семей, потерявших кормильца, сейчас выведут в отдельный пункт, вопрос не решится, ведь "законы пишутся годами".
Тем временем в очереди на жилье числится 450 тысяч человек.
У казахов было так - после того, как женщина овдовела, род обязательно выдавал ее замуж, чтобы дети не остались сиротами. Ныне у нас только один защитник - государство, неужели мы не имеем права на хорошую жизнь, неужели мы должны ее выпрашивать? Должны ли наши дети быть хуже других? Они ведь не виноваты в том, что остались без отца или матери", - отчаянно заключили женщины.
После последнего заседания мажилиса парламента РК перед его роспуском корреспондент Kazakhstan Today спросил мнение одного из депутатов о проблемах вдов и вдовцов.
Это справедливая критика (о возмущениях инициативной группы. - Прим. ред.). Ранее депутаты делали несколько депутатских запросов относительно семей… У нас в законодательстве на самом деле этот вопрос недорегулирован. Но сейчас у нас уже зашла речь о Социальном кодексе, где уже совершенно новый подход к системе оказания социальной помощи и поддержки", - прокомментировала ситуацию депутат мажилиса парламента Казахстана VI-VII созывов Ирина Унжакова.
Она уверена, что в рамках нового Социального кодекса эта группа не останется без внимания. Во-первых, появится возможность дать семьям с трудной жизненной ситуацией материальную помощь, во-вторых, будет восстановлена способность членов семьи зарабатывать и учиться.
Депутат отметила нововведение Минтруда - цифровую карту семьи, сведения которой будут являться основанием для оказания проактивных государственных услуг. При этом, по информации министерства, все виды государственных гарантий будут охвачены с 2025 года.
Мы должны находиться в системе, что мы все люди, если видим, что человеку тяжело, - его можно поддержать", - добавила Ирина Унжакова.
Пособие по потере кормильца в 2023 году увеличено на 8,5% в связи с увеличением прожиточного минимума - сейчас ПМ составляет 40 567 тенге. Размеры ГСП по случаю потери кормильца также зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца и причины его смерти.
При наличии одного нетрудоспособного члена семьи выплачивается 34 888 тенге. Инициативная группа требует пересмотреть этот показатель и уравнять его с минимальной заработной платой. В 2023 году МЗП составляет 70 тысяч тенге.
На портале открытых нормативно-правовых актов 13 января был опубликован проект указа президента Республики Казахстан "О создании института Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте Республике Казахстан". В перечни категорий лиц, чьи основные права и законные интересы защищает уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения, получатели пособия по потере кормильца находятся на третьем месте после ветеранов и инвалидов.
Инициативная группа, выступающая за права семей, потерявших кормильца, не перестает надеяться, что органы, ответственные за благосостояние нуждающихся, обратят внимание на проводимую работу и присоединятся к ее реализации.
09.02.2023, 18:22 90336
Тектоническое оружие: Почему ученые ищут в турецком землетрясении след МГД-генератора
Фото: twitter/@pusholder
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Землетрясение в Турции переполошило половину земного шара. Ученых встревожили нехарактерные условия и особенности катастрофы. Земная кора в этом регионе Турции была почти неподвижна больше ста лет. И вдруг разразилась сильнейшим толчком в 7,8 балла и афтершоком в 6,6 балла спустя 11 минут. А потом, через 9 часов, произошел новый мощный толчок в 7,5 балла. Эхо сейсмособытия ощутили больше 10 стран. Оно докатилось даже до Казахстана. 7 февраля там произошло землетрясение в 3,4 балла. А 7 февраля произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение в Нью-Йорке - не менее четырех толчков. Что же происходит? Как возникла ситуация, когда дома рушатся при семибалльных толчках, ведь большая часть застройки в турецких городах - новая, сообщает LIFE.RU.
Недостаточный расчет при строительстве
Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов уверен: землетрясение в Турции стало результатом взаимодействия сразу четырех тектонических плит: Африканской, Евро-Азиатской, Аравийской, Индостанской и Анатолийского блока. Эти образования перемещаются относительно друг друга и создают напряжение в глубинах земной коры, которое и разряжается толчками. Нынешнее землетрясение случилось на восточной ветви Анатолийского разлома. Эта ветвь уже 130-150 лет не давала сильных землетрясений. Ученый считает, что турецкие исследователи недооценили опасность на этой ветви разлома и поэтому большая часть зданий была построена с расчетом землетрясения в 3-4 балла.
