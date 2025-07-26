Кто понесет ответственность за выселение воспитанников детдома в Алматы

Кошербаев подчеркнул, что ответственность за случившееся лежит на местных исполнительных органах

Фото: фото очевидцев

Рассказать друзьям

Алматы. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию с выселением воспитанников детского дома в Баганашиле, передает корреспондент агентства.





Реальность такова, что нужно было действовать, как в фильме "Жмурки": если видишь, что ситуация накаляется, отступи, подожди немножко. Я разговаривал с уполномоченной по правам ребенка Закиевой, она сказала, что 24 числа должна была встретиться с акимом и обсудить все. Надо было просто коммуникации правильные наладить и довести это до конца. Ситуация, я так понимаю, вышла из-под контроля. Аким говорит, что по вопросу выселения именно в тот день в таком виде, он не предполагал, что так будет. По любому, конечно, ответственность лежит полностью на исполнительном органе. Нельзя было этого допускать. И, естественно, мы считаем, что действия соответствующих должностных лиц вышли за рамки их полномочий реально", - заявил Кошербаев.





Вице-премьер отметил, что ситуация требует тщательного разбора: что к чему, почему и как произошло.





Надо понимать, что эти дети не являются жителями Алматы, они собраны со всей области. А законодательство предполагает, что бюджет и все остальное идет от Алматинской области. Эту ситуацию нужно было решить начиная с весны или тогда, когда это дело начало развиваться", - сказал Кошербаев.





Он добавил, что нужно было разъяснить детям и учителям детского дома "Баганашил", в какие условия они будут переведены в Конаев.





Требовался определенный диалог, надо было выступать. Пусть это бы заняло больше времени, торопиться не надо было, нужно было прийти к какому-то соглашению. И решить вопрос, если дети, кто-то не хочет… С каждым отдельно надо было дифференцированно составить карту и определить, кто, где, как будет. Сейчас же это делается. Никто не мешал это сделать ранее", - сказал Кошербаев.





Напомним, в марте 2025 года в Алматы разгорелся скандал на фоне заявления властей, что воспитанников из Алматинского областного детского дома № 1, расположенного в Баганашиле в Алматы, планируют переселить в новый дом, который строится близ Конаева. В управлении образования Алматинской области заявили, что здание детского дома устарело и его капитальный ремонт нецелесообразен, поскольку потребует значительных финансовых вложений.





Сироты призывали власти оставить их в Алматы. Видеообращение детей опубликовано в социальных сетях.





Общественники выражали беспокойство, что лакомый кусок земли может попасть под коммерческую застройку. В некоторых СМИ даже называли предполагаемых застройщиков и заинтересованных в приобретении территории детского дома.





По данным активистов, причиной переселения может быть продажа этой земли под строительство элитного жилья, сообщает издание ZTB NEWS.





Кроме того, жители города задавались вопросом, действительно ли здание детдома находится в таком плачевном состоянии и настолько ли оно непригодно для проживания.





Позже детский омбудсмен Динара Закиева сообщила , что дети, проживающие в областном детском доме № 1 в Баганашиле, все-таки останутся в этом же здании. Она пояснила, что воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде, а вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве.





11 июля 2025 года в акимате Алматинской области сообщили, что переселение детей из детского дома № 1 в Конаев все-таки состоится. На основании постановления акима Алматинской области от 9 июля 2025 года № 207 и приказа управления образования от 10 июля 2025 года № 494-н начата работа по поэтапному переселению воспитанников в новый детский дом на 180 мест.





В первую очередь будут переселены 44 ребенка - учащиеся 1-4-х классов. Перевод старших воспитанников будет осуществлен поэтапно, с учетом обеспечения стабильного образовательного процесса и социальной адаптации", - пояснили в пресс-службе.





Всего, по данным ведомства, в учреждении воспитывается 171 ребенок, из них 125 - дети-сироты, 46 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В штате работают 85 сотрудников, в том числе 42 педагогических работника.





Решением перевести воспитанников Алматинского детского дома в Конаев возмутился депутат мажилиса Бакытжан Базарбек.





Вы же обещали, что не будете трогать детей! Не прошло и трех месяцев с тех пор, как чиновники Алматинской области заверили, что детей из детского дома в Баганашиле Бостандыкского района Алматы не будут переселять. Однако теперь выходит приказ управления образования Алматинской области №494 от 10 июля 2025 года "Об изменении местонахождения КГУ "Областной центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах"". Согласно приказу, областной центр из Баганашила переносится в город Конаев", - написал депутат на своей странице в соцсетях.





Депутат также выразил обеспокоенность, что земельный участок в Баганашиле, на котором располагается детдом № 1, попадет в частные руки и его "застроят... элитными таунхаусами и коттеджами с видом на горы".





21 июля общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1.









История с принудительным выселением воспитанников детского дома №1 в Алматы вызвала широкий общественный резонанс.