Давление звезд
Люди, склонные объяснять все влиянием планет и звезд, считают, что виной всему - микролуние, которое является противоположностью суперлуния, но тоже может иметь разрушительную силу. В это время спутник Земли находится на максимальном расстоянии от нее. Некоторые ученые считают, что микролуние, которое состоялось 5 февраля в 21:29 по московскому времени, как и суперлуние, могут вызывать землетрясения и будить вулканы. Например, во время суперлуния 2004 года случились землетрясение и страшное цунами, смывшее побережье Юго-Восточной Азии, когда погибло до полумиллиона человек.
Тектоническое оружие
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов.
Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Ученые отмечают, что это теоретически возможно. Но! Для этого нужно где-то взорвать как минимум ядерную бомбу, что уже совершенно точно не ускользнет от внимания исследователей всего мира. Правда, они почему-то умалчивают о том, что для провокации землетрясения бомба не обязательна. Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения.
Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии. Это вполне объяснило бы землетрясение в Нью-Йорке, произошедшее на следующий день после катастрофы в Турции - 7 февраля. Возможно, оно стало эхом воздействия МГД-генератора на земную "подкорку".
Тот же Алексей Завьялов в интервью отмечал, что вызвать землетрясение искусственно возможно, но сделать это можно только в тех регионах, в которых уже существует напряжение земной коры. Старший научный сотрудник Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов тоже уверен, что землетрясение в Турции - дело рук Запада.
25.01.2023, 14:21 110251
В Алматы начались общественные обсуждения генплана города Алматы до 2040 года
Фото: Depositphotos
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Акимат города Алматы и ТОО "НИИ "Алматыгенплан" начали общественные обсуждения нового генерального плана города Алматы до 2040 года. В первый день проект стратегического документа обсудили с участием экспертов, представителей общественности и акимов всех районов города.
Действующий генеральный план был утвержден более 20 лет назад - в 2002 году и не учитывал роста потребностей города. За это время площадь города выросла более чем вдвое - с 33 898 га до 70 348 га, население Алматы увеличилось до 2,1 млн человек. Город стал центром агломерации, изменилась его экономика. Двукратное увеличение города негативно отразилось на уровне обеспеченности районов социальной, инженерной, транспортной и прочей инфраструктурой, сообщает акимат города Алматы.
Проведены беспрецедентные в практике градостроительного проектирования общественные обсуждения корректировки генерального плана города: на протяжении пяти месяцев проведено 26 обсуждений, в которых приняли участие более 120 человек, получено 510 предложений и замечаний, из которых по итогам обсуждений 127 предложений вошли в окончательные материалы корректировки", - рассказывает Жанат Айтлеу,
руководитель отдела ТОО «НИИ «Алматыгенплан».
Внесенные в генплан корректировки не могли его комплексно усовершенствовать: документ не учитывал изменения, утратил свою актуальность и нуждался в кардинальном пересмотре. Именно поэтому в прошлом году по поручению акима Алматы Ерболата Досаева была начата работа над новым генеральным планом города с установлением временного горизонта его реализации до 2040 года.
Разработка нового генерального плана тесно связана с "Программой развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Основные цели генерального плана - это создание комфортной городской среды и повышение качества жизни во всех районах Алматы.
Во время разработки документа специалисты использовали передовые цифровые технологии и мировой опыт проектирования (Space Syntax). Инструменты моделирования прогнозируют социальные, экономические и экологические последствия развития и то, как они отражаются на мобильности, стоимости земли и здоровье людей.
Новый генеральный план задает вектор развития Алматы с учетом опыта и практик ведущих городов мира для формирования гармоничного мегаполиса, наиболее эффективно связанного с агломерацией, привлекательного и комфортного места для жизни, работы, досуга горожан и гостей города.
Для достижения этой цели в Алматы планируется развитие 5 новых полицентров. Городская среда в них будет формироваться по образцу исторического центра Алматы - с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.
На этапе планирования предусмотрена вся необходимая жилая, социальная, инженерная, транспортная, цифровая, коммерческая и рекреационная инфраструктура. Благодаря этому полицентры станут компактными и комфортными районами проживания, центрами деловой и общественной активности, создадут основу для роста и "выравнивания" благосостояния горожан. Внимание будет уделено и историческому центру, культурное и историческое значение которого будет сохранено, при этом проведена программа ревитализации микрорайонов, построенных в советский период.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит:
- наилучшую связанность улиц с минимальным количеством Т-образных перекрестков;
- районы проживания за счет пространственной интегрированности и связанной сети улиц не изолируются друг от друга и от исторического центра, что позволит легко перемещаться в любую другую точку города. Ожидается, что увеличение транспортной связанности по направлениям север - юг, восток - запад, а также рост количества и качества выделенных полос для общественного транспорта приведут к увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте в 1,6 раз - до 2,3 млн;
- плотность улиц с кварталами не более 5 га (10-15 км на км2);
- экономически эффективную плотность застройки (120 чел/га);
- беспрерывную пешеходную инфраструктуру "от двери до двери" (в 2023 году планируется реконструкция пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам общей протяженностью 25 км);
- сеть связанных зеленых пространств (скверы, парки, аллеи, набережные рек, променады);
- сокращение дефицита ученических мест до 2040 года с планируемым введением в эксплуатацию свыше 90 школ;
- создание около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года - 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места.
В соответствии с принципом обеспечения всем необходимым в шаговой доступности будет закладываться качественная инженерная и транспортная инфраструктура.
В результате принятия и реализации нового генерального плана Алматы и мастер-планов полицентров город к 2030 году получит около 180 тысяч рабочих мест (до 2025 года – 65 тысяч), из них оценочно 30% в социальной сфере и службах жизнеобеспечения (медики, преподаватели, полицейские, пожарные и пр.), 70% - специализированные рабочие места. Это один из основополагающих факторов, которые должны создать условия для устойчивого экономического роста и социальной стабильности в Алматы", - поделился Святослав Мурунов, специалиста центра прикладной урбанистики.
В настоящее время проект генерального плана города Алматы до 2040 года прошел процедуру согласования с государственными органами и коммунальными службами города и направлен на рассмотрение экспертной комиссии, созданной приказом Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Получены замечания экспертов и локальные заключения по некоторым разделам.
Всего в первый день общественных обсуждений экспертами и представителями общественности озвучен ряд предложений и замечаний, следующая встреча состоится завтра, 26 января. В третий день - 27 января - планируется провести обсуждения с участием жителей всех восьми районов города.
Для устойчивого сохранения экологического баланса будет создан устойчивый "экологический" каркас города, который объединит городскую экосистему и будет поддерживать биоразнообразие. В него войдут новые рекреационные зоны и "озелененный" речной коридор, пересекающий город от предгорий до низин и поддерживающий естественную вентиляцию города", - сообщила Айнур Сарбаева, заместитель генерального директора НИИ "Алматыгенплан".
Кроме того, с целью улучшения проветриваемости и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере будут приняты решения по дальнейшей застройке города с учетом розы ветров для исключения рисков нарушения воздушной циркуляции. Будут внесены коррективы в генеральный план застройки с учетом ветрового режима.
Существующий зеленый фонд города (около 26 тысяч га) в среднем в год собирает до 1,3 млн тонн пыли, производит до 16 тысяч тонн кислорода. Отсюда можно сделать вывод - наиболее эффективным мероприятием по снижению негативного влияния выбросов будет сохранение и дальнейшее устойчивое развитие зеленого фонда.
Активная работа по озеленению позволит нам вернуть южной столице звание города-сада, о котором говорил глава государства во время визита в Алматы.
12.01.2023, 23:16 126356
Мнения экспертов о проекте правил содержания и защиты зеленых насаждений в Алматы
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Одно из классных новшеств - обязать ИЖС и ЛПХ брать разрешение в уполномоченном органе на снос деревьев. Раньше они ни с кем не согласовывали и вырубали целые массивы иногда очень ценных деревьев", - поделился Тимур Елеусизов, экоактивист и основатель ОФ "KazEcoPotrol".
Второе новшество - таблица отступов, от края стволов деревьев, кустарников при проведении земляных работ. Дело в том, что при прокладке коммуникаций, когда капают траншеи, могут пострадать корни деревьев, и хоть сами насаждения нетронуты, они погибнут в дальнейшем. Эта таблица позволяет избежать таких ситуаций и сохранить деревья. Это, я думаю, два ключевых момента. Если все нормы устоятся, то на основании этого опыта уже нужно будет в республиканские типовые правила вносить изменения.
Конечно, придется некоторые деревья сносить для того, чтобы расширить, перенести улицы, сделать дополнительные повороты. Но мы добились, что вместо штрафа (максимум, что могли применить к тем, кто сносил деревья) сейчас должен будешь компенсировать 1 к 50 с трехлетним уходом. А в случае, если это краснокнижное растение (яблоня, абрикос, ясень, дуб) - 1 к 100. То есть, за один срубленный дуб нужно будет компенсировать 100 дубов с трехлетним уходом. Я думаю это хорошая санкция.
К тому же, мы с бизнесменами работаем, чтобы они соблюдали законный порядок, с разными службами: полиция, прокуратура, антикоррупционная служба. Я думаю, мы за 3 года добились успехов.
Алматы қаласы Экология және жаңа қоршаған орта басқармасының ұстанымы дұрыс. Сүйікті қаламызда ағаштардың өліп жатқаны рас. Бұл іс-шара біз сияқты мердігерлерге дұрыс жұмыс істеуге жол ашады. Көшетті отырғызуда өзіндік стандарт бар, егер сол қатаң сақталса, уақытылы суарылса, нәтижесі де жақсы болады", - рассказала Гүлзада Қалдыбаева, сарапшы, директор "Грин Ланд" ЖШС.
Наш город своеобразный и интересный, здесь есть много озеленительных особенностей, поэтому разработка правил по содержнанию зеленых насаждений города очень актуальный сейчас. В настоящее время действуют правила 2007 года, и, конечно, они устарели. Уже достаточного долго идет разработка этих правил, это не случайно, потому что очень много особенностей связано именно с нашим городом. Была проведена очень большая работа нашим городским акиматом и профильным управлением по разработке правил, это достаточно открыто проводилось, участвовали и активисты, и специалисты, и экологи, и юристы", - сказала Анна Балхватина, дендролог.
Хочу еще сказать, что очень важно содержание деревьев в центральных частях города, именно возможность использования воды в арыках, чтобы действительно арыки также были присоединены к системе полива. Такие нормы должны быть прописаны в договорах с подрядчиками, выигравшими тендеры на содержание зеленых насаждений.
Что касается старовозрастных, очень много таких деревьев, должна быть систематизирована работа по их содержанию и химобработке. Графики должны быть составлены сейчас, чтобы не ждать пока пройдут тендеры, пока выделять средства.
Проведена очень полезная и плодотворная работа, надеюсь она пойдет на пользу нашим зеленым насаждениям. Главное, чтобы наши жители, не только на уровне предприятий, а граждане ухаживали за зелеными насаждениями.
Этот документ рассматривался общественностью, учеными и другими организациями, имеющими отношение к зеленым насаждениям. Я считаю, что получилась плодотворная работа", - сообщил Булкайр Мамбетов, директор лесного научно-инновационного института, профессор кафедры лесных ресурсов и охотоведения.
Исследования показали, что деревья в молодом возрасте поглощают углекислый газ, который дают парниковый эффект и они интенсивно растут. Основной углерод, который они поглощают, благодаря нему по нашим исследованиям деревья растут до 40-50 лет. Но в дальнейшем, когда дерево уже не растет, а просто дышит, оно уже тогда 50 на 50 поглощает углекислый газ и уже больше поглощает кислорода. Это мнение ученых, поэтому в возрасте 40-50 лет деревья эффективно работают на вышесказанные поглощения углерода, улучшения воздуха, а в дальнейшем их надо уже менять. А многие общественники этого не понимают, когда деревья рубят.
Я думаю, что в это время ее эффект не такой уж и большой, и надо заменять. Тем более это городские условия, деревья могут упасть на дома или на человека", - заключил Булкайр Мамбетов.
09.01.2023, 18:46 133186
Государство должно проектировать зоопарки как исследовательские центры - эксперт Эксклюзив КТ
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Исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
В нашей стране этой проблемы не избежать. Ежегодно регистрируются факты угроз биоразнообразию. Среди них многие ценные животные и лекарственные растения подвергаются браконьерству и уничтожению местообитаний. Решение таких экологических проблем простое - люди должны быть экологически грамотными. А путь формирования экологической грамотности - это зеленое образование и природоохранная деятельность. Зоопарки являются одним из них", - заявил эксперт.
По его словам, зоопарки должны быть не только местом, куда люди могут прийти и развлечься, но и научно-исследовательским центром, сохраняющим генофонд исчезающих видов, охраняющим, защищающим, воспроизводящим и изучающим их поведение.
Например, в недавней статье в журнале Animal Conservation впервые сообщается, что наземные позвоночные - млекопитающие, птицы, земноводные и рептилии - были классифицированы как "вымершие таксоны". Авторы выявили 562 таких вида из Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) и источников популярной литературы. Среди них 130 млекопитающих, 38 птиц, 137 земноводных и 257 пресмыкающихся", - сообщил Ыдырыс Алибек.
В то же время, отметил он, неофициальные источники описывают, что в мире насчитывается более 2200 видов организмов, исчезнувших на десятилетия.
Поэтому зоопарки должны стать местом пробуждения у людей симпатии к природе, помнящим такие виды, как туранский тигр и красный волк, виды которых исчезли в стране. В связи с этим средства, направляемые на сохранение государственных зоопарков, в будущем многократно окупятся за счет снижения антропогенного воздействия на экологию страны (за счет предотвращения экологического ущерба). Поэтому я считаю, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры", - добавил директор Научно-исследовательского центра биомедицины.
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
09.01.2023, 12:05 133696
Контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило
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К 2022 году в Казахстане работало 13 зоопарков, 6 из них - контактные. Заметим, зоопарки имелись лишь в 8 регионах Казахстана. 8 зоопарков принадлежало малому бизнесу, 3 - среднему, 2 - крупному бизнесу.
По данным energyprom.kz, общее количество зоопарков в стране сокращается. Так, в 2018 году их насчитывалось 20, в 2019-м -18, в 2020-м - 16.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
При этом количество обычных зоопарков выросло с 5 в 2016 году до 7 уже в 2018-м и с тех пор не меняется. Остается надеяться, что в этих зоопарках созданы приемлемые условия.
Общая площадь территории зоопарков в РК в 2021 году достигала 100,5 гектара, в том числе 63,4 тысячи квадратных метров составляла площадь помещений для животных, птиц и рыб.
Численность животных, содержащихся в зоопарках страны, к 2022 году сократилась на 29% за год, до 12 тысяч. Наибольшая их часть пришлась на южную столицу: 3,8 тысячи экземпляров, минус 55,3% за год.
На второй строчке расположилась Астана (данные приведены вместе с Акмолинской областью): в зоопарках столицы и области обитало 3,2 тысячи экземпляров животных, птиц и рыб - на 6,7% меньше, чем год назад.
Тройку лидирующих по численности животных замкнул Шымкент: в зоопарке этого южного мегаполиса обитало 2,6 тысячи экземпляров - на 0,7% больше, чем годом ранее.
Больше всего среди обитателей казахстанских зоопарков было рыб: 7,1 тысячи экземпляров по итогам 2021 года. Также в зоопарках насчитывалось по 1,9 тысячи млекопитающих и птиц, 744 беспозвоночных, 341 пресмыкающееся и 54 земноводных.
Тем временем в Алматы планируют реконструировать зоопарк, сообщает zakon.kz. В 2023 году отдельное внимание в РК будет уделено инфраструктуре объектов культуры, износ которых сегодня составляет 70%. Планируется начать поэтапную реконструкцию Алматинского зоопарка в соответствии с международными стандартами с целью превращения его в центр притяжения горожан и туристов. Мы лишь можем сказать: давно пора. Жаль, не все животные доживут до создания "центра притяжения".
Напомним, что с 1 марта в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается.
В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть. В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
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Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?